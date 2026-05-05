Life 05.05.2026

Τα πιο εντυπωσιακά corset outfits του φετινού Met Gala – Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

Το Met Gala 2026 κατακλύστηκε από corset looks - Οι εμφανίσεις τους μετέτρεψαν το κόκκινο χαλί σε ζωντανή έκθεση τέχνης
Ειρήνη Στόφυλα

Το Met Gala 2026 πραγματοποιήθηκε και κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει το απόλυτο fashion moment. Από τη στιγμή που οι πρώτες εμφανίσεις πάτησαν τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, έγινε ξεκάθαρο ότι φέτος ένα trend θα κυριαρχούσε: τα sculptural corsets και οι «armor-like» σιλουέτες. Δεν ήταν απλά ρούχα, ήταν statements, τέχνη και performance μαζί. Και φυσικά, το κοινό προσπάθησε να μην χάσει από τα μάτια του καμοία εμφάνιση του red carpet.

Η βραδιά με θέμα «Costume Art» και dress code «Fashion Is Art» μετέτρεψε το κόκκινο χαλί σε ζωντανή έκθεση. Οι Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian και Hailey Bieber έφεραν τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του ίδιου fashion DNA: το σώμα ως έργο τέχνης, το corset ως αρχιτεκτονική και τη μόδα ως αφήγηση. Το αποτέλεσμα ήταν μια νύχτα γεμάτη υπερβολή, συμβολισμό και viral στιγμές. Και κάπου εκεί, το Met Gala έγινε ξανά πολιτιστικό φαινόμενο.

Kendall Jenner

Η Kendall Jenner εμφανίστηκε με custom δημιουργία GapStudio, σχεδιασμένη από τον Zac Posen, σε μια από τις πιο καλλιτεχνικές στιγμές της βραδιάς. Το look της ήταν εμπνευσμένο από την «Νίκη της Σαμοθράκης», αποτυπώνοντας την αρχαία ελληνική θεά Νίκη. Το αποτέλεσμα συνδύασε tea-dyed jersey, leather, chiffon και organza πάνω σε μια βάση από το εμβληματικό λευκό T-shirt της Gap.

Για να δημιουργηθεί το τέλειο fit, η ομάδα του Posen έκανε 3D scanning στο σώμα της Kendall, ενώ το bodice κατασκευάστηκε με leather από το New York brand SEKS. Το concept στόχευε να αποτυπώσει την ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, όπως ακριβώς το ίδιο το γλυπτό που την ενέπνευσε. Παρότι οι φτερούγες της δημιουργίας δεν φορέθηκαν στα σκαλιά, το οπτικό storytelling παρέμεινε έντονο και θεατρικό.

Ο Bad Bunny «σπάει» τα στερεότυπα – Η πιο τολμηρή εμφάνιση της χρονιάς στο Met Gala 2026

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner έκανε τη δική της εντυπωσιακή εμφάνιση με μια deconstructed δημιουργία του οίκου Schiaparelli, που έμοιαζε σαν να «αποσυναρμολογείται» πάνω της. Το φόρεμα αποκάλυπτε ένα sculptural nude illusion corset, ενώ το ύφασμα έπεφτε με τρόπο που έδινε την αίσθηση της κίνησης και της αποδόμησης.

Η εμφάνιση συνοδευόταν από statement κόσμημα, φορεμένο μάλιστα ανάποδα, ενώ η Kylie υιοθέτησε bleached brows και Old Hollywood waves στα μαλλιά της. Με αυτό το look, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να μετατρέπει κάθε Met Gala εμφάνιση σε viral στιγμή, συνεχίζοντας την πορεία της από το 2016 μέχρι σήμερα, όπου κάθε της εμφάνιση γίνεται fashion reference.

Kim Kardashian

Η Kim Kardashian παρουσίασε ένα από τα πιο concept-heavy looks της βραδιάς, συνεργαζόμενη με τον καλλιτέχνη Allen Jones και τη creative director Nadia Lee Cohen. Το αποτέλεσμα ήταν ένα tangerine fiberglass breastplate, βασισμένο σε καλούπι της δεκαετίας του ’60 (1967/68), που επανασχεδιάστηκε για τη σύγχρονη εποχή.

Αρχικά προοριζόταν να είναι ροζ, αλλά τελικά κράτησε το iconic πορτοκαλί χρώμα του καλλιτέχνη, γνωστό από προηγούμενες δουλειές του. Το look ολοκληρώθηκε με leather skirt από τους artisans Whitaker Malem, ενώ ολόκληρη η διαδικασία κράτησε περίπου τρεις εβδομάδες. Η Kim, στην 13η της εμφάνιση στο Met Gala, το περιέγραψε ως «sexy, classic, cool and innovative», αποδεικνύοντας ότι αντιμετωπίζει το Met ως καθαρή performance art σκηνή.

Hailey Bieber

Η Hailey Bieber εμφανίστηκε με ένα από τα πιο minimal αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακά looks της βραδιάς. Φόρεσε custom Saint Laurent δημιουργία με sculpted bodice από 24 καράτια χρυσού, εμπνευσμένο από τη συλλογή του Yves Saint Laurent του 1969 και τις συνεργασίες του με τη γλύπτρια Claude Lalanne.

Το look της ολοκληρωνόταν με flowing blue silk chiffon skirt και μεταλλικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στη σκληρότητα του μετάλλου και την απαλότητα του υφάσματος. Η εμφάνιση είχε ξεκάθαρες αναφορές σε ελληνική αισθητική, σαν σύγχρονη θεά σε red carpet εκδοχή, ενώ η Hailey συνέχισε τη μακροχρόνια σχέση της με τον οίκο Saint Laurent.

Το Met Gala 2026 δεν ήταν απλώς μια βραδιά μόδας. Ήταν μια συλλογή από σώματα που μετατράπηκαν σε γλυπτά, corsets που έγιναν αρχιτεκτονική και εμφανίσεις που έσβησαν τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και το styling. Από την Kendall μέχρι την Hailey, κάθε look έφερε μια διαφορετική ερμηνεία του ίδιου concept: το σώμα ως καμβάς. Και αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από αυτή τη χρονιά, είναι ότι τα corsets δεν είναι απλά τάση. Είναι γλώσσα. Είναι αφήγηση. Είναι τρόπος να μιλήσει η μόδα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Met Gala 2026: Οι κρυφές αναφορές στην τέχνη που έκρυβε το κόκκινο χαλί

Hailey Bieber Kendal Jenner Kim Kardashian Kylie Jenner Met Gala 2026
