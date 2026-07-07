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Beauty 07.07.2026

Τα κοραλλί χείλη της Selena Gomez είναι το πιο hot summer trend – Δες πώς θα το υιοθετήσεις

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Η Selena Gomez επιβεβαιώνει ότι το κοραλλί κραγιόν είναι η απόχρωση που χαρίζει φρεσκάδα και αναδεικνύει το μαύρισμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η κοραλλί απόχρωση στα χείλη είναι η hot καλοκαιρινή τάση, συνδυάζοντας πορτοκαλί και ροζ.
  • Η Selena Gomez υιοθέτησε την τάση με ένα λαμπερό κοραλλί κραγιόν, προτείνοντας απλότητα.
  • Για ισορροπημένο look, τονίστε τα χείλη και κρατήστε το υπόλοιπο μακιγιάζ διακριτικό.
  • Το κοραλλί ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, αναδεικνύοντας το μαύρισμα και διώχνοντας τη χλωμάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το νεσεσέρ μας «ζητά» χρώμα και η πιο hot τάση που κυριαρχεί φέτος δεν είναι άλλη από το κοραλλί στα χείλη. Αν το κόκκινο σου φαίνεται πολύ βαρύ και το ροζ πολύ «συνηθισμένο», το κοραλλί είναι η χρυσή τομή που αναζητάς. Πρόκειται για την απόχρωση που συνδυάζει τη ζωηράδα του πορτοκαλί με την απαλότητα του ροζ, χαρίζοντας στα χείλη μια δροσερή αίσθηση που αναδεικνύει μοναδικά το καλοκαιρινό σου μαύρισμα.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η Selena Gomez, το απόλυτο style icon, έδωσε το σύνθημα για το πώς πρέπει να το υιοθετήσουμε. Στην πρόσφατη εμφάνισή της, η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας επέλεξε ένα λαμπερό κοραλλί κραγιόν, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια.

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Το μυστικό της επιτυχίας

Το κλειδί για να μην δείχνει το look υπερβολικό είναι το «less is more». Όταν τα χείλη σου είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, το υπόλοιπο πρόσωπο πρέπει να κρατά χαμηλούς τόνους. Μια ανάλαφρη βάση, λίγο bronzer για να τονίσεις τα ζυγωματικά και ένα ροδακινί ρουζ είναι αρκετά για να δημιουργήσουν ένα αρμονικό σύνολο. Μην ξεχάσεις να δώσεις έμφαση στα φρύδια σου και να περάσεις τις βλεφαρίδες σου με μια στρώση μάσκαρα, ώστε το βλέμμα να παραμείνει καθαρό και ξεκούραστο.

selena_gomez_koralli_xili
https://www.instagram.com/selenagomez/

Γιατί το κοραλλί σου ταιριάζει

Αυτό που κάνει το κοραλλί να ξεχωρίζει είναι η ευελιξία του. Αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, η απόχρωση αυτή θα προσφέρει μια δόση «υγείας» στο πρόσωπό σου, διώχνοντας τη χλωμάδα. Αν πάλι η επιδερμίδα σου είναι ηλιοκαμένη, το κοραλλί λειτουργεί σαν φυσικός φωτισμός, κάνοντας το μαύρισμά σου να φαίνεται ακόμη πιο βαθύ και εντυπωσιακό.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Tips για «ζουμερό» αποτέλεσμα

Για να πετύχεις το look της Selena, η σωστή προετοιμασία είναι το Α και το Ω. Ξεκίνα με απολέπιση και καλή ενυδάτωση των χειλιών σου. Προτίμησε ένα προϊόν με σατινέ ή gloss φινίρισμα, καθώς η λάμψη είναι αυτή που δίνει όγκο. Αν θέλεις ένα πιο εντυπωσιακό εφέ, άπλωσε λίγο διάφανο gloss μόνο στο κέντρο των χειλιών σου, αυτό το μικρό τρικ θα κάνει τα χείλη σου να δείχνουν αμέσως πιο γεμάτα και σαρκώδη.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Το κοραλλί κραγιόν είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώσεις το στυλ σου μέσα σε δευτερόλεπτα. Είτε το επιλέξεις για την πρωινή σου βόλτα στην παραλία είτε για ένα ατμοσφαιρικό δείπνο κάτω από τα αστέρια, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα φρέσκο, κομψό και απόλυτα καλοκαιρινό. Ήρθε η ώρα να κάνεις τη δική σου «κοραλλί» δήλωση!

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