Σου στέλνει μηνύματα και μετά εξαφανίζεται; Τα 5 yellow flags που αγνοείς επικίνδυνα

Τα 5 yellow flags στη σχέση σου που σε βάζουν σε σκέψεις και ποια η διαφορά τους από τα κόκκινα σημάδια συναγερμού

Με μια ματιά Τα yellow flags είναι συμπεριφορές που προκαλούν αβεβαιότητα, χωρίς απαραίτητα να υποδηλώνουν κακή πρόθεση.

Η ασυνεπής επικοινωνία, όπου το ενδιαφέρον εναλλάσσεται με την εξαφάνιση, είναι ένα yellow flag.

Η συνεχής απαξίωση των πρώην συντρόφων, χωρίς ανάληψη ευθύνης, αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Οι συχνές ακυρώσεις σχεδίων και η μονοπώληση της συζήτησης είναι επίσης yellow flags. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξοικειωθεί απόλυτα με την έννοια των green flags, εκείνων των θετικών συμπεριφορών που αποκαλύπτουν έναν υγιή και ώριμο σύντροφο, αλλά και των red flags, των ξεκάθαρων δηλαδή προειδοποιητικών καμπάνων που δείχνουν ότι πρέπει να απομακρυνθούμε άμεσα.

Ωστόσο, ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα υπάρχει μια τεράστια, συχνά συγκεχυμένη γκρίζα ζώνη: τα yellow flags. Πρόκειται για στάσεις και συμπεριφορές που δεν συνιστούν απαραίτητα τοξικότητα, αλλά γεννούν εύλογα ερωτήματα και μας υπαγορεύουν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Πού κρύβεται όμως το όριο ανάμεσα σε μια απλή πολιτισμική ή επικοινωνιακή διαφορά χαρακτήρων και στην απαρχή ενός επαναλαμβανόμενου, προβληματικού μοτίβου;

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Τι ακριβώς ορίζεται ως yellow flag;

Μια συμπεριφορά παίρνει τον «κίτρινο» χαρακτηρισμό όταν σε βάζει σε σκέψεις και σε κάνει να αισθάνεσαι συχνά αβεβαιότητα ή εσωτερική αναταραχή. Σε αντίθεση με τα κόκκινα σημάδια συναγερμού, εδώ δεν υπάρχει αναγκαστικά δόλος, κακή πρόθεση ή κακοποιητική διάθεση. Πολύ συχνά, οι συμπεριφορές αυτές πηγάζουν από διαφορετικούς ρυθμούς επικοινωνίας, από προσωπικό άγχος, από τα κουσούρια της καθημερινότητας ή από ανεπίλυτες ανασφάλειες του παρελθόντος.

Τα 5 πιο συνηθισμένα yellow flags που συναντάμε στις σχέσεις:

1. Η επικοινωνία του παρουσιάζει ασυνέπεια

Το γεγονός ότι κάποιος δεν απαντά στα μηνύματά σου μέσα σε λίγα λεπτά δεν αποτελεί απόδειξη αδιαφορίας, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν απαιτητικές καθημερινότητες και δεν ζουν κολλημένοι πάνω σε μια οθόνη. Το ζήτημα γίνεται yellow flag όταν η επαφή του χαρακτηρίζεται από απόλυτη ασυνέπεια: τη μια μέρα δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον, σε πολιορκεί με μηνύματα και την επόμενη εξαφανίζεται μυστηριωδώς για μέρες, χωρίς καμία λογική εξήγηση.

2. Αναφέρεται διαρκώς με απόλυτη απαξίωση στις πρώην του

Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει κάποιος για τους προηγούμενους συντρόφους του αποτελεί καθρέφτη της συναισθηματικής του νοημοσύνης και του πώς διαχειρίζεται τις συγκρούσεις. Αν παρουσιάζει όλες τις πρώην του ως «τοξικές», «τρελές» ή «υπερβολικές», χωρίς ποτέ να αναλαμβάνει ο ίδιος μερίδιο ευθύνης για τη λήξη των σχέσεων, αυτό είναι ένα σημάδι που αξίζει να σε θορυβήσει. Ένας ώριμος άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για έναν χωρισμό με αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο πλευρές έκαναν λάθη.

3. Συνωστισμός στις ακυρώσεις των σχεδίων σας

Όλοι δικαιούμαστε μια έκτακτη ανάγκη ή μια μέρα εξάντλησης που θα μας οδηγήσει στην ακύρωση ενός ραντεβού. Το κλειδί εδώ βρίσκεται στη συχνότητα και τη διάθεση. Αν ο σύντροφός σου ακυρώνει συστηματικά τις συναντήσεις σας την τελευταία στιγμή, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να προτείνει εναλλακτική ημερομηνία και θεωρεί δεδομένο ότι εσύ θα προσαρμόσεις τη ζωή σου γύρω από το πρόγραμμά του, τότε έχεις μπροστά σου μια συμπεριφορά που χρήζει σοβαρής αξιολόγησης.

4. Οι φίλες σου εκφράζουν ανησυχίες

Όταν βρισκόμαστε στην αρχή ενός έρωτα, οι παρωπίδες μας εμποδίζουν να δούμε την πραγματικότητα, την ώρα που οι δικοί μας άνθρωποι έχουν καθαρότερη οπτική. Αν οι κολλητές σου επισημαίνουν διαρκώς τα ίδια προβλήματα ή αν πιάνεις τον εαυτό σου να παραπονιέται συνεχώς για τα ίδια ακριβώς θέματα, αξίζει να σταματήσεις και να αφουγκραστείς. Οι φίλοι δεν έχουν πάντα απόλυτο δίκιο, όμως συχνά διακρίνουν τοξικά μοτίβα που εσύ δικαιολογείς ασυνείδητα.

5. Μονοπωλεί τη συζήτηση μιλώντας μόνο για τον εαυτό του

Στα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας, το άγχος μπορεί να οδηγήσει κάποιον να μιλάει ακατάπαυστα για τον εαυτό του απλώς για να καλύψει τη σιωπή. Αν όμως ο χρόνος περνάει και ο άλλος εξακολουθεί να μην δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον να σε ανακαλύψει, αποφεύγει να σου κάνει ερωτήσεις και αντιμετωπίζει τη συζήτηση σαν προσωπικό του μονόλογο, τότε πρόκειται για μια συμπεριφορά που μαρτυρά έλλειψη αμοιβαίας διάθεσης.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε Yellow Flags και Red Flags;

Η βασική διαχωριστική γραμμή είναι ξεκάθαρη: τα red flags απαιτούν άμεση διακοπή και απομάκρυνση, ενώ τα yellow flags ζητούν ειλικρινή διάλογο, επικοινωνία και παρατήρηση.

Οι συμπεριφορές της κίτρινης ζώνης μπορούν συχνά να επιλυθούν μέσα από μια ανοιχτή κουβέντα, όταν υπάρχει καλή πρόθεση και αμοιβαία διάθεση για βελτίωση. Αντίθετα, τα κόκκινα σημάδια, όπως η συστηματική ψευδολογία, η χειριστική συμπεριφορά, ο παθολογικός έλεγχος και η έμπρακτη έλλειψη σεβασμού, δεν χωράνε σε συζητήσεις διόρθωσης, αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις ότι μια σχέση είναι τοξική.

Καμία ανθρώπινη σχέση δεν είναι ποτέ τέλεια. Τα yellow flags λειτουργούν απλώς ως υπενθύμιση ότι η ασφάλεια και η εξέλιξη χτίζονται πάνω στη διαφάνεια και την κοινή προσπάθεια. Το ζητούμενο δεν είναι να βρεις τον «αψεγάδιαστο» άνθρωπο, αλλά κάποιον που μπορεί να ακούσει τις ανησυχίες σου, να σεβαστεί τα όριά σου και να είναι πρόθυμος να εξελιχθεί μαζί σου.

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