Kylie Jenner: Το beauty λάθος μετά το Met Gala που έγινε viral

Το τολμηρό look της στο κόκκινο χαλί έγινε viral όταν προσπάθησε να επαναφέρει τα φρύδια της, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα

Η Kylie Jenner κατάφερε για ακόμη μια φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Met Gala 2026, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά και για ένα απρόοπτο που ακολούθησε μετά.

Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα τολμηρό look, επιλέγοντας να αποχρωματίσει πλήρως τα φρύδια της. Το αποτέλεσμα ταίριαζε απόλυτα με τη custom δημιουργία του οίκου Schiaparelli που φόρεσε, ενισχύοντας τη δραματικότητα και την καλλιτεχνική αισθητική της εμφάνισης.

Blake Lively: Η μεγάλη επιστροφή στο Met Gala 2026 με το πιο προσωπικό look

Το σύνολο περιλάμβανε έναν nude κορσέ με έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία και μια εντυπωσιακή σατέν φούστα, η οποία χρειάστηκε περίπου 11.000 ώρες εργασίας στο χέρι. Η φούστα ήταν διακοσμημένη με χιλιάδες πέρλες, κεντήματα και λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε έργο τέχνης, ευθυγραμμισμένο με το φετινό θέμα «Costume Art».

Όταν το beauty experiment… στραβώνει

Ωστόσο, η πιο viral στιγμή ήρθε μετά το event. Η Jenner μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, στο οποίο προσπαθούσε να επαναφέρει τα φρύδια της στο φυσικό τους χρώμα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, εμφανίστηκε με το ένα φρύδι αποχρωματισμένο και το άλλο βαμμένο, λέγοντας γελώντας ότι το αποτέλεσμα είναι “καταστροφή”. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους fans να σχολιάζουν την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητά της.

Στο clip, μάλιστα, ακούγεται και κάποιος από την ομάδα της να αστειεύεται εις βάρος του hairstylist Iggy Rosales, κατηγορώντας τον χαριτολογώντας ότι την άφησε… χωρίς φρύδια.

Η φιλοσοφία πίσω από το look

Σύμφωνα με τον hairstylist και τον makeup artist Ariel Tejada, το beauty concept σχεδιάστηκε ως προέκταση του φορέματος. Η ιδέα ήταν να «σπρώξουν» τα όρια της αισθητικής, δοκιμάζοντας ακόμη και την πλήρη απουσία φρυδιών.

Μόδα, τέχνη και… ρίσκο

Το Met Gala είναι γνωστό για τις υπερβολές και τους πειραματισμούς του, και η Kylie Jenner απέδειξε πως είναι διατεθειμένη να πάρει ρίσκα για τη μόδα. Ακόμη κι αν αυτά συνοδεύονται από μικρές «καταστροφές», όπως τα φρύδια της.

