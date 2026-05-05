Τα κρυφά art references που έκρυβε το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

Από τη «Νίκη της Σαμοθράκης» μέχρι τον Βαν Γκογκ και τον Κλιμτ, το Met Gala 2026 μετέτρεψε το κόκκινο χαλί σε ζωντανό μουσείο

Το Met Gala 2026 επέστρεψε στο Metropolitan Museum of Art με τη θεματική «Fashion Is Art», μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια εντυπωσιακή, ζωντανή γκαλερί όπου η μόδα συνάντησε την ιστορία της τέχνης σε όλες της τις μορφές. Οι εμφανίσεις των καλεσμένων δεν περιορίστηκαν σε απλές couture δημιουργίες, αλλά λειτούργησαν ως καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις εμβληματικών έργων ζωγραφικής και γλυπτικής, με looks που σε πολλές περιπτώσεις έμοιαζαν περισσότερο με εκθέματα μουσείου παρά με red carpet outfits.

Η φετινή προσέγγιση βασίστηκε έντονα στην άμεση καλλιτεχνική αναφορά, με σχεδιαστές και celebrities να αντλούν έμπνευση από κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Vincent van Gogh, ο Gustav Klimt, ο John Singer Sargent, ο Claude Monet και πολλούς ακόμη. Κάποιες εμφανίσεις είχαν διακριτικό, συμβολικό χαρακτήρα που απαιτούσε γνώση της ιστορίας της τέχνης για να αποκωδικοποιηθεί, ενώ άλλες ήταν σχεδόν κυριολεκτικές μεταφορές των έργων πάνω στο σώμα, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως πλήρης εικαστικός καμβάς και εργαλείο αφήγησης.

Παρακάτω συγκεντρώνονται οι πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της βραδιάς, όπου η τέχνη «φορέθηκε» κυριολεκτικά στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026.

Emma Chamberlain: Vincent van Gogh σε couture εκδοχή

Η Emma Chamberlain εμφανίστηκε με custom δημιουργία του Mugler, εμπνευσμένη από τον Van Gogh, μετατρέποντας το φόρεμά της σε ζωντανό καμβά με έντονες πινελιές, υφές και καλλιτεχνικές αναφορές που θύμιζαν πίνακα που «ζωντανεύει» πάνω στο σώμα.

Kendall Jenner: Η «Φτερωτή Νίκη» της Σαμοθράκης

Η Kendall Jenner, με δημιουργία του Zac Posen για το Gap Studio, εμπνεύστηκε από το εμβληματικό γλυπτό «Νίκη της Σαμοθράκης», αποκαλύπτοντας φτερά στο εσωτερικό της δημιουργίας της καθώς κινούνταν στο κόκκινο χαλί.

Sabrina Carpenter: Audrey Hepburn σε film strips

Η Sabrina Carpenter επέλεξε δημιουργία του Dior, εμπνευσμένη από την ταινία Sabrina, με ενσωματωμένα film strips της Audrey Hepburn που μετέτρεψαν το φόρεμα σε κινηματογραφική αναφορά υψηλής ραπτικής.

Kylie Jenner: Η Αφροδίτη της Μήλου

Η Kylie Jenner εμφανίστηκε με δημιουργία του Schiaparelli, εμπνευσμένη από το γλυπτό «Αφροδίτη της Μύλου», με sculptural σιλουέτα που παρέπεμπε άμεσα στην κλασική εικόνα της θεάς της ομορφιάς.

Hailey Bieber & Tessa Thompson: Yves Klein Blue

Οι Hailey Bieber και Tessa Thompson εμπνεύστηκαν από τον Yves Klein και το έργο «Anthropometries», ενσωματώνοντας τη χαρακτηριστική μπλε παλέτα του καλλιτέχνη σε διαφορετικές couture εκδοχές.

Julianne Moore & Claire Foy: Madame X

Οι Julianne Moore και Claire Foy τίμησαν τον John Singer Sargent και το έργο «Portrait of Madame X», μέσα από μαύρες δραματικές σιλουέτες με χαρακτηριστική ασυμμετρία στη λεπτομέρεια του ώμου.

Hunter Schafer: Klimt σε couture

Η Hunter Schafer εμφανίστηκε με δημιουργία του οίκου Prada, εμπνευσμένη από τον Klimt και το έργο «Portrait of Mäda Primavesi», με ρομαντικά μοτίβα και art nouveau επιρροές.

Rachel Zegler: Η τραγική Lady Jane Grey

Η Rachel Zegler φόρεσε δημιουργία του Prabal Gurung, εμπνευσμένη από το έργο «The Execution of Lady Jane Grey», αποτυπώνοντας μια δραματική ιστορική στιγμή μέσα από έντονη θεατρικότητα.

Madonna: Surreal art στο κόκκινο χαλί

Η Madonna επέλεξε δημιουργία του Saint Laurent, εμπνευσμένη από τη surreal αισθητική της Leonora Carrington και το έργο «The Temptation of St. Anthony», με μια σκοτεινή και μυστηριώδη παρουσία.

Luke Evans: Tom of Finland αισθητική

Ο Luke Evans φόρεσε custom δημιουργία του Palomo Spain, εμπνευσμένη από τον «Tom of Finland», με έντονη leather αισθητική και αυστηρή, εικαστική προσέγγιση του ανδρικού σώματος.

Kim Kardashian: Pop art πρόκληση

Η Kim Kardashian συνεργάστηκε με τον Allen Jones, παρουσιάζοντας ένα sculptural look με pop art αναφορές που μετέτρεψαν το σώμα σε αντικείμενο σύγχρονης τέχνης.

Carey Mulligan: Αφηρημένη τέχνη

Η Carey Mulligan επέλεξε Prada, εμπνευσμένη από τον Josef Albers και τις γεωμετρικές χρωματικές συνθέσεις του, δίνοντας μια πιο minimal αλλά βαθιά καλλιτεχνική προσέγγιση.

Claude Monet στο κόκκινο χαλί

Πολλές παρουσίες, όπως η Alexa Chung και η Jisoo, εμπνεύστηκαν από τον Monet και τη σειρά έργων «Water Lilies», φέρνοντας την ιμπρεσιονιστική παλέτα και την ποιητική αίσθηση της φύσης στη σύγχρονη υψηλή ραπτική.

Gracie Abrams: Η «χρυσή εποχή» του Klimt

Η Gracie Abrams εμφανίστηκε με δημιουργία του οίκου Chanel, εμπνευσμένη από τον Gustav Klimt και τον εμβληματικό πίνακα «Portrait of Adele Bloch-Bauer I». Το look της παρέπεμπε στη «χρυσή περίοδο» του καλλιτέχνη, με λαμπερή αισθητική και σιλουέτα που θύμιζε άμεσα την εμβληματική φιγούρα της Adele Bloch-Bauer, αποτυπώνοντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ευρωπαϊκής τέχνης μέσα από τη σύγχρονη haute couture.

