Life 05.05.2026

Η Stevie Nicks μάς έδωσε στο Met Gala 2026 την πρώτη εικόνα της συνεργασίας John Galliano – Zara

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Stevie Nicks έκανε επιτέλους το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο Met Gala 2026, χαρίζοντας μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και χαρακτηριστικές εμφανίσεις της βραδιάς. Η εμβληματική φωνή των Fleetwood Mac έφερε μαζί της την απόλυτη bohemian-witchy αισθητική της, αποδεικνύοντας πως το προσωπικό στιλ μπορεί να γίνει η πιο δυνατή μορφή «τέχνης» σε ένα event όπως το Met Gala.

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στο θέμα «Costume Art» και στο dress code «Fashion is Art», η Nicks δεν ακολούθησε απλώς το concept, το ερμήνευσε με τον δικό της, απόλυτα αναγνωρίσιμο τρόπο. Αντί για μια κυριολεκτική αναπαράσταση έργων τέχνης, επέλεξε να μεταφέρει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα στο κόκκινο χαλί, με ένα look γεμάτο μυστήριο, ρομαντισμό και σκοτεινή γοητεία.

Για την πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala, η Stevie Nicks φόρεσε custom δημιουργία John Galliano για τα Zara, ένα εντυπωσιακό σύνολο από silk ταφτά σε βαθύ midnight blue. Η σιλουέτα με κρινολίνο έδινε θεατρικό όγκο, ενώ η διακοσμητική φούστα από τούλι και chiffon τριαντάφυλλα σε appliqué πρόσθετε ρομαντική, σχεδόν ποιητική διάσταση.

Το look ολοκληρώθηκε με ένα velvet jacket, καθώς και ένα statement top hat διακοσμημένο με φτερό, σε συνεργασία με τον φημισμένο milliner Stephen Jones. Το αποτέλεσμα παρέπεμπε σε ένα σύγχρονο gothic fairy tale, απόλυτα συνδεδεμένο με την αισθητική της Nicks.

Η εμφάνιση απογειώθηκε με κοσμήματα Tiffany & Co. από τη συλλογή Blue Book, όπως διαμαντένια σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και ένα εντυπωσιακό statement necklace. Το κόσμημα ξεχώριζε για τον crystal opal pendant του, τοποθετημένο σε πλατίνα και κίτρινο χρυσό, διακοσμημένο με opals και διαμάντια, προσθέτοντας λάμψη σε ένα ήδη κινηματογραφικό look.

Η Stevie Nicks απέδειξε στο Met Gala 2026 ότι δεν χρειάζεται να «υποδυθεί» την τέχνη, γιατί η ίδια είναι ήδη ένα ζωντανό καλλιτεχνικό σύμπαν.

