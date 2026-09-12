Beauty 12.09.2026

Το μωβ επιστρέφει δυναμικά και γίνεται το νέο «nude»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τις εμφανίσεις των A-listers στα κόκκινα χαλιά μέχρι τις νέες συλλογές των κορυφαίων beauty brands, το λιλά γίνεται η νέα τάση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μωβ μακιγιάζ, από αναδυόμενη τάση, γίνεται κυρίαρχο με ολόκληρες συλλογές.
  • Κορυφαίες εταιρείες πρόβλεψης τάσεων και οίκοι καλλυντικών επιβεβαιώνουν το λιλά ως βασικό χρώμα.
  • Το λιλά χαρακτηρίζεται ως το νέο «nude», προσφέροντας συναισθηματική πολυπλοκότητα και κολακευτικούς συνδυασμούς.
  • Το μωβ μολύβι ματιών προτείνεται ως ιδανική, ευέλικτη επιλογή για την υιοθέτηση της τάσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ενώ πέρυσι το μωβ μακιγιάζ αντιμετωπιζόταν απλώς ως μια αναδυόμενη τάση στις πασαρέλες, φέτος ολόκληρες συλλογές αφιερωμένες σε αυτό το χρώμα κατακτούν τα ράφια των καταστημάτων. Σιγά-σιγά, το μωβ έχει βρει τη θέση του στα it-girl looks, λειτουργώντας άλλοτε ως διακριτική πινελιά και άλλοτε διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο.

https://www.instagram.com/sandrasiff/
https://www.instagram.com/sandrasiff/

Από τα εντυπωσιακά lavender looks της τραγουδίστριας Laufey στα Grammy του 2026 και της Chase Infinity στα Όσκαρ, μέχρι τις πιο έντονες λιλά αποχρώσεις στα μάτια της Rachel McAdams, η απόχρωση αυτή αποδεικνύεται ακαταμάχητη.

Διάβασε επίσης: Οι 4 φθινοπωρινές τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να θες να τελειώσει το καλοκαίρι

Μια επιτυχημένη πρόβλεψη είχε γίνει ήδη από το 2024 από τη WGSN, την κορυφαία εταιρεία πρόβλεψης τάσεων παγκοσμίως, η οποία είχε αναγνωρίσει το λιλά ως βασικό χρώμα για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027/28. Η επιβεβαίωση αυτής της τάσης έρχεται μέσα από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες στη βιομηχανία καλλυντικών.

https://www.instagram.com/sorokairyna/
https://www.instagram.com/sorokairyna/

Ο οίκος Prada Beauty παρουσιάζει μια αποκλειστικά λιλά συλλογή, από μολύβια και lip balm μέχρι λιλά ρουζ σε θερμές (Wisteria) και ψυχρές (Violet) εκδοχές, ενώ η Kiko Milano λανσάρει μια εντυπωσιακή καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Madonna, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Marcelo Gutierrez.

Το λιλά είναι το νέο «nude»;

Σύμφωνα με έναν εύστοχο τίτλο του Business of Fashion, το λιλά χαρακτηρίζεται ως το νέο «nude» της εποχής, μια απροσδόκητη απόχρωση που αποπνέει έναν πιο συναισθηματικά πολύπλοκο τόνο. Όπως σημειώνει η Πρόεδρος της Prada Beauty, Rosa Carriço, είναι ένα αισιόδοξο αλλά όχι αφελή χρώμα, που συνδυάζει γήινες ρίζες με μια ψηφιακή, φουτουριστική αύρα. Επειδή χρωματικά βρίσκεται πιο κοντά στο γκρι παρά στο κόκκινο και αντιτίθεται στο κίτρινο στον χρωματικό κύκλο, εξουδετερώνει τους κίτρινους τόνους, κάνοντας τους συνδυασμούς εξαιρετικά κολακευτικούς για μια τεράστια γκάμα τόνων δέρματος.

https://www.instagram.com/neiza05/
https://www.instagram.com/neiza05/

Πώς να υιοθετήσεις το trend

Αν θέλεις να εντάξεις την τάση στην καθημερινότητά σου χωρίς υπερβολές, το μωβ μολύβι ματιών αποτελεί την ιδανική επιλογή. Είτε επιλέξεις απαλές λιλά αποχρώσεις είτε βαθιές, μυστηριώδεις εκδοχές όπως το χρώμα του αμέθυστου, το αποτέλεσμα χαρίζει στο βλέμμα μια μοναδική, έντονη γοητεία. Ευέλικτο και ταιριαστό με κάθε στιλ μακιγιάζ, το μωβ μολύβι είναι το απόλυτο «must-try» εργαλείο για να ανανεώσεις το look σου αυτή τη σεζόν.

Κεντρική Εικόνα: @lola.glammakeup

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

beauty beauty trends μακιγιάζ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Manifest: Όταν η Ερατώ από τους «Ψίθυρους Καρδιάς» το έκανε πριν τη Dua Lipa

Manifest: Όταν η Ερατώ από τους «Ψίθυρους Καρδιάς» το έκανε πριν τη Dua Lipa

12.09.2026
Επόμενο
Γιατί η Olivia Rodrigo είναι κάτι παραπάνω από pop star – Η γυναικεία ενδυνάμωση στο κέντρο

Γιατί η Olivia Rodrigo είναι κάτι παραπάνω από pop star – Η γυναικεία ενδυνάμωση στο κέντρο

12.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αυτό είναι το styling hack των it-girls για να δείχνει κάθε look πιο ακριβό
Fashion

Αυτό είναι το styling hack των it-girls για να δείχνει κάθε look πιο ακριβό

12.09.2026
Less is more: 5 πράγματα που «βαραίνουν» τη διακόσμηση χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

Less is more: 5 πράγματα που «βαραίνουν» τη διακόσμηση χωρίς να το καταλαβαίνεις

12.09.2026
Το λάδι χύθηκε στον πάγκο και η λιπαρότητα επιμένει – Το hack που θα σε σώσει
Life

Το λάδι χύθηκε στον πάγκο και η λιπαρότητα επιμένει – Το hack που θα σε σώσει

11.09.2026
10.000 βήματα κάθε μέρα για έναν μήνα: Τι αλλάζει πραγματικά στο σώμα σου;
Fitness

10.000 βήματα κάθε μέρα για έναν μήνα: Τι αλλάζει πραγματικά στο σώμα σου;

11.09.2026
5 δουλειές του σπιτιού που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις αλλά βαριέσαι
Life

5 δουλειές του σπιτιού που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις αλλά βαριέσαι

11.09.2026
Ίος: Το νησί του Ομήρου που η Le Figaro βλέπει με άλλα μάτια
Life

Ίος: Το νησί του Ομήρου που η Le Figaro βλέπει με άλλα μάτια

11.09.2026
Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου
Life

Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

11.09.2026
Η Sabrina Carpenter γίνεται ο Jonathan Anderson σε μια ανατρεπτική καμπάνια για τον Dior
Fashion

Η Sabrina Carpenter γίνεται ο Jonathan Anderson σε μια ανατρεπτική καμπάνια για τον Dior

11.09.2026
Serum sticks: Η viral beauty λύση για ενυδάτωση on-the-go
Beauty

Serum sticks: Η viral beauty λύση για ενυδάτωση on-the-go

11.09.2026
Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές