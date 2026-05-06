Το σπάνιο στιγμιότυπο από τα ξεκινήματα του Γιώργου Λιάγκα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Σπάνιο βίντεο από το 1991 φέρνει στο φως τον νεαρό Γιώργο Λιάγκα στα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση

Ένα ιδιαίτερα νοσταλγικό στιγμιότυπο από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Γιώργου Λιάγκα ήρθε ξανά στο φως, μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στα social media η δημοσιογράφος Έλενα Σωτηροπούλου.Στο απόσπασμα, που χρονολογείται από το 1991, ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία, πραγματοποιώντας μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις.

Συνομιλεί με δύο σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου, τον Κώστα Ρηγόπουλο και την Κάκια Αναλυτή, σε μια σκηνή που αποτυπώνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Το βίντεο έχει έντονο αρχειακό χαρακτήρα και αναδεικνύει το ξεκίνημα μιας πορείας που έμελλε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στα media, έχοντας διανύσει μια μακρά διαδρομή τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία. Από δελτία ειδήσεων μέχρι μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, έχει καταφέρει να χτίσει ένα προφίλ που συνδυάζει άποψη, αμεσότητα και τηλεοπτική εμπειρία.



Τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει δυναμικά στην πρωινή ζώνη μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ANT1, διατηρώντας σταθερή σχέση με το κοινό και την καθημερινή επικαιρότητα.

