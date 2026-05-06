EUROVISION 06.05.2026

Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026

Η Αντιγόνη Ψυχάρα με κόκκινο φόρεμα και κίτρινη Aston Martin σε σκηνή από το προφητικό της video για την Eurovision.
Η Antigoni βρέθηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle για την πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της
Ειρήνη Στόφυλα

Η αδρεναλίνη, το άγχος και η τεράστια χαρά της πρώτης φοράς στη σκηνή της Eurovision είναι συναισθήματα που δύσκολα κρύβονται. Αυτό ακριβώς έζησε η Antigoni Buxton, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στη σκηνή του Wiener Stadthalle ενόψει της συμμετοχής της για την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό. Η πρώτη τεχνική πρόβα εξελίχθηκε σε μια στιγμή γεμάτη έντονο συναίσθημα, με την τραγουδίστρια να παραδέχεται πως έφτασε στα όρια των δακρύων καθώς συνειδητοποιούσε τι ακριβώς ζει.

Η Antigoni Buxton με εντυπωσιακό φόρεμα, αναφορά στο Eurovision 2026 και το προφητικό video του 2005.
Η ενέργεια, η χαρά και η φόρτιση ήταν διάχυτες σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της. Η Antigoni έδειξε πως το «Jalla» είναι ένα act που μπορεί να ξεσηκώσει, αλλά και να συγκινήσει την ίδια, καθώς κατέβαινε από τη σκηνή προσπαθώντας να συνέλθει από την ένταση της στιγμής. Η συμμετοχή της στον διαγωνισμό είναι όνειρο ζωής, και αυτό το όνειρο έγινε πιο πραγματικό από ποτέ.

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

Το συναισθηματικό ξέσπασμα μετά την πρόβα

Μιλώντας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, η Antigoni ανέφερε ότι ένιωσε πραγματικά ευλογημένη. Παραδέχτηκε πως έπρεπε να κρατήσει τον εαυτό της από το να κλάψει συνεχώς, καθώς την πλημμύριζε η σκέψη ότι αυτό το ταξίδι γίνεται πραγματικότητα. Με ενθουσιασμό, υπενθύμισε και το χιουμοριστικό της promise: «Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια!».

Η κυπριακή εμφάνιση στη σκηνή βασίζεται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση με το σκηνικό set-up. Στο κέντρο δεσπόζει ένα μεγάλο τραπέζι, το οποίο λειτουργεί ως πυρήνας του performance, με την Antigoni και τις τέσσερις χορεύτριες να το αξιοποιούν σε όλη τη διάρκεια του act. Η αίσθηση που δημιουργείται είναι αυτή μιας μεγάλης γιορτής, ένας χορός που καλεί το κοινό να μπει στην παρέα τους.

Στο styling, η Antigoni επέλεξε ένα λευκό outfit με άνοιγμα στην κοιλιά, διακοσμημένο με στρας που αντανακλούν εντυπωσιακά κάτω από τα φώτα της σκηνής. Το look προσθέτει λάμψη και δυναμισμό, ταιριάζοντας απόλυτα στο ύφος του τραγουδιού.

Η Αντιγόνη με το νέο της κόκκινο φόρεμα, που έχει γίνει viral, παρουσιάζει το μουσικό της concept.
Η συνέχεια της προετοιμασίας για την Κύπρο

Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνισή της συνεχίζεται. Η δεύτερη τεχνική πρόβα της Κύπρου είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, από γωνίες λήψης μέχρι φώτα και κάμερες. Όλα αυτά, λίγες μόνο ημέρες πριν από τη μεγάλη στιγμή στη σκηνή.

Η πορεία της Antigoni δείχνει πως η Κύπρος μπαίνει δυναμικά στη φετινή Eurovision και οι προσδοκίες ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Με τόση συγκίνηση, ενέργεια και επαγγελματισμό, το μόνο σίγουρο είναι πως η συνέχεια θα είναι εξίσου συναρπαστική.

Kylie Jenner: Το beauty λάθος μετά το Met Gala που έγινε viral

Ποιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε στo Apple TV+ – Η αντίδρασή της στα social media

