Cashmere brown: Το «ακριβό» καστανό που θα κάνεις στα μαλλιά σου αυτό το φθινόπωρο

Το «cashmere brown» είναι η κορυφαία τάση στα μαλλιά για το φθινόπωρο, προσφέροντας μια πολυτελή, ζεστή και πολυδιάστατη καστανή απόχρωση

Με μια ματιά Το "cashmere brown" είναι μια νέα τάση στα μαλλιά για το φθινόπωρο, με ζεστή καστανή βάση και διακριτικές, φωτεινές ανταύγειες.

Η τεχνική δημιουργεί ένα πολυδιάστατο, λαμπερό αποτέλεσμα που θυμίζει την υφή του κασμίρ.

Η τάση εστιάζει στην υγεία και την απαλότητα των μαλλιών, προσφέροντας μια "ακριβή" εμφάνιση.

Το cashmere brown είναι ευέλικτο, ταιριάζει σε διάφορους τόνους επιδερμίδας και είναι ιδανικό για σταδιακή μετάβαση σε πιο σκούρα χρώματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αλλαγή της σεζόν δεν φέρνει μαζί της μόνο μια ανανέωση στην γκαρνταρόμπα, αλλά και την έντονη επιθυμία να δώσουμε μια νέα πνοή στο χρώμα των μαλλιών μας. Καθώς τα ανάλαφρα υφάσματα του καλοκαιριού δίνουν τη θέση τους σε απαλά, ζεστά πλεκτά, η κομμωτική τέχνη εμπνέεται από τους γήινους τόνους του φθινοπώρου. Ανάμεσα στις κορυφαίες τάσεις, το «cashmere brown» αναδεικνύεται ως η απόλυτη επιλογή που αποπνέει αξεπέραστη απαλότητα, προσφέροντας μια sophisticated, φωτεινή απόχρωση γεμάτη highlights και αψεγάδιαστο γυαλιστερό φινίρισμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ομορφιάς, πρόκειται για την απόλυτη τάση που κατακτά τις πιο ενημερωμένες fashionistas. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε ένα ζεστό και cozy καστανό, το οποίο «σπάει» διακριτικά με ελάχιστα ορατές ανταύγειες, θυμίζοντας την ανάλαφρη και πολυτελή υφή του κασμίρ.

Διάβασε επίσης: Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Τι είναι ακριβώς το cashmere brown;

Το cashmere brown δεν είναι μια μονότονη, επίπεδη βαφή, αλλά ένα προσεκτικά μελετημένο μείγμα από μια καστανή βάση και πιο ανοιχτόχρωμες ανταύγειες κατά μήκος των μαλλιών. Οι τόνοι μπορούν να κινηθούν προς το μπεζ, την κρέμα, το μέλι ή τον χρυσό, ανάλογα με τη φυσική βάση και τον τόνο της επιδερμίδας, διατηρώντας πάντα ένα αρμονικό και ζεστό αποτέλεσμα που ακροβατεί ακόμα και στα όρια του bronde.

Tο ζητούμενο είναι μια ζεστή καστανή βάση με διακριτικά highlights σε σαμπανιζέ ή μπεζ τόνους, συνοδευδόμενη από ένα λείο και γυαλισμένο φινίρισμα. Το τελικό αποτέλεσμα χαρίζει μια πολυτελή, πολυδιάστατη αίσθηση ακριβού look, αποφεύγοντας εντελώς το τεχνητό αποτέλεσμα που συχνά προκαλούν οι υπερβολικά έντονες και κοφτές ανταύγειες.

Γιατί να το επιλέξεις αυτή τη σεζόν;

Η τεράστια επιτυχία αυτής της τάσης εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του «expensive hair»: μαλλιών που δείχνουν πολυτελή όχι επειδή είναι περίτεχνα χτενισμένα, αλλά επειδή ακτινοβολούν υγεία, απαλότητα και λάμψη. Καθώς η υγεία της τρίχας παραμένει προτεραιότητα, οι τεχνικές στρέφονται σε διαδικασίες που απαιτούν λιγότερο ντεκαπάζ.

Παράλληλα, το cashmere brown λειτουργεί ιδανικά για όσες ξανθές επιθυμούν μια σταδιακή μετάβαση σε πιο σκούρους, ζεστούς τόνους, όπως το κακάο και το μπεζ, χωρίς να χάσουν τη φωτεινότητά τους. Αποτελεί, επίσης, μια σύγχρονη εξέλιξη του θρυλικού καστανοξάνθου look που είχε καθιερώσει η Jennifer Aniston ως Rachel Green στα τέλη των 90s, παραμένοντας διαχρονικά αγαπημένο.

Σε ποιούς τύπους ταιριάζει και πώς επιτυγχάνεται;

Η τεράστια ευελιξία του είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε ουδέτερους και ζεστούς χρωματικούς τόνους επιδερμίδας. Η επίτευξή του απαιτεί μια ζεστή καστανή βάση και απολύτως αδιόρατες ανταύγειες που «δένουν» ομαλά μεταξύ τους, χωρίς έντονες αντιθέσεις.

Το μυστικό βρίσκεται στο φινίρισμα. Τα μαλλιά πρέπει να δείχνουν μεταξένια και λεία, κάνοντας τις θεραπείες λάμψης και gloss ιδανικές για να αναδείξουν τη μοναδική πολυδιάστατη υφή τους.

Διάβασε επίσης: