EUROVISION 05.05.2026

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

Όλες οι πληροφορίες για τη σκηνική εμφάνιση του Akylas στη Eurovision 2026 και το εντυπωσιακό περιστρεφόμενο σκηνικό
Ειρήνη Στόφυλα

Καθώς η Eurovision 2026 πλησιάζει, η αγωνία γύρω από την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται και το ενδιαφέρον για το τι θα παρουσιάσει στη σκηνή ο Akylas μεγαλώνει συνεχώς. Νέες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα Mega» δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το φιλόδοξο concept της ελληνικής αποστολής. Το staging φαίνεται πως θα είναι από τα πιο θεατρικά και κινηματογραφικά των τελευταίων ετών.

Η πρώτη πρόβα της Eurovision 2026 με τον Akyla στη Βιέννη, με εντυπωσιακά εφέ φωτισμού και μηνύματα στην οθόνη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κομβικό ρόλο στην εμφάνιση θα έχει ένα μεγάλο σκηνικό prop, καθώς και τα άτομα που θα βρίσκονται μαζί με τον Akylas στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Παρθένα Χοροζίδου. Το σύνολο της ομάδας θα «χτίσει» μια αφήγηση που θυμίζει περισσότερο performance παρά απλή μουσική εμφάνιση.

Μια περιστρεφόμενη κατασκευή σαν video game

Το βασικό σκηνικό στοιχείο θα είναι μια μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή, η οποία θα λειτουργεί σαν ένα είδος «κινούμενου κόσμου». Μέσα σε αυτή θα υπάρχουν διαφορετικοί χώροι-δωμάτια, όπου ο Akylas θα συναντά κάθε φορά και ένα διαφορετικό πρόσωπο από τους συνεργάτες του στη σκηνή.


Αυτά τα δωμάτια θα θυμίζουν επίπεδα (levels) από video game, μέσα από τα οποία ο τηλεθεατής θα «ταξιδεύει» για τα τρία λεπτά της εμφάνισης. Κάθε χώρος θα έχει διαφορετική αισθητική και θα μεταφέρει το κοινό σε άλλες εποχές και κόσμους: από σύγχρονα σκηνικά μέχρι αρχαίες αναφορές, αλλά και πιο παραδοσιακά ή φουτουριστικά στοιχεία.

Ένα από τα πρόσωπα που θα εμφανιστούν σε αυτό το «σύμπαν» θα είναι και ένα άγαλμα, όπως είχε ήδη αποκαλυφθεί από το press day της ΕΡΤ, δίνοντας ακόμα πιο artistic διάσταση στο concept.

Ο Akyla κάνει την εμφάνισή του με πατίνι στην πρώτη πρόβα της Eurovision 2026 στη Βιέννη, μέσα σε πυροτεχνήματα.
Όπως έχει αναφέρει ο Φωκάς Ευαγγελινός σε προηγούμενες συνεντεύξεις, η φετινή ελληνική συμμετοχή είναι ξεκάθαρα πιο θεατρική και storytelling-driven, κάτι που εξηγεί και τη συμμετοχή ηθοποιών στο performance. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σκηνικής εμπειρίας και όχι απλώς μιας μουσικής εμφάνισης.

Παράλληλα, το ελληνικό act συνεχίζει να ανεβαίνει στα στοιχήματα, κάτι που ενισχύει την αισιοδοξία της αποστολής. Η προσοχή πλέον στρέφεται στη δεύτερη πρόβα αύριο, Τετάρτη 06/05, όπου θα δούμε για πρώτη φορά περίπου 30 δευτερόλεπτα από τη σκηνική παρουσία του Akylas.

Ο Akyla με εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη, κατά την πρώτη του πρόβα.
Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 φαίνεται πως χτίζεται γύρω από ένα έντονα visual και θεατρικό concept που συνδυάζει μουσική, αφήγηση και σκηνική δράση. Το περιστρεφόμενο σκηνικό, οι εναλλαγές κόσμων και οι χαρακτήρες δημιουργούν μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Όσο πλησιάζουν οι πρόβες και η μεγάλη βραδιά, το ενδιαφέρον μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και όλοι περιμένουν να δουν αν αυτό το «video game στη σκηνή» θα καταφέρει να ξεχωρίσει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

Η Stevie Nicks μάς έδωσε στο Met Gala 2026 την πρώτη εικόνα της συνεργασίας John Galliano – Zara

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral

Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου

Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη

