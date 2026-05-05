Μουσικά Νέα 05.05.2026

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

Η Antigoni Buxton με εντυπωσιακό φόρεμα, αναφορά στο Eurovision 2026 και το προφητικό video του 2005.
Η Antigoni παρουσίασε την πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 με ένα εντυπωσιακό σκηνικό τραπεζιού και LED εφέ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κύπρος έκανε την πρώτη της δυναμική εμφάνιση στη φετινή Eurovision 2026, με την Antigoni να ανεβαίνει στη σκηνή της Wiener Stadthalle για την πρώτη τεχνική πρόβα του «JALLA». Και από τα πρώτα κιόλας λεπτά, έγινε ξεκάθαρο ότι η φετινή κυπριακή συμμετοχή δεν ποντάρει μόνο στη μουσική, αλλά και σε ένα εντυπωσιακό οπτικό concept που θυμίζει περισσότερο performance art παρά κλασική σκηνική εμφάνιση.

Η εμφάνιση της βασίζεται σε ένα τεράστιο τραπέζι που κυριολεκτικά μετατρέπεται σε σκηνή μέσα στη σκηνή. Δεν πρόκειται για απλό σκηνικό prop, αλλά για πλήρη πλατφόρμα χορογραφίας: πάνω του χωρούν έως και 4 χορεύτριες μαζί με την ίδια την καλλιτέχνιδα, ενώ οι κινήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το τραπέζι να λειτουργεί σαν πασαρέλα.

Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη

Η ιδέα εξελίσσει μια viral Eurovision εικόνα από το παρελθόν, όταν η Ήβη Αδάμου είχε χορέψει πάνω σε τραπέζι το 2012, αλλά εδώ ανεβαίνει επίπεδο, με μεγαλύτερη κλίμακα, πιο σύνθετη χορογραφία και ακόμη και σκηνικά στοιχεία όπως πιάτα και αντικείμενα που ενσωματώνονται στην κίνηση. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο σκηνή θεάτρου ή fashion installation παρά παραδοσιακή μουσική εμφάνιση.

LED τραπεζομάντιλο και σκηνικό που «ζωντανεύει»

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της πρόβας είναι το τραπεζομάντιλο-LED, που λειτουργεί σαν φωτεινή επιφάνεια και αλλάζει την ατμόσφαιρα ανάλογα με το σημείο του τραγουδιού. Στο πιο χαρακτηριστικό μέρος του «JALLA», το σκηνικό φωτίζεται έντονα, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική κορύφωση.

Η σκηνική ροή δεν μένει όμως στο τραπέζι. Στη συνέχεια, η Antigoni αφήνει το κεντρικό σκηνικό και κινείται σε ολόκληρη τη σκηνή της Wiener Stadthalle, σε μια μετάβαση που συνοδεύεται από έντονα φωτιστικά εφέ, φωτιές και πυροτεχνήματα, στοιχεία που συνήθως βλέπουμε σε rock acts και όχι σε pop συμμετοχές.

Η Αντιγόνη με εντυπωσιακό φόρεμα από κρύσταλλα και κεντήματα για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.
Το look της Antigoni: Σύγχρονη «Αφροδίτη» στη σκηνή

Στιλιστικά, η Antigoni εμφανίζεται με ένα κοντό, λευκό, περίτεχνα κεντημένο φόρεμα που αντλεί έμπνευση από την εικόνα της Αφροδίτης, δίνοντας στο act μια πιο μυθολογική και μεσογειακή ταυτότητα. Το styling συνδυάζει καθαρές γραμμές με λαμπερές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο pop και την κλασική θεϊκή αναφορά.

Το σκηνικό ολοκληρώνεται με γιγαντιαίους αρχαίους κίονες στο φόντο, φωτισμένους σε έντονο μπλε, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η εμφάνιση της Κύπρου χτίζει έναν ολόκληρο «κόσμο» πάνω στη σκηνή.

Η Αντιγόνη Ψυχάρα με κόκκινο φόρεμα και κίτρινη Aston Martin σε σκηνή από το προφητικό της video για την Eurovision.

Η συνέχεια της προετοιμασίας

Η πρώτη πρόβα ολοκληρώθηκε με θετικά σχόλια και έντονη ενέργεια, ενώ η δεύτερη τεχνική δοκιμή της κυπριακής αποστολής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Μαΐου. Εκεί αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το τελικό αποτέλεσμα και τις πιθανές αλλαγές στη σκηνική παρουσία.

Η Κύπρος, πάντως, δείχνει ήδη ότι φέτος δεν θέλει απλώς να συμμετέχει στη Eurovision, θέλει να στήσει ένα ολοκληρωμένο σκηνικό θέαμα που θα μείνει στη μνήμη.

Ζώδια και Eurovision: Το ζώδιό σου αποκαλύπτει ποιο Eurovision hit είσαι

Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

Η Sharon Stone χωρίς φίλτρα στα 68: Το post που συζητήθηκε όσο λίγες εμφανίσεις

