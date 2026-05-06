Fashion 06.05.2026

Το νέο fashion trend που «ξεπήδησε» από το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

Το Met Gala 2026 ανέδειξε το επόμενο μεγάλο fashion trend, με το κόκκινο χαλί να μετατρέπεται σε καμβά σύγχρονης τέχνης
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φετινό Met Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, λειτούργησε ως μια εντυπωσιακή βιτρίνα όπου η μόδα συναντά την τέχνη με πιο κυριολεκτικό τρόπο από ποτέ. Με αφορμή την έκθεση του Costume Institute με τίτλο «Costume Art», το κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε σκηνικό καλλιτεχνικού πειραματισμού, με τις εμφανίσεις των celebrities να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια της haute couture.

Η κεντρική ιδέα της διοργάνωσης ήταν το «ντυμένο σώμα», όμως φέτος ένα συγκεκριμένο στοιχείο έκλεψε την παράσταση, το ανθρώπινο χέρι. Από γλυπτικές λεπτομέρειες μέχρι τεχνολογικές κατασκευές, πολλοί σχεδιαστές επέλεξαν να ενσωματώσουν χέρια στα looks τους, μετατρέποντάς τα σε βασικό αισθητικό και συμβολικό στοιχείο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κόκκινο χαλί που έμοιαζε περισσότερο με ζωντανή εγκατάσταση σύγχρονης τέχνης παρά με παραδοσιακή fashion εκδήλωση. Οι δημιουργίες δεν περιορίστηκαν στην ένδυση, αλλά έπαιξαν με την κίνηση, την αλληλεπίδραση και την ψευδαίσθηση, δημιουργώντας μια νέα οπτική για το τι σημαίνει «φόρεμα» στη σύγχρονη μόδα.

Τα χέρια ως δομικό στοιχείο της μόδας

Η Lena Mahfouf επέλεξε ένα look με μεταλλικό μπούστο σε σχήμα χεριών, δίνοντας μια πιο γλυπτική και avant-garde προσέγγιση στο concept. Το αποτέλεσμα συνδύαζε θηλυκότητα και δύναμη, με τα χέρια να λειτουργούν σαν «πανοπλία» πάνω στο σώμα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Nichapat Suphap με δημιουργία του Robert Wun, όπου μεταλλικά χέρια τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία του φορέματος κινούνταν μηχανικά, προσθέτοντας ένα έντονο τεχνολογικό στοιχείο που έγινε άμεσα viral.

Ο ίδιος σχεδιαστής έντυσε και τον Jordan Roth, δημιουργώντας ένα θεατρικό σύνολο με μια ανθρώπινη μορφή στο πίσω μέρος του φορέματος, η οποία έμοιαζε να «αγγίζει» το πρόσωπο του, ενισχύοντας τη surreal αισθητική της εμφάνισης.

Η Lisa των BLACKPINK εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα γεμάτο πέρλες και κρύσταλλα, ενώ δύο επιπλέον χέρια στήριζαν το headpiece της, δημιουργώντας την εντύπωση πολλαπλών άκρων και ένα ιδιαίτερα θεατρικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Sabine Getty παρουσίασε μια πιο καλλιτεχνική εκδοχή του ίδιου concept, με το σώμα της να «περιβάλλεται» από ζωγραφισμένα χέρια πάνω στο ύφασμα, μετατρέποντας το φόρεμα σε ζωντανό έργο τέχνης.

Ένα κόκκινο χαλί που έγινε εγκατάσταση τέχνης

Η φετινή διοργάνωση έδειξε πως η μόδα μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της ένδυσης και να λειτουργήσει ως καθαρή καλλιτεχνική έκφραση. Το ανθρώπινο χέρι, ως σύμβολο δημιουργίας και επαφής, κυριάρχησε στις εμφανίσεις, δίνοντας στο Met Gala 2026 μια έντονα συμβολική και πειραματική ταυτότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

