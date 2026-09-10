Το Wicked έρχεται ως live concert! Πού θα το δεις

Το «Wicked: Part One» γίνεται live concert, με συμφωνική ορχήστρα να παίζει ζωντανά τη μουσική ενώ προβάλλεται η ταινία

Με μια ματιά Το Wicked: Part One θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες με ζωντανή ορχήστρα να παίζει τη μουσική.

Η εμπειρία «Wicked: Part One in Concert» συνδυάζει την ταινία σε μεγάλη οθόνη με live εκτέλεση του soundtrack.

Η περιοδεία ξεκινά τον Ιανουάριο του 2027 από το San Francisco και θα συνεχιστεί σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2027 στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Wicked ετοιμάζεται να μας κάνει να… «Defy Gravity» ξανά, αυτή τη φορά με έναν τρόπο που θα λατρέψουν οι fans της μουσικής. Η πρώτη ταινία του blockbuster musical, «Wicked: Part One», μεταφέρεται από τη μεγάλη οθόνη στις αίθουσες συναυλιών, με μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα να παίζει ζωντανά τη μουσική την ώρα που η ταινία προβάλλεται.

Η νέα εμπειρία, «Wicked: Part One in Concert», θα συνδυάζει την προβολή της ταινίας σε τεράστια οθόνη με live εκτέλεση του soundtrack από μουσικούς, σε απόλυτο συγχρονισμό με όσα συμβαίνουν στη σκηνή. Έτσι, τραγούδια όπως τα «Popular» και «Defying Gravity» αποκτούν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, με τον ήχο μιας full symphony orchestra να βρίσκεται ζωντανά μπροστά στο κοινό.

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Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 από το San Francisco και θα συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, ενώ στη συνέχεια το Wicked: Part One in Concert θα ταξιδέψει μεταξύ άλλων σε Chicago, Mexico City, Toronto και Vancouver.

Από το soundtrack στη live σκηνή

Η επιλογή να παρουσιαστεί το Wicked σε concert format έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε και η μουσική της ταινίας. Το «Wicked: The Soundtrack», με τη συμμετοχή των Cynthia Erivo και Ariana Grande, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200 τον Δεκέμβριο του 2024 και σημείωσε ιστορική επίδοση για soundtrack κινηματογραφικής μεταφοράς stage musical.

Τώρα, οι αγαπημένες μελωδίες του Stephen Schwartz και το κινηματογραφικό score των Stephen Schwartz και John Powell θα ακουστούν live, ενώ η δράση θα εξελίσσεται ταυτόχρονα στην οθόνη. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Universal Film, Universal Destinations & Experiences και Hurwitz Concerts, η εταιρεία του Oscar-winning συνθέτη Justin Hurwitz.

Η περιοδεία ξεκινά με ένα preview concert στο San Francisco στις 16 Ιανουαρίου 2027 και ακολουθεί η μεγάλη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί οι παρακάτω ημερομηνίες:

San Francisco: 16 Ιανουαρίου 2027 – Preview

16 Ιανουαρίου 2027 – Preview New York: 23 Ιανουαρίου 2027 – World Premiere

23 Ιανουαρίου 2027 – World Premiere Chicago: 30 Ιανουαρίου 2027

30 Ιανουαρίου 2027 Mexico City: 6 Μαρτίου 2027

6 Μαρτίου 2027 Guadalajara: 17 Απριλίου 2027

17 Απριλίου 2027 Monterrey: 24 Απριλίου 2027

24 Απριλίου 2027 Toronto: 29 Μαΐου 2027

29 Μαΐου 2027 Montreal: 17 Ιουλίου 2027

17 Ιουλίου 2027 Vancouver: 24 Ιουλίου 2027

Και επειδή πρόκειται για παγκόσμια περιοδεία, οι fans του Wicked μπορούν να περιμένουν ακόμη περισσότερες πόλεις να προστεθούν στη λίστα.

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