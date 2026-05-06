Μουσική 06.05.2026

Ποιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε στo Apple TV+ – Η αντίδρασή της στα social media

Η εμφάνιση του τραγουδιού στο 5ο επεισόδιο της 2ης σεζόν της σειράς «Your Friends & Neighbors» δεν πέρασε απαρατήρητη
Πόπη Βασιλείου

Η στιγμή αυτή λειτουργεί σαν μια μικρή υπενθύμιση για το πώς η μουσική μπορεί να «ταξιδεύει» μέσα στον χρόνο και τις πλατφόρμες, χωρίς να χάνει τη δύναμή της. Το «Καταζητείται», ένα τραγούδι που σημάδεψε την πορεία της Νατάσας Θεοδωρίδου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, βρέθηκε ξαφνικά σε ένα εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι οι επιλογές των music supervisors σε διεθνείς παραγωγές μπορούν να δώσουν νέα ζωή σε παλιότερα ελληνικά hits.

Η σκηνή μέσα στη σειρά «Your Friends & Neighbors» του Apple TV+ λειτουργεί σχεδόν σαν μια μουσική «γέφυρα» ανάμεσα σε δύο εποχές. Από τη μία, η αμερικανική τηλεοπτική παραγωγή με σύγχρονη αισθητική και αφήγηση, και από την άλλη ένα ελληνικό τραγούδι που κουβαλά τη δική του ιστορία, συναισθηματικό φορτίο και αναμνήσεις για το εγχώριο κοινό.

Η αντίδραση της Νατάσας Θεοδωρίδου ήταν άμεση και αυθόρμητη. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους followers της στο Instagram, σημειώνοντας πως ξύπνησε και βρήκε το προφίλ της γεμάτο μηνύματα και αναφορές για τη σειρά, πριν σχολιάσει με χιούμορ πως το τραγούδι της… έγινε διεθνές. Έγραψε χαρακτηριστικά: «Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags & stories… Το «Καταζητείται» να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι & Γείτονες” (Friends & Neighbors) στο Apple TV+. Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου… Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές».

Το «Καταζητείται» κυκλοφόρησε το 2001 και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου, σε μια περίοδο που η καλλιτέχνιδα διαμόρφωνε σταθερά την παρουσία της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το γεγονός ότι περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά συνεχίζει να εμφανίζεται σε διεθνές περιεχόμενο δείχνει όχι μόνο τη διαχρονικότητα του κομματιού, αλλά και τη διαρκή επιρροή της ελληνικής μουσικής σε απρόβλεπτα πολιτισμικά πλαίσια.

Τέτοιου είδους «εμφανίσεις» ελληνικών τραγουδιών σε σειρές και παραγωγές του εξωτερικού δεν είναι πλέον σπάνιες, όμως κάθε φορά λειτουργούν σαν μικρές εκπλήξεις που φέρνουν ξανά στο φως αγαπημένες στιγμές του παρελθόντος. Και στην περίπτωση της Νατάσας Θεοδωρίδου, το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος από το κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων.

