Σχέσεις 10.09.2026

Γιατί πονάμε για την απώλεια ανθρώπων που δεν γνωρίσαμε ποτέ;

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Γιατί η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ενεργοποίησε γνήσιους μηχανισμούς πένθους σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 προκάλεσε ένα βαθύ κύμα συγκίνησης και συλλογικής θλίψης σε ολόκληρη τη χώρα. Πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχαν καμία προσωπική γνωριμία ή επαφή μαζί του, βίωσαν την απώλειά του ως μια γνήσια, εσωτερική οδύνη. Το ερώτημα που αναδύεται αβίαστα σε κάθε τέτοια περίσταση είναι ψυχολογικά σύνθετο αλλά απολύτως ανθρώπινο: Γιατί θρηνούμε και πονάμε με την απώλεια ανθρώπων που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ στη ζωή μας;

giorgos_mazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/?hl=el

Την επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτό το φαινόμενο φωτίζει ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Δρ. Βασίλης Κιοσσές, μέσα από μια εμπεριστατωμένη ανάρτησή του, αναλύοντας τους αόρατους δεσμούς που συνδέουν το άτομο με τις δημόσιες προσωπικότητες.

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Η ψευδαίσθηση της οικειότητας και οι αόρατοι παρα-κοινωνικοί δεσμοί

Καθημερινά, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ψηφιακά δίκτυα, οι καλλιτέχνες γίνονται οικείοι θεατές της καθημερινότητάς μας. Τους βλέπουμε συνεχώς, ακούμε τη φωνή τους, μαθαίνουμε πράγματα για τις χαρές, τις δυσκολίες και την πορεία τους. Όπως επισημαίνει η ψυχολογική προσέγγιση, αυτή η διαρκής επαφή γεννά έναν παρα-κοινωνικό δεσμό. Πρόκειται για μια αίσθηση οικειότητας και μια γνήσια συναισθηματική σύνδεση με άτομα που δεν αποτελούν μεν πραγματικό μέρος του στενού μας κύκλου, ωστόσο καταλαμβάνουν χώρο στον ψυχικό μας κόσμο. Ως εκ τούτου, η απώλεια γίνεται συναισθηματικά αληθινή, ακόμη κι αν η ίδια η σχέση υπήρξε μονομερής και μη αμοιβαία.

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Pexels

Το σιωπηλό τέλος μιας ανεπανάληπτης εποχής

Ο θάνατος μιας εμβληματικής φιγούρας δεν συνιστά απλώς την απώλεια ενός δημιουργού, λειτουργεί ως συμβολικός δείκτης χρόνου. Η καλλιτεχνική πορεία ενός ανθρώπου όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι συχνά δεμένη με συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μας, με τραγούδια που σφράγισαν έρωτες, κρίσεις, χαρές ή μεταβατικές περιόδους. Με το θάνατό του, συνειδητοποιούμε σε επίπεδο συμβολικό ότι η εποχή εκείνη τελείωσε οριστικά, αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση νοσταλγίας και ανεπιστρεπτί χαμένων χρόνων.

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Pexels

Ο καθρέφτης του εαυτού και ο μηχανισμός της προβολής

Στους ανθρώπους αυτούς προβάλλουμε ασυνείδητα κομμάτια του εαυτού μας, επιθυμίες ή ιδανικά. Συνδεόμαστε βαθύτερα με αυτό που είδαμε ή θελήσαμε να δούμε σε εκείνον. Έτσι, μέσα από την απώλεια του άλλου, πενθούμε κάτι εντελώς προσωπικό, έναν καθρέφτη των δικών μας συναισθημάτων, των ανεκπλήρωτων ονείρων και της εσωτερικής μας διαδρομής.

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Pexels

Η υπενθύμιση της θνητότητας και η λύτρωση της κοινής θλίψης

Σε ένα βαθύτερο υπαρξιακό επίπεδο, η φυγή μιας τέτοιας προσωπικότητας μας φέρνει απότομα αντιμέτωπους με τη δική μας θνητότητα, υπενθυμίζοντας την εύθραυστη και πεπερασμένη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν αυτή η συνειδητοποίηση μοιράζεται από χιλιάδες ανθρώπους ταυτόχρονα, μετατρέπεται σε συλλογικό πένθος. Η κοινή αυτή θλίψη δεν είναι ένδειξη υπερβολής, αλλά μια υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι συνδεόμαστε βαθιά μεταξύ μας μέσα από την τέχνη, την έκφραση και τα κοινά μας βιώματα, πενθώντας τελικά αυτό που αντιπροσώπευε ο καθένας τους για τις πιο μύχιες αναμνήσεις μας.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Πένθος
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