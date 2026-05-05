Fashion 05.05.2026

Blake Lively: Η μεγάλη επιστροφή στο Met Gala 2026 με το πιο προσωπικό look

blake_lively
Μετά από απουσία ετών, η Blake Lively επέστρεψε στο Met Gala 2026 με ένα εντυπωσιακό archival Versace look που έκλεψε το κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Blake Lively επέστρεψε εντυπωσιακά στο Met Gala 2026 μετά από απουσία τεσσάρων ετών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στο κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art. Η εμφάνισή της βασίστηκε σε μια archival δημιουργία του οίκου Versace από την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2006, μετατρέποντας το look της σε ένα σύγχρονο fashion statement με ιστορικές αναφορές και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

blake_lively
https://www.instagram.com/hola_mx/

Η Lively εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό gown που συνδύαζε βενετσιάνικη αισθητική και στοιχεία ροκοκό, με ένα draped μπούστο που έμοιαζε με ρευστό μέταλλο και πολύτιμες κεντημένες λεπτομέρειες σε ροζ, κοραλλί και λιλά αποχρώσεις. Οι τρισδιάστατες δομές στους γοφούς έδιναν αρχιτεκτονική αίσθηση που παρέπεμπε σε μπαρόκ ναούς, ενώ η μακριά φούστα δημιουργούσε ένα εφέ φωτός και χρώματος που θύμιζε ηλιοβασίλεμα, αποτυπώνοντας την έννοια της «μόδας ως τέχνης» με σχεδόν ζωγραφικό τρόπο.

Ο Bad Bunny «σπάει» τα στερεότυπα – Η πιο τολμηρή εμφάνιση της χρονιάς στο Met Gala 2026

Πέρα από την υψηλή ραπτική, η εμφάνιση είχε και έντονη προσωπική διάσταση. Η ηθοποιός κράτησε μια custom τσάντα Judith Leiber Couture, διακοσμημένη με έργα τέχνης που είχαν δημιουργήσει τα τέσσερα παιδιά της, προσθέτοντας μια συναισθηματική και οικογενειακή αφήγηση στο συνολικό look. Αυτή η λεπτομέρεια ανέδειξε τη διάσταση ότι το στιλ της δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά και βαθιά προσωπικό.

blake_lively2
https://www.instagram.com/hola_mx/

Η επιστροφή της Blake Lively στο Met Gala 2026 επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη παράδοσή της σε θεατρικά και concept-driven looks, από το εμβληματικό «Άγαλμα της Ελευθερίας» το 2022 μέχρι τις πιο τολμηρές εμφανίσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Για ακόμη μία φορά, απέδειξε ότι κάθε της εμφάνιση δεν είναι απλώς ένα φόρεμα, αλλά μια ολοκληρωμένη ιστορία που συνδέει τη μόδα, την τέχνη και την προσωπική της ταυτότητα.

Met Gala 2026: Οι κρυφές αναφορές στην τέχνη που έκρυβε το κόκκινο χαλί

Beyoncé και Blue Ivy έκλεψαν τα βλέμματα στο φετινό Met Gala

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Blake Lively Fashion κόκκινο χαλί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Nicole Kidman και η κόρη της έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

Η Nicole Kidman και η κόρη της έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

05.05.2026

Δες επίσης

Η Nicole Kidman και η κόρη της έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026
Fashion

Η Nicole Kidman και η κόρη της έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

05.05.2026
Τα πιο εντυπωσιακά corset outfits του φετινού Met Gala – Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα
Fashion

Τα πιο εντυπωσιακά corset outfits του φετινού Met Gala – Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

05.05.2026
Η Teyana Taylor αναβίωσε το εμβληματικό «Versace moment» της Jennifer Lopez στο Met Gala 2026
Fashion

Η Teyana Taylor αναβίωσε το εμβληματικό «Versace moment» της Jennifer Lopez στο Met Gala 2026

05.05.2026
Η Sarah Paulson έκανε την πιο ακραία fashion δήλωση στο Met Gala 2026
Fashion

Η Sarah Paulson έκανε την πιο ακραία fashion δήλωση στο Met Gala 2026

05.05.2026
Τα κρυφά art references που έκρυβε το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026
Fashion

Τα κρυφά art references που έκρυβε το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

05.05.2026
Ο Bad Bunny «σπάει» τα στερεότυπα – Η πιο τολμηρή εμφάνιση της χρονιάς στο Met Gala 2026
Fashion

Ο Bad Bunny «σπάει» τα στερεότυπα – Η πιο τολμηρή εμφάνιση της χρονιάς στο Met Gala 2026

05.05.2026
Beyoncé και Blue Ivy έκλεψαν τα βλέμματα στο φετινό Met Gala
Fashion

Beyoncé και Blue Ivy έκλεψαν τα βλέμματα στο φετινό Met Gala

05.05.2026
Met Gala 2026: Αυτό που φόρεσε η Emma Chamberlain δεν ήταν φόρεμα… ήταν πίνακας ζωγραφικής
Fashion

Met Gala 2026: Αυτό που φόρεσε η Emma Chamberlain δεν ήταν φόρεμα… ήταν πίνακας ζωγραφικής

05.05.2026
Η Madonna πραγματοποίησε την πιο θεαματική είσοδο στα χρονικά του Met Gala – Η εμφάνιση που συζητήθηκε όσο καμιά άλλη
Fashion

Η Madonna πραγματοποίησε την πιο θεαματική είσοδο στα χρονικά του Met Gala – Η εμφάνιση που συζητήθηκε όσο καμιά άλλη

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι