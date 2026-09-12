Το μωβ επιστρέφει δυναμικά και γίνεται το νέο «nude»

Από τις εμφανίσεις των A-listers στα κόκκινα χαλιά μέχρι τις νέες συλλογές των κορυφαίων beauty brands, το λιλά γίνεται η νέα τάση

Με μια ματιά Το μωβ μακιγιάζ, από αναδυόμενη τάση, γίνεται κυρίαρχο με ολόκληρες συλλογές.

Κορυφαίες εταιρείες πρόβλεψης τάσεων και οίκοι καλλυντικών επιβεβαιώνουν το λιλά ως βασικό χρώμα.

Το λιλά χαρακτηρίζεται ως το νέο «nude», προσφέροντας συναισθηματική πολυπλοκότητα και κολακευτικούς συνδυασμούς.

Το μωβ μολύβι ματιών προτείνεται ως ιδανική, ευέλικτη επιλογή για την υιοθέτηση της τάσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ενώ πέρυσι το μωβ μακιγιάζ αντιμετωπιζόταν απλώς ως μια αναδυόμενη τάση στις πασαρέλες, φέτος ολόκληρες συλλογές αφιερωμένες σε αυτό το χρώμα κατακτούν τα ράφια των καταστημάτων. Σιγά-σιγά, το μωβ έχει βρει τη θέση του στα it-girl looks, λειτουργώντας άλλοτε ως διακριτική πινελιά και άλλοτε διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τα εντυπωσιακά lavender looks της τραγουδίστριας Laufey στα Grammy του 2026 και της Chase Infinity στα Όσκαρ, μέχρι τις πιο έντονες λιλά αποχρώσεις στα μάτια της Rachel McAdams, η απόχρωση αυτή αποδεικνύεται ακαταμάχητη.

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Μια επιτυχημένη πρόβλεψη είχε γίνει ήδη από το 2024 από τη WGSN, την κορυφαία εταιρεία πρόβλεψης τάσεων παγκοσμίως, η οποία είχε αναγνωρίσει το λιλά ως βασικό χρώμα για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027/28. Η επιβεβαίωση αυτής της τάσης έρχεται μέσα από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες στη βιομηχανία καλλυντικών.

Ο οίκος Prada Beauty παρουσιάζει μια αποκλειστικά λιλά συλλογή, από μολύβια και lip balm μέχρι λιλά ρουζ σε θερμές (Wisteria) και ψυχρές (Violet) εκδοχές, ενώ η Kiko Milano λανσάρει μια εντυπωσιακή καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Madonna, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Marcelo Gutierrez.

Το λιλά είναι το νέο «nude»;

Σύμφωνα με έναν εύστοχο τίτλο του Business of Fashion, το λιλά χαρακτηρίζεται ως το νέο «nude» της εποχής, μια απροσδόκητη απόχρωση που αποπνέει έναν πιο συναισθηματικά πολύπλοκο τόνο. Όπως σημειώνει η Πρόεδρος της Prada Beauty, Rosa Carriço, είναι ένα αισιόδοξο αλλά όχι αφελή χρώμα, που συνδυάζει γήινες ρίζες με μια ψηφιακή, φουτουριστική αύρα. Επειδή χρωματικά βρίσκεται πιο κοντά στο γκρι παρά στο κόκκινο και αντιτίθεται στο κίτρινο στον χρωματικό κύκλο, εξουδετερώνει τους κίτρινους τόνους, κάνοντας τους συνδυασμούς εξαιρετικά κολακευτικούς για μια τεράστια γκάμα τόνων δέρματος.

Πώς να υιοθετήσεις το trend

Αν θέλεις να εντάξεις την τάση στην καθημερινότητά σου χωρίς υπερβολές, το μωβ μολύβι ματιών αποτελεί την ιδανική επιλογή. Είτε επιλέξεις απαλές λιλά αποχρώσεις είτε βαθιές, μυστηριώδεις εκδοχές όπως το χρώμα του αμέθυστου, το αποτέλεσμα χαρίζει στο βλέμμα μια μοναδική, έντονη γοητεία. Ευέλικτο και ταιριαστό με κάθε στιλ μακιγιάζ, το μωβ μολύβι είναι το απόλυτο «must-try» εργαλείο για να ανανεώσεις το look σου αυτή τη σεζόν.

Κεντρική Εικόνα: @lola.glammakeup

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