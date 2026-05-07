Fashion 07.05.2026

Η Marine Serre «ζωντανεύει» τη Μόνα Λίζα με νέα συλλογή για το Μουσείο του Λούβρου

Η Marine Serre συνεργάζεται με το Μουσείο του Λούβρου και παρουσιάζει μια sustainable capsule συλλογή για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Marine Serre επιστρέφει στο επίκεντρο της διεθνούς fashion σκηνής με μια ιδιαίτερη συνεργασία υψηλού συμβολισμού, αυτή τη φορά με το Μουσείο του Λούβρου. Η σχεδιάστρια παρουσίασε μια αποκλειστική capsule συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, εμπνευσμένη από τη διάσημη Μόνα Λίζα και με έντονη έμφαση στην έννοια της επαναχρησιμοποίησης.

Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε μέσα από μια πρώτη επαφή της Marine Serre με την ομάδα του μουσείου κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου επίσημου δείπνου του Λούβρου το 2025, όπου η σχεδιάστρια ήταν προσκεκλημένη. Από εκεί ξεκίνησε ένας δημιουργικός διάλογος που κατέληξε σε μια συλλογή όπου η τέχνη του παρελθόντος «μεταφράζεται» σε σύγχρονη μόδα.

Η νέα capsule συλλογή αποτελείται από 3 βασικά κομμάτια και επανερμηνεύει τη «Μόνα Λίζα» μέσα από το χαρακτηριστικό ύφος της Marine Serre, που βασίζεται στο upcycling, τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση υλικών. Αρχειακά αντικείμενα και αναμνηστικά του μουσείου αποσυναρμολογούνται, επανασχεδιάζονται και αποκτούν νέα μορφή, μετατρέποντας ένα ιστορικό σύμβολο σε καθημερινό αντικείμενο χρήσης.

Η συλλογή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα upcycled baby-fit T-shirt, ένα κοντομάνικο T-shirt με λογότυπο και ένα επιχρυσωμένο μπρελόκ, με τιμές που κυμαίνονται από προσιτές επιλογές έως συλλεκτικά κομμάτια. Παράλληλα, επανερμηνεύει αναμνηστικά του μουσείου, όπως μπλουζάκια και μετάλλια, εντάσσοντάς τα στη σύγχρονη αισθητική της σχεδιάστριας.

Η φιλοσοφία πίσω από το project είναι διπλή: αφενός να αναδείξει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη, και αφετέρου να «ζωντανέψει» ένα από τα πιο εμβληματικά έργα τέχνης παγκοσμίως, μεταφέροντάς το από το μουσείο στην καθημερινή ζωή μέσα από ρούχα και αντικείμενα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ηθοποιός Esther Expósito εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα-γλυπτό, φτιαγμένο από εκατοντάδες κεφαλές πινέλων μακιγιάζ, ως μέρος μιας πεντάδας haute couture δημιουργιών που συνδέονται θεματικά με τη συλλογή.

Η συλλογή Marine Serre x Louvre Museum διατίθεται αποκλειστικά στο κατάστημα του μουσείου, όπου παρουσιάζεται ως μέρος μιας πιο ευρείας προσπάθειας να φέρει την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινότητα, μέσα από τη βιωσιμότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

