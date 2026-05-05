Η Nicole Kidman και η κόρη της «έκλεψαν» την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

Η Nicole Kidman και η Sunday Rose εντυπωσίασαν με Chanel και Dior στο Met Gala 2026, σε μια από τις πιο συζητημένες mother-daughter εμφανίσεις

Η Nicole Kidman και η κόρη της Sunday Rose Kidman Urban έκλεψαν την παράσταση στο Met Gala 2026, πραγματοποιώντας μια από τις πιο συζητημένες κοινές εμφανίσεις της βραδιάς. Η εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς η Kidman ήταν μία από τις co-chairs της διοργάνωσης, η οποία φέτος τίμησε την έκθεση του Costume Institute με θέμα «Costume Art».

Η Nicole Kidman εμφανίστηκε με εντυπωσιακή ruby-red δημιουργία του οίκου Chanel, καλυμμένη με παγιέτες και ολοκληρωμένη με dramatic feather λεπτομέρειες στη μέση και στα μανίκια, αποπνέοντας old-Hollywood glamour με σύγχρονη couture προσέγγιση. Δίπλα της, η Sunday Rose επέλεξε μια πιο ρομαντική και φρέσκια αισθητική με δημιουργία του Dior σε απαλές αποχρώσεις του ροζ, σχεδιασμένη από τον Jonathan Anderson, με structured strapless bodice και εντυπωσιακές floral raffia λεπτομέρειες που έδιναν την αίσθηση ανθισμένου κήπου σε κίνηση.

Η συνολική εικόνα της Sunday Rose ολοκληρώθηκε με statement floral σκουλαρίκια, σανδάλια διακοσμημένα με άνθη και Dior Bow clutch, ενισχύοντας το ρομαντικό concept της εμφάνισής της. Η παρουσία της είχε επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς η πορεία της στον χώρο της μόδας έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά από το 2024, με συμμετοχές σε shows και καμπάνιες του οίκου Dior, ανεξάρτητα από την επιρροή της μητέρας της, όπως έχει δηλώσει η Nicole Kidman.

Η κοινή τους εμφάνιση στο Met Gala 2026 ανέδειξε απόλυτα το dress code «Fashion Is Art», με τις δύο δημιουργίες να λειτουργούν ως συμπληρωματικά καλλιτεχνικά statements: η μία πιο δραματική και κινηματογραφική, η άλλη πιο νεανική και floral. Παράλληλα, η στιγμή επιβεβαίωσε τη δυναμική παρουσία της Sunday Rose στη νέα γενιά μοντέλων, αλλά και τη σταθερή επιρροή της Kidman ως μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του θεσμού.

Κεντρική Εικόνα: @wwdthailand

