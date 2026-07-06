Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 06.07.2026

Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας για το 2026;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι πιο εμβληματικές παραλίες της Ελλάδας, όπου η φυσική ομορφιά συναντά τη μαγεία του καλοκαιριού σε κάθε κύμα
Πόπη Βασιλείου

Αν σκέφτεσαι ήδη τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις για το 2026, τότε οι ελληνικές παραλίες που ακολουθούν δεν είναι απλώς επιλογές, αλλά εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Από εξωτικές αμμουδιές με τιρκουάζ νερά μέχρι βοτσαλωτούς κολπίσκους που μοιάζουν να έχουν βγει από κινηματογραφικό πλάνο, η Ελλάδα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον χάρτη των πιο εντυπωσιακών παραλιών. Κάθε προορισμός έχει τον δικό του χαρακτήρα, τη δική του ενέργεια και έναν λόγο που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

Εναέρια άποψη μιας από τις 3 ελληνικές παραλίες που αναγνωρίστηκαν ως οι πιο όμορφες στην Ευρώπη, με γαλαζοπράσινα νερά και αμμουδιά.
Πηγή: Unsplash

1. Ελαφονήσι, Κρήτη

Το Ελαφονήσι στα Χανιά δεν χρειάζεται συστάσεις. Η ροζ άμμος και τα ρηχά τιρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό. Είναι από τις πιο πολυφωτογραφημένες παραλίες της Ελλάδας και όχι άδικα, καθώς συνδυάζει φυσική ομορφιά και μοναδική αίσθηση ηρεμίας.

Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

2. Φαλάσαρνα και Μπάλος, Χανιά

Τα Φαλάσαρνα ξεχωρίζουν για τη μεγάλη αμμώδη έκταση και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα που βάφουν τον ορίζοντα χρυσό και πορτοκαλί. Ο Μπάλος, από την άλλη, είναι ένας φυσικός παράδεισος με λιμνοθάλασσα που θυμίζει Καραϊβική. Και οι δύο παραλίες αποτυπώνουν την πιο αυθεντική και ανεξερεύνητη πλευρά της Κρήτης.

Πανοραμική θέα της παραλίας Ελαφονήσι στην Κρήτη με τα καταγάλανα νερά και τη ροζ άμμο.
https://www.instagram.com/visit.crete/

3. Μύρτος, Κεφαλονιά

Ο Μύρτος είναι ίσως η πιο εμβληματική παραλία του Ιονίου. Με το χαρακτηριστικό λευκό βότσαλο και τα βαθιά γαλάζια νερά, προσφέρει μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται. Η θέα από ψηλά είναι από μόνη της εμπειρία, πριν καν κατέβεις στην ακτή.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα

Το Πόρτο Κατσίκι είναι συνώνυμο της δραματικής φυσικής ομορφιάς. Οι κάθετοι βράχοι που αγκαλιάζουν την παραλία και τα έντονα γαλάζια νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό. Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται μία από τις πιο διάσημες παραλίες της Ευρώπης.

5 νησιά για ατελείωτο party: Εκεί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ

5. Αντώνη Κουίν, Ρόδος

Η παραλία Άντονι Κουίν πήρε το όνομά της από τον διάσημο ηθοποιό και φημίζεται για τα βαθιά πράσινα νερά και τους βραχώδεις σχηματισμούς. Είναι ιδανική για κολύμπι και snorkeling, ενώ αποπνέει μια πιο “δραματική” και κινηματογραφική αίσθηση.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

6. Τσαμπίκα, Ρόδος

Η παραλία Τσαμπίκα είναι από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες της Ρόδου. Με χρυσή άμμο και ρηχά νερά, είναι ιδανική για χαλαρές, ξέγνοιαστες ημέρες κάτω από τον ήλιο, προσφέροντας άνεση και επιλογές για όλα τα γούστα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

7. Καμάρι, Σαντορίνη

Το Καμάρι ξεχωρίζει για τη μαύρη ηφαιστειακή άμμο και το επιβλητικό σκηνικό της Σαντορίνης. Είναι οργανωμένη, ζωντανή και συνδυάζει θάλασσα, εστίαση και έντονη καλοκαιρινή ενέργεια, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία από τις κλασικές κυκλαδίτικες παραλίες.


Από την Κρήτη μέχρι τα Ιόνια νησιά και τις Κυκλάδες, οι παραλίες της Ελλάδας συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με την ποικιλία και την ομορφιά τους. Κάθε προορισμός κρύβει κάτι μοναδικό, κάτι που σε κάνει να θες να επιστρέψεις ξανά στο ίδιο καλοκαιρινό σκηνικό.

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στη λίστα των Times και κερδίζει όσους αναζητούν ήρεμες διακοπές;

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΕΛΛΑΔΑ Καλοκαίρι 2026 παραλίες ταξίδι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Don’t Look Back in Anger»: Το teaser του ντοκιμαντέρ των Oasis είναι εδώ και θα σε κάνει να πατάς συνεχώς «play»

«Don’t Look Back in Anger»: Το teaser του ντοκιμαντέρ των Oasis είναι εδώ και θα σε κάνει να πατάς συνεχώς «play»

06.07.2026
Επόμενο
Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

06.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες
Food

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

06.07.2026
Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)
Food

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

06.07.2026
Η KIKO MILANO γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας σειράς Love Fusion με ένα μοναδικό 90’s inspired event
Beauty

Η KIKO MILANO γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας σειράς Love Fusion με ένα μοναδικό 90’s inspired event

06.07.2026
Ciao, boring nails: Τα 7 ιταλικά nail trends που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε
Beauty

Ciao, boring nails: Τα 7 ιταλικά nail trends που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε

06.07.2026
Chiara Ferragni x Vassia Kostara: Η συνεργασία που φέρνει «άρωμα» Ιταλίας και Ελλάδας στη μόδα
Fashion

Chiara Ferragni x Vassia Kostara: Η συνεργασία που φέρνει «άρωμα» Ιταλίας και Ελλάδας στη μόδα

06.07.2026
Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram
Fashion

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

06.07.2026
La Roche-Posay & «ΑγκαλιάΖΩ»: 7 χρόνια δράσης για την υγεία του δέρματός μας
Beauty

La Roche-Posay & «ΑγκαλιάΖΩ»: 7 χρόνια δράσης για την υγεία του δέρματός μας

06.07.2026
Ποιο ζώδιο θα προτιμούσε να ακυρώσει το ταξίδι παρά να κοιμηθεί σε σκηνή;
Life

Ποιο ζώδιο θα προτιμούσε να ακυρώσει το ταξίδι παρά να κοιμηθεί σε σκηνή;

06.07.2026
Το συχνό λάθος στον καθαρισμό του προσώπου που καταστρέφει την επιδερμίδα σου
Beauty

Το συχνό λάθος στον καθαρισμό του προσώπου που καταστρέφει την επιδερμίδα σου

06.07.2026
Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας