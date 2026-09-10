Beauty 10.09.2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

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Συγκεντρώσαμε τα πιο γρήγορα hair hacks του ενός λεπτού για κοντά, μεσαία και μακριά μαλλιά ώστε να είσαι έτοιμη σε χρόνο-ρεκόρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Γρήγορα χτενίσματα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε λιγότερο από ένα λεπτό.
  • Προτάσεις για wet look, διακριτική πλέξη, κυματισμούς και καρέ με κίνηση.
  • Ιδέες για αλογοουρά με αξεσουάρ, bubble εφέ, πλεξίδα με μαντήλι και φιόγκο.
  • Στόχος είναι η κομψότητα και η αυτοπεποίθηση παρά την έλλειψη χρόνου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τον καθιερωμένο αγιασμό να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα να ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στα θρανία είναι γεγονός. Το πρωινό ξύπνημα γίνεται ξανά πρόκληση και ο χρόνος μετράει αντίστροφα, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για πολύπλοκες προετοιμασίες μπροστά από τον καθρέφτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσεις την κομψότητά σου.

Γυναίκα με μακριά κυματιστά ξανθά μαλλιά με French highlights, πλάτη στο φακό
https://www.instagram.com/friseur_spangl/

Είτε ετοιμάζεσαι για το πρώτο κουδούνι είτε για μια γεμάτη μέρα, η έλλειψη χρόνου δεν αποτελεί εμπόδιο για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Συγκεντρώσαμε τα πιο chic, εύκολα και γρήγορα χτενίσματα για κάθε μήκος και τύπο μαλλιών, τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν σε λιγότερο από ένα λεπτό, ώστε να ξεκινήσεις τη νέα σχολική χρονιά με απόλυτη αυτοπεποίθηση.

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1. Wet look

Αν επέλεξες κοντό κούρεμα για να γλιτώνεις πολύτιμο χρόνο το πρωί, εκμεταλλεύσου αυτή τη χαμηλής συντήρησης επιλογή ποντάροντας στο απόλυτο wet look. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βρέξεις ελαφρά τα μαλλιά σου, να τα χτενίσεις προς τα πίσω και πίσω από τα αυτιά, και να κλειδώσεις το αποτέλεσμα με μια μικρή ποσότητα τζελ για σταθερότητα όλη μέρα.

hailey_bieber_wet_look
https://www.instagram.com/haileybieber/

2. Διακριτική πλέξη μπροστά

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά για γρήγορο στιλ, ειδικά τις μέρες που η φράντζα ή τα μπροστινά σου μαλλιά δεν συνεργάζονται με τίποτα. Δημιούργησε μια γρήγορη γαλλική πλεξούδα ή ένα twist δύο σκελών από τον έναν κρόταφο έως τον άλλο, και στερέωσέ το διακριτικά κοντά στο αυτί με ένα τσιμπιδάκι ή ένα μικρό λαστιχάκι.

galliki_plexouda_mallia
https://www.instagram.com/ghd_southafrica/

Kυματισμοί με υφή

Δώσε αμέσως υφή και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στο κοντό σου κούρεμα δημιουργώντας χαλαρούς κυματισμούς σε ολόκληρο το μήκος. Χρησιμοποίησε ένα ψαλίδι για μπούκλες αφήνοντας επίτηδες τις άκρες ίσια για πιο ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα, και ολοκλήρωσε το look με ένα ποιοτικό texture spray.

xalaroi_kimatismoi
https://www.instagram.com/julia.kammerer/

Kαρέ με κίνηση

Μεταμόρφωσε το κλασικό σου καρέ σε statement look γυρίζοντας απλά τις άκρες προς τα έξω. Με τη βοήθεια μιας ισιωτικής, πέρασε απαλά τα μαλλιά προς τα κάτω και, καθώς φτάνεις στις άκρες, δώσε μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω για να πετύχεις το τέλειο flick.

flipped_xtenisma
https://www.instagram.com/igkhair/

Αλογοουρά με αξεσουάρ

Αναβάθμισε μια απλή χαμηλή αλογοουρά και δώσε της επίσημο χαρακτήρα προσθέτοντας ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. Αφού πιάσεις τα μαλλιά σου πίσω, τύλιξε γύρω από το λαστιχάκι ένα μικρό χρυσό βραχιόλι, ένα δαχτυλίδι ή μια αλυσίδα από το κοσμηματοκιβώτιό σου, στερεώνοντας ταυτόχρονα με μερικά κρυφά τσιμπιδάκια.

alogooura_me_axesouar
https://www.instagram.com/hairbysammcknight/

Φουσκωτή αλογοουρά με bubble εφέ

Η τέλεια λύση για τις μέρες που τα μαλλιά σου χρειάζονται άμεσο φρεσκάρισμα αλλά δεν προλαβαίνεις να τα λουστείς. Πιάσε τα μαλλιά σε μια αλογοουρά, πρόσθεσε λαστιχάκια σε ίσα διαστήματα κατά μήκος και άνοιξε ελαφρά τις τούφες με τα δάχτυλά σου για να δημιουργήσεις το εφέ των φουσκών.

bubble_alogooura
https://www.instagram.com/curlycamille/

Πλεξίδα με μεταξωτό μαντήλι

Ένα runway-ready χτένισμα που κλέβει τις εντυπώσεις και γίνεται εξαιρετικά εύκολα. Ασφάλισε μια χαμηλή αλογοουρά χρησιμοποιώντας την άκρη ενός μεταξωτού μαντηλιού, χώρισε τα μαλλιά σε δύο τμήματα γύρω από αυτό και πλέξτε τα μαζί μέχρι κάτω, δένοντας την άκρη με το υπόλοιπο ύφασμα.

plexouda_mantili
https://www.instagram.com/emmachenartistry/

Aλογοουρά με φιόγκο

Συνδύασε δύο από τις πιο γρήγορες κινήσεις styling σε μία για να πετύχεις ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Πιάσε τα μαλλιά σε αλογοουρά, στρίψε τη βάση τους μερικές φορές σαν να ετοιμάζεσαι για κότσο και πέρασε τις άκρες μέσα από το κέντρο, αφήνοντάς τες να πέφτουν ελεύθερα.

fiogkos_alogooura
https://www.instagram.com/theouai/

Κεντρική Εικόνα: @/laurajadestone

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Back to base back to school beauty beauty trends
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