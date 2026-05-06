Το πιο κινηματογραφικό outfit του Met Gala 2026 ανήκει στη Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές και συζητημένες εμφανίσεις της στο Met Gala 2026, επιλέγοντας ένα look που ξεπέρασε τα όρια της απλής υψηλής ραπτικής και κινήθηκε ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση της καλλιτεχνικής εγκατάστασης. Με δημιουργία του οίκου Dior και την υπογραφή του Jonathan Anderson, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που δεν βασιζόταν σε συνηθισμένα υφάσματα, αλλά σε πραγματική φωτογραφική ταινία κάμερας, μετατρέποντας το σώμα της σε ζωντανό κινηματογραφικό καμβά που απέπνεε ταυτόχρονα νοσταλγία, πολυτέλεια και avant garde αισθητική.

Το concept του φορέματος ήταν βαθιά κινηματογραφικό και εμπνευσμένο από την ταινία «Sabrina» του 1954, με πρωταγωνίστρια την Audrey Hepburn, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του κλασικού Χόλιγουντ. Πάνω στο διάφανο και ρευστό σύνολο είχαν τοποθετηθεί film strips από πραγματική ταινία, επάνω στα οποία αποτυπώνονταν σκηνές από το φιλμ, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η ιστορία της Hepburn «τυλίγεται» κυριολεκτικά γύρω από το σώμα της Carpenter.

Η ίδια αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι το concept ήταν απόλυτα δικό της όνειρο που υλοποιήθηκε από τον Jonathan Anderson και την ομάδα του Dior, οι οποίοι είχαν ήδη συνεργαστεί μαζί της στα looks της για το Coachella Valley Music and Arts Festival πριν μεταφέρουν αυτή τη δημιουργική ενέργεια στο Met Gala.

Η Carpenter μίλησε επίσης για το πόσο ιδιαίτερη ήταν αυτή η χρονιά για εκείνη, καθώς πέρα από την παρουσία της στο κόκκινο χαλί, είναι πλέον και μέλος της host committee του Met Gala μαζί με ονόματα όπως Doja Cat και Sam Smith, κάτι που επιβεβαιώνει τη συνεχή άνοδό της στον χώρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Στη συνέντευξή της ανέφερε ότι απολαμβάνει όλο και περισσότερο τη σύνδεση μουσικής και μόδας, τονίζοντας πως όσο πιο τολμηρό είναι ένα look τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανταμοιβή του ρίσκου, μια φιλοσοφία που φαίνεται να χαρακτηρίζει πλέον κάθε δημόσια εμφάνισή της.

Με αυτό το look, η Sabrina Carpenter δεν παρουσίασε απλώς μια ακόμη red carpet εμφάνιση, αλλά μια πλήρη καλλιτεχνική δήλωση που συνδύασε κινηματογράφο, μόδα και pop ταυτότητα σε ένα ενιαίο αφήγημα, επιβεβαιώνοντας ότι εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες fashion παρουσίες της γενιάς της.

