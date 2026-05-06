Celeb News 06.05.2026

Kylie Jenner: Το beauty λάθος μετά το Met Gala που έγινε viral

kylie_jenner
Το τολμηρό look της στο κόκκινο χαλί έγινε viral όταν προσπάθησε να επαναφέρει τα φρύδια της, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kylie Jenner κατάφερε για ακόμη μια φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Met Gala 2026, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά και για ένα απρόοπτο που ακολούθησε μετά.

https://www.instagram.com/metgalaofficial_/
https://www.instagram.com/metgalaofficial_/

Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα τολμηρό look, επιλέγοντας να αποχρωματίσει πλήρως τα φρύδια της. Το αποτέλεσμα ταίριαζε απόλυτα με τη custom δημιουργία του οίκου Schiaparelli που φόρεσε, ενισχύοντας τη δραματικότητα και την καλλιτεχνική αισθητική της εμφάνισης.

Blake Lively: Η μεγάλη επιστροφή στο Met Gala 2026 με το πιο προσωπικό look

Το σύνολο περιλάμβανε έναν nude κορσέ με έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία και μια εντυπωσιακή σατέν φούστα, η οποία χρειάστηκε περίπου 11.000 ώρες εργασίας στο χέρι. Η φούστα ήταν διακοσμημένη με χιλιάδες πέρλες, κεντήματα και λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε έργο τέχνης, ευθυγραμμισμένο με το φετινό θέμα «Costume Art».

kylie_jenner_met_gala
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν το beauty experiment… στραβώνει

Ωστόσο, η πιο viral στιγμή ήρθε μετά το event. Η Jenner μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, στο οποίο προσπαθούσε να επαναφέρει τα φρύδια της στο φυσικό τους χρώμα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, εμφανίστηκε με το ένα φρύδι αποχρωματισμένο και το άλλο βαμμένο, λέγοντας γελώντας ότι το αποτέλεσμα είναι “καταστροφή”. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους fans να σχολιάζουν την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητά της.

Στο clip, μάλιστα, ακούγεται και κάποιος από την ομάδα της να αστειεύεται εις βάρος του hairstylist Iggy Rosales, κατηγορώντας τον χαριτολογώντας ότι την άφησε… χωρίς φρύδια.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η φιλοσοφία πίσω από το look

Σύμφωνα με τον hairstylist και τον makeup artist Ariel Tejada, το beauty concept σχεδιάστηκε ως προέκταση του φορέματος. Η ιδέα ήταν να «σπρώξουν» τα όρια της αισθητικής, δοκιμάζοντας ακόμη και την πλήρη απουσία φρυδιών.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Μόδα, τέχνη και… ρίσκο

Το Met Gala είναι γνωστό για τις υπερβολές και τους πειραματισμούς του, και η Kylie Jenner απέδειξε πως είναι διατεθειμένη να πάρει ρίσκα για τη μόδα. Ακόμη κι αν αυτά συνοδεύονται από μικρές «καταστροφές», όπως τα φρύδια της.

Η Sarah Paulson έκανε την πιο ακραία fashion δήλωση στο Met Gala 2026

Τα κρυφά art references που έκρυβε το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
OGAE Poll 2026: Η ψηφοφορία των fans έφερε ανατροπές στα προγνωστικά

OGAE Poll 2026: Η ψηφοφορία των fans έφερε ανατροπές στα προγνωστικά

06.05.2026
Επόμενο
Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026

Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026

06.05.2026

Δες επίσης

Το σπάνιο στιγμιότυπο από τα ξεκινήματα του Γιώργου Λιάγκα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Celeb News

Το σπάνιο στιγμιότυπο από τα ξεκινήματα του Γιώργου Λιάγκα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

06.05.2026
Nicole Kidman: «Αύριο η Sunday έχει σχολείο» – Η γήινη πλευρά μίας σταρ πίσω από τα φώτα
Celeb News

Nicole Kidman: «Αύριο η Sunday έχει σχολείο» – Η γήινη πλευρά μίας σταρ πίσω από τα φώτα

06.05.2026
Bella Hadid: Η ανατροπή στη σχέση της που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Bella Hadid: Η ανατροπή στη σχέση της που δεν περίμενε κανείς

05.05.2026
Sydney Sweeney: Το love story που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Celeb News

Sydney Sweeney: Το love story που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

05.05.2026
Οι Blake Lively και Justin Baldoni κατέληξαν σε συμβιβασμό λίγο πριν τη δίκη
Celeb News

Οι Blake Lively και Justin Baldoni κατέληξαν σε συμβιβασμό λίγο πριν τη δίκη

05.05.2026
«Marvel-οποιούμε τις ταινίες»: Η Meryl Streep προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις της
Celeb News

«Marvel-οποιούμε τις ταινίες»: Η Meryl Streep προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις της

05.05.2026
Met Gala 2026: Από το κόκκινο χαλί στη μνήμη του Michael Jackson με το look του Jaafar Jackson
Celeb News

Met Gala 2026: Από το κόκκινο χαλί στη μνήμη του Michael Jackson με το look του Jaafar Jackson

05.05.2026
Jeff Bezos – Lauren Sánchez: Διέθεσαν αστρονομικό ποσό για το Met Gala 2026
Celeb News

Jeff Bezos – Lauren Sánchez: Διέθεσαν αστρονομικό ποσό για το Met Gala 2026

05.05.2026
Η Ρία Ελληνίδου «κλέβει» το τραμπολίνο του μικρού Πάρη – Η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Celeb News

Η Ρία Ελληνίδου «κλέβει» το τραμπολίνο του μικρού Πάρη – Η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι