Fashion 08.05.2026

Δεν ξέρεις πώς να φορέσεις το δέρμα την άνοιξη; Η Rosé των BLACKPINK σου έχει το inspo

Με ένα ανατρεπτικό leather σύνολο από τον Saint Laurent, η Rosé δίνει έμπνευση για stylish ανοιξιάτικες εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν το office style σου χρειάζεται ένα update με περισσότερο fashion χαρακτήρα και λιγότερη προβλεψιμότητα, η Rosé των BLACKPINK δίνει την πιο σύγχρονη απάντηση στο τι σημαίνει corporate dressing σήμερα. Δεν μιλάμε πλέον για αυστηρά κοστούμια και ασφαλείς επιλογές, αλλά για looks που ισορροπούν ανάμεσα στο tailoring και το προσωπικό attitude. Η Rosé μετατρέπει το κλασικό office outfit σε fashion statement, δείχνοντας πως το επαγγελματικό ντύσιμο μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, δυναμικό και απόλυτα σύγχρονο, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Courtesy of Saint Laurent

Στη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μια ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού skirt suit από τον οίκο Saint Laurent, μετατρέποντας το αυστηρό tailoring σε statement εμφάνιση με έντονο fashion edge. Πάνω από ένα απλό λευκό T-shirt, επέλεξε ένα σετ από μαύρο δέρμα: σακάκι χωρίς γιακά και midi φούστα, που έμοιαζαν περισσότερο με runway look παρά με office uniform.

Το σακάκι είχε μεταλλικές λεπτομέρειες και δομημένους ώμους, ενώ η εσωτερική καφέ φόδρα έσπαγε διακριτικά τη μονοχρωμία. Η φούστα, δεμένη με χοντρή ζώνη με ασημένια αγκράφα, έδινε στο σύνολο μια πιο «biker» αισθητική, μακριά από το αυστηρό corporate ύφος που παραπέμπει.

Η Rosé ολοκλήρωσε το look με μαύρο καλσόν και γυαλιστερά ψηλοτάκουνα pumps με αιχμηρή γραμμή, ένα signature στοιχείο της αισθητικής του Anthony Vaccarello. Η επιλογή της τσάντας, σε μαύρο δέρμα με χρυσές λεπτομέρειες, και τα λεπτά μαύρα γυαλιά ηλίου έδωσαν στο outfit μια πιο ανεπιτήδευτη, «off-duty» διάθεση.

Δεν ήταν όμως μια μεμονωμένη εμφάνιση. Η Rosé βρίσκεται σε μια ξεκάθαρη fashion φάση με τον γαλλικό οίκο, επιλέγοντας συνεχώς total black looks που κινούνται ανάμεσα στο formal και το edgy. Λίγες μέρες πριν, είχε εντυπωσιάσει στο Met Gala με ένα δραματικό gown με βαθύ σκίσιμο και brooch με κρυστάλλους, ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε afterparty με πιο ρευστό, 80s-inspired φόρεμα.

Η συνολική της παρουσία στη Νέα Υόρκη δείχνει κάτι περισσότερο από απλές εμφανίσεις: μια σταθερή σχέση με το σύγχρονο luxury dressing, όπου το tailoring δεν είναι πια «σοβαρό», αλλά εργαλείο προσωπικού στυλ.

