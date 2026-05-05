Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

Όλες οι πληροφορίες για τη σκηνική εμφάνιση του Akylas στη Eurovision 2026 και το εντυπωσιακό περιστρεφόμενο σκηνικό

Καθώς η Eurovision 2026 πλησιάζει, η αγωνία γύρω από την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται και το ενδιαφέρον για το τι θα παρουσιάσει στη σκηνή ο Akylas μεγαλώνει συνεχώς. Νέες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα Mega» δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το φιλόδοξο concept της ελληνικής αποστολής. Το staging φαίνεται πως θα είναι από τα πιο θεατρικά και κινηματογραφικά των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κομβικό ρόλο στην εμφάνιση θα έχει ένα μεγάλο σκηνικό prop, καθώς και τα άτομα που θα βρίσκονται μαζί με τον Akylas στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Παρθένα Χοροζίδου. Το σύνολο της ομάδας θα «χτίσει» μια αφήγηση που θυμίζει περισσότερο performance παρά απλή μουσική εμφάνιση.

Μια περιστρεφόμενη κατασκευή σαν video game

Το βασικό σκηνικό στοιχείο θα είναι μια μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή, η οποία θα λειτουργεί σαν ένα είδος «κινούμενου κόσμου». Μέσα σε αυτή θα υπάρχουν διαφορετικοί χώροι-δωμάτια, όπου ο Akylas θα συναντά κάθε φορά και ένα διαφορετικό πρόσωπο από τους συνεργάτες του στη σκηνή.





Αυτά τα δωμάτια θα θυμίζουν επίπεδα (levels) από video game, μέσα από τα οποία ο τηλεθεατής θα «ταξιδεύει» για τα τρία λεπτά της εμφάνισης. Κάθε χώρος θα έχει διαφορετική αισθητική και θα μεταφέρει το κοινό σε άλλες εποχές και κόσμους: από σύγχρονα σκηνικά μέχρι αρχαίες αναφορές, αλλά και πιο παραδοσιακά ή φουτουριστικά στοιχεία.

Ένα από τα πρόσωπα που θα εμφανιστούν σε αυτό το «σύμπαν» θα είναι και ένα άγαλμα, όπως είχε ήδη αποκαλυφθεί από το press day της ΕΡΤ, δίνοντας ακόμα πιο artistic διάσταση στο concept.

Όπως έχει αναφέρει ο Φωκάς Ευαγγελινός σε προηγούμενες συνεντεύξεις, η φετινή ελληνική συμμετοχή είναι ξεκάθαρα πιο θεατρική και storytelling-driven, κάτι που εξηγεί και τη συμμετοχή ηθοποιών στο performance. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σκηνικής εμπειρίας και όχι απλώς μιας μουσικής εμφάνισης.

Παράλληλα, το ελληνικό act συνεχίζει να ανεβαίνει στα στοιχήματα, κάτι που ενισχύει την αισιοδοξία της αποστολής. Η προσοχή πλέον στρέφεται στη δεύτερη πρόβα αύριο, Τετάρτη 06/05, όπου θα δούμε για πρώτη φορά περίπου 30 δευτερόλεπτα από τη σκηνική παρουσία του Akylas.

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 φαίνεται πως χτίζεται γύρω από ένα έντονα visual και θεατρικό concept που συνδυάζει μουσική, αφήγηση και σκηνική δράση. Το περιστρεφόμενο σκηνικό, οι εναλλαγές κόσμων και οι χαρακτήρες δημιουργούν μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Όσο πλησιάζουν οι πρόβες και η μεγάλη βραδιά, το ενδιαφέρον μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και όλοι περιμένουν να δουν αν αυτό το «video game στη σκηνή» θα καταφέρει να ξεχωρίσει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

