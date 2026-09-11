Ίος: Το νησί του Ομήρου που η Le Figaro βλέπει με άλλα μάτια

Με μια ματιά Η Le Figaro παρουσιάζει την Ίο ως το νησί του Ομήρου, εστιάζοντας στην παράδοση για τον τάφο του ποιητή.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει την "άγρια" και "διαχρονική" φύση της Ίου, πέρα από τα τουριστικά στερεότυπα.

Η Χώρα, ο αρχαιολογικός χώρος του Σκάρκου και τα αρχαία μονοπάτια τονίζονται ως στοιχεία της ιστορίας του νησιού.

Παρουσιάζονται επίσης το μουσείο Γαΐτη-Σίμωση, οι παραλίες όπως το Μαγγανάρι και οι πρωτοβουλίες για βιώσιμο τουρισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ίος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα της γαλλικής Le Figaro, η οποία επιλέγει να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα του δημοφιλούς κυκλαδίτικου νησιού. Με τίτλο «Οι απρόσμενες Κυκλάδες: στάση στην Ίο, το μικρό νησί στα βήματα του Ομήρου», το γαλλικό μέσο αφήνει στην άκρη τα συνηθισμένα τουριστικά στερεότυπα και εστιάζει σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν μια πιο σύνθετη και αυθεντική ταυτότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύνδεση της Ίου με τον Όμηρο, αλλά το αφιέρωμα δεν μένει εκεί. Η Le Figaro παρουσιάζει τη Χώρα, τον αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου, τα μονοπάτια που ακολουθούν αρχαίες διαδρομές, το Πλακωτό και την παράδοση για τον τάφο του Ομήρου, τo Μαγγανάρι και τις υπόλοιπες παραλίες, το μουσείο Γιάννη Γαΐτη και Γαβριέλλας Σίμωση, αλλά και τις σύγχρονες πρωτοβουλίες του νησιού για έναν πιο βιώσιμο και ψηφιακά συνδεδεμένο τουρισμό. Με άλλα λόγια, σου συστήνει μια Ίο που έχει πολύ περισσότερα να πει από όσα χωρούν στην εικόνα ενός δημοφιλούς καλοκαιρινού προορισμού.

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Η Le Figaro βάζει την Ίο στα «βήματα του Ομήρου»

Η είδηση που ξεχωρίζει από το γαλλικό αφιέρωμα είναι η ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνει ο Όμηρος στην παρουσίαση της Ίου. Σύμφωνα με την παράδοση, το νησί συνδέεται με τον θάνατο και τον τάφο του μεγάλου ποιητή της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας». Η παράδοση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Ίου και δίνει έναν ξεχωριστό συμβολισμό στην επίσκεψη στο Πλακωτό, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Εκεί βρίσκεται ένα ανεμοδαρμένο τοπίο με θέα προς τη θάλασσα, το οποίο συνδέεται με την παράδοση για τον τάφο του Ομήρου. Και είναι ακριβώς αυτή η σύνδεση που δίνει στη Le Figaro την αφορμή να παρουσιάσει την Ίο ως ένα νησί «στα βήματα του Ομήρου», συνδέοντας τον αρχαίο ποιητή με το σημερινό πολιτιστικό και τουριστικό προφίλ του προορισμού.

Η «άγρια» και διαχρονική Ίος που είδε το γαλλικό μέσο

Η Le Figaro χαρακτηρίζει την Ίο «διαχρονική και άγρια», δίνοντας έμφαση σε ένα φυσικό περιβάλλον που απέχει αρκετά από την εικόνα μιας αποκλειστικά οργανωμένης τουριστικής Κυκλάδας. Το δημοσίευμα στέκεται στο έντονο ανάγλυφο του νησιού, στους διάσπαρτους όρμους και στις αμμώδεις παραλίες, αλλά κυρίως στην ποικιλία των εμπειριών που μπορείς να έχεις. Το στοιχείο που φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Le Figaro είναι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών κόσμων. Μπορείς να βρεθείς σε μια κατάλευκη κυκλαδίτικη Χώρα και λίγο αργότερα να περπατάς σε ένα αρχαίο μονοπάτι. Μπορείς να επισκεφθείς έναν σημαντικό προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο και την ίδια ημέρα να βρεθείς σε μια αμμώδη παραλία με διάφανα νερά. Αυτή η πολυμορφία είναι που βρίσκεται στην καρδιά του αφιερώματος.

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Η Χώρα με τα λευκά σπίτια, τα σοκάκια και τους ανεμόμυλους

Ξεχωριστή θέση στην παρουσίαση της Le Figaro έχει η Χώρα της Ίου. Η πρωτεύουσα του νησιού είναι χτισμένη στην πλαγιά πάνω από το λιμάνι και παρουσιάζεται ως ένα χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο σύνολο από λευκά και μπεζ κυβόσχημα κτίσματα, στενά περάσματα, σκάλες και μικρά εκκλησάκια με στρογγυλεμένους τρούλους. Η γαλλική εφημερίδα στέκεται στην εμπειρία της περιπλάνησης στα δαιδαλώδη σοκάκια, αλλά και στη θέα που ανοίγεται προς τον κόλπο. Στην εικόνα της Χώρας ξεχωρίζουν και οι 13 ανεμόμυλοι, οι οποίοι θυμίζουν την αγροτική δραστηριότητα που χαρακτήριζε το νησί στο παρελθόν.

Σκάρκος: Εκεί όπου η Ίος πηγαίνει πίσω 4.000 χρόνια

Από τις πιο σημαντικές αναφορές του αφιερώματος είναι εκείνη στον αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου. Η Le Figaro δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πεζοπορία και στα σηματοδοτημένα μονοπάτια της Ίου, ορισμένα από τα οποία ακολουθούν αρχαίες διαδρομές που χρησιμοποιούνταν ακόμη και πριν από περίπου 4.000 χρόνια. Μία από αυτές τις διαδρομές περνά από τον Σκάρκο, έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς χώρους του Αιγαίου. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει μάλιστα τιμηθεί με ευρωπαϊκή διάκριση για την πολιτιστική του αξία, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του στο αφιέρωμα. Έτσι, η Ίος που παρουσιάζει η Le Figaro δεν είναι απλώς ένα νησί που κοιτάζει τη θάλασσα. Είναι ένα νησί που σε βάζει να περπατήσεις πάνω σε ίχνη μιας ιστορίας χιλιάδων ετών.

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Από τον Γαΐτη και τη Σίμωση στη σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα

Το άλλο σημαντικό κεφάλαιο του αφιερώματος αφορά τη σύγχρονη τέχνη. Η Le Figaro κάνει ειδική αναφορά στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Γαΐτη και τη Γαβριέλλα Σίμωση, ένα έργο που χρειάστηκε δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Το μουσείο βρίσκεται σε λόφο πάνω από τη Χώρα και το λιμάνι και παρουσιάζει τα έργα των δύο καλλιτεχνών, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και την ελληνική μυθολογία. Κάτω από το μουσείο βρίσκεται το ανακαινισμένο μαρμάρινο αμφιθέατρο «Οδυσσέας Ελύτης», χτισμένο πάνω στα κατάλοιπα ελληνιστικού μνημείου και με θέα προς τη θάλασσα. Πρόκειται για έναν χώρο που φιλοξενεί μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην πολιτιστική ταυτότητα της Ίου.

Το Μαγγανάρι και οι δεκάδες παραλίες της Ίου

Φυσικά, από ένα αφιέρωμα στην Ίο δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι παραλίες. Η Le Figaro αναφέρεται σε δεκάδες παραλίες κατά μήκος μιας ακτογραμμής που φτάνει τα 87 χιλιόμετρα, σημειώνοντας ότι ορισμένες είναι προσβάσιμες μόνο με τα πόδια ή με σκάφος. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Μαγγανάρι, στο νότιο άκρο του νησιού. Η τριπλή αμμώδης παραλία με τα διάφανα νερά αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Ίου και έχει συνδεθεί και με τον κινηματογράφο, καθώς αποτέλεσε σκηνικό για το «Απέραντο Γαλάζιο». Η αναφορά στο Μαγγανάρι λειτουργεί και ως υπενθύμιση ότι πίσω από τις πιο γνωστές εικόνες της Ίου υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο από παραλίες και μικρούς όρμους που μπορείς να προσεγγίσεις με διαφορετικούς τρόπους.

Η Ίος που βλέπει η Le Figaro δεν είναι αυτή που νόμιζες

Και κάπως έτσι, η Ίος αποκτά ένα διαφορετικό αφήγημα. Δεν είναι μόνο το νησί της καλοκαιρινής διασκέδασης που ίσως έχεις ακούσει. Είναι ένα νησί που, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει η Le Figaro, μπορεί να σε πάει από τον Όμηρο και τον Σκάρκο μέχρι τον Γαΐτη, τη Μαγγανάρι, τα αρχαία μονοπάτια, τα τοπικά προϊόντα και τις νέες πρωτοβουλίες για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο αφιέρωμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: γιατί δεν επιχειρεί απλώς να σου πει ότι η Ίος είναι όμορφη. Επιχειρεί να σου δείξει γιατί έχει λόγους να τη δεις ξανά – και αυτή τη φορά με εντελώς διαφορετικό βλέμμα.

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