Μουσική 10.09.2026

ROSÉ: Το «new trick» έρχεται με νέο ήχο και ένα ανατρεπτικό music video

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Το νέο τραγούδι της ROSÉ, «new trick», έρχεται στις 17 Σεπτεμβρίου με music video γυρισμένο με το νέο iPhone 18 Pro
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ROSÉ κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «new trick» στις 17 Σεπτεμβρίου.
  • Το νέο single αναμένεται να έχει διαφορετικό ήχο, με distorted κιθάρες και layered vocals.
  • Το music video του «new trick» γυρίστηκε με το iPhone 18 Pro για την καμπάνια «Shot on iPhone».
  • Η κυκλοφορία έρχεται μετά την επιτυχία του solo album «rosie» και του τραγουδιού «APT.».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ROSÉ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη solo πορεία της, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «new trick». Η BLACKPINK star έδωσε στους fans μια πρώτη, σύντομη γεύση από το νέο της single, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτή τη φορά δοκιμάζει έναν διαφορετικό ήχο.

https://www.instagram.com/roses_are_rosie/
https://www.instagram.com/roses_are_rosie/

Το «new trick» κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. ET, ενώ μαζί του θα κάνει πρεμιέρα και το music video. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Dave Meyers, ενώ ολόκληρο το video έχει γυριστεί με το νέο iPhone 18 Pro, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας «Shot on iPhone» της Apple.

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Στο teaser που μοιράστηκε η ROSÉ, η τραγουδίστρια εμφανίζεται κρατώντας ένα μεγάλο μωβ-μπορντό γλειφιτζούρι, πάνω στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του τραγουδιού. Τα λίγα δευτερόλεπτα του κομματιού αποκαλύπτουν distorted κιθάρες και layered vocals, δημιουργώντας ένα πιο δυναμικό και ελαφρώς gritty vibe από αυτό που έχουμε συνηθίσει από εκείνη.

https://www.instagram.com/roses_are_rosie/
https://www.instagram.com/roses_are_rosie/

Ένα teaser που αφήνει πολλά να εννοηθούν

Παρότι η ROSÉ δεν αποκάλυψε ακόμη ολόκληρο το τραγούδι, το teaser αρκεί για να δημιουργήσει hype. Η εικόνα με το candy-inspired σκηνικό συνδυάζεται με έναν πιο ηλεκτρισμένο ήχο, κάνοντας το «new trick» να μοιάζει αρκετά διαφορετικό από τις προηγούμενες solo κυκλοφορίες της.

Το music video αποτελεί παράλληλα μέρος της νέας «Shot on iPhone» καμπάνιας, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ονόματα της pop, όπως οι The Weeknd, Olivia Rodrigo και Lady Gaga. Για το νέο project, ο Dave Meyers αξιοποιεί την κάμερα του iPhone 18 Pro, το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά μεταβλητό διάφραγμα στην κάμερά του.

https://www.instagram.com/roses_are_rosie/
https://www.instagram.com/roses_are_rosie/

Η νέα κυκλοφορία έρχεται μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου solo album της ROSÉ, «rosie», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην εκτόξευση της solo καριέρας της έπαιξε και το «APT.» με τον Bruno Mars, το οποίο έφτασε μέχρι το Νο. 3 του Billboard Hot 100.

Τώρα, η ROSÉ φαίνεται πως θέλει να μας δείξει μια διαφορετική πλευρά της. Το «new trick» μπορεί να έχει αποκαλυφθεί μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, όμως κιθάρες, δυναμικά vocals και το παιχνιδιάρικο candy concept έχουν ήδη κάνει τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία την 17η Σεπτεμβρίου.

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Rose ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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