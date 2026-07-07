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Fashion 07.07.2026

Bad Bunny: Η πιο σουρεαλιστική εμφάνιση της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

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Πώς ο Bad Bunny κατάφερε να συνδυάσει τον σουρεαλισμό της μόδας με την urban κουλτούρα στην καρδιά του Παρισιού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Bad Bunny παρευρέθηκε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, στο show του οίκου Schiaparelli.
  • Φόρεσε ένα κοστούμι σε απόχρωση βουτύρου με δομημένους ώμους και χαρακτηριστική χρυσή πλεκτή γραβάτα.
  • Το σακάκι του ήταν διακοσμημένο με χρυσές καρφίτσες, συμπεριλαμβανομένων συμβόλων του οίκου και προσωπικών του αναφορών.
  • Η εμφάνισή του συμπληρώθηκε με καουμπόικες μπότες, γυαλιά ηλίου και αξεσουάρ, συνδυάζοντας σουρεαλισμό και προσωπικό στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημιουργικότητα του Bad Bunny δεν γνωρίζει σύνορα και αυτό έγινε φανερό από την πρώτη κιόλας ημέρα της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Ο Πορτορικανός superstar κατέφθασε στην ιστορική Place Vendôme για να παρακολουθήσει το show του οίκου Schiaparelli για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27, προσφέροντας μια εμφάνιση που, αν και εκ πρώτης όψεως φάνταζε απλή, ήταν φορτισμένη με βαθιά νοήματα και περίτεχνες λεπτομέρειες.

https://www.instagram.com/vogueitalia/
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Το επίκεντρο του look ήταν ένα κοστούμι σε απόχρωση «βουτύρου», με έντονους, δομημένους ώμους, κοφτερά πέτα και παντελόνι σε ψηλή μέση, που απέπνεε μια αίσθηση παλαιάς κοπής φινέτσας. Ωστόσο, η υπογραφή του οίκου Schiaparelli ήταν εκεί για να ανατρέψει την κλασική εικόνα: ένα λευκό μεταξωτό πουκάμισο συνδυασμένο με τη χαρακτηριστική χρυσή πλεκτή γραβάτα, ένα στοιχείο, σήμα κατατεθέν του καλλιτεχνικού διευθυντή Daniel Roseberry από το 2024.

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Αυτό που πραγματικά ξεχώρισε, όμως, ήταν η «μυθολογία» που επέλεξε να κουβαλήσει πάνω του ο καλλιτέχνης. Ο στυλίστας του, Storm Pablo, ο οποίος είχε υπογράψει και την αξιομνημόνευτη εμφάνισή του στα φετινά Grammy, επέλεξε να στολίσει το σακάκι με μια σειρά από χρυσές καρφίτσες. Ανάμεσα στα κλασικά σουρεαλιστικά σύμβολα του οίκου, όπως το μάτι και η κλειδαρότρυπα, βρίσκονταν διακριτικά αλλά πολύτιμα αντικείμενα που συνδέουν τον Bad Bunny με το κοινό του: ο βάτραχος από το project «Debí Tirar Más Fotos» και η «θλιμμένη καρδιά», ένα σύμβολο που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο την εποχή του Un Verano Sin Ti και έχει πλέον ενσωματωθεί στη δική του αισθητική ταυτότητα.

Η εμφάνιση δεν σταμάτησε στην κομψότητα του κοστουμιού. Ο Bad Bunny πρόσθεσε μια «Western» πινελιά, επιλέγοντας μια μαύρη δερμάτινη ζώνη με αγκράφα σε σχήμα φεγγαριού και δερμάτινες καουμπόικες μπότες με τακούνι. Τα μεγάλα γυαλιά ηλίου, τα χρυσά σκουλαρίκια-κρίκοι και ένα έντονο μπλε δαχτυλίδι cocktail έδωσαν το τελικό στίγμα μιας εμφάνισης που ισορροπεί ανάμεσα στον παριζιάνικο σουρεαλισμό και την ατίθαση προσωπικότητα του καλλιτέχνη.

bad_bunny_paris_schiaparelli (2)
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Με την επιλογή του αυτή, ο Bad Bunny επιβεβαιώνει ότι δεν είναι απλώς ένας επισκέπτης στον κόσμο της υψηλής μόδας, αλλά ένας δημιουργός που αντιλαμβάνεται το ντύσιμο ως προέκταση του έργου του. Σε μια βραδιά όπου η τέχνη του οίκου Schiaparelli συνομίλησε με την urban κουλτούρα, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης απέδειξε γιατί θεωρείται το απόλυτο fashion icon της γενιάς του, καταφέρνοντας να κάνει ακόμα και το πιο αυστηρό σκηνικό του Παρισιού να «μιλήσει» τη δική του, προσωπική γλώσσα.

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Bad Bunny Fashion Schiaparelli
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