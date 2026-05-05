Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»

Όσα είπε η Βίκυ Λέανδρος για τον Ακύλα και τη Eurovision - Η ίδια ετοιμάζεται και για τη δική της επιστροφή στη σκηνή της Βιέννης
Η Βίκυ Λέανδρος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Θάνο Βάγιο, με αφορμή τη φετινή Eurovision. Η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε τόσο για τη δική της ιστορική εμπειρία στον διαγωνισμό όσο και για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα, που θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί της χρονιάς. Η συζήτηση είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, με αναμνήσεις, συμβουλές και αρκετή συγκίνηση. Παράλληλα, η ίδια ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision με μια νέα εκδοχή του θρυλικού της τραγουδιού.

Η Βίκυ Λέανδρος θυμήθηκε την πρώτη της συμμετοχή στον διαγωνισμό, όταν ήταν μόλις 15 ετών και εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το τραγούδι «L’amour est bleu (Love is Blue)», που παρουσιάστηκε στη Βιέννη. Όπως αποκάλυψε, τότε είχε βγει στην τέταρτη θέση και είχε στεναχωρηθεί πολύ, φτάνοντας ακόμη και σε δάκρυα, κάτι που θυμάται έντονα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το τραγούδι της στη συνέχεια έγινε παγκόσμια επιτυχία, κυκλοφόρησε σε πολλές γλώσσες και μάλιστα το έχει τραγουδήσει ακόμη και στα ιαπωνικά, κάτι που της άλλαξε εντελώς την οπτική για εκείνη την εμπειρία. Η μνήμη της Eurovision, όπως είπε, «πάντα επιστρέφει», αλλά πλέον τη βλέπει με άλλη ματιά.

Αναφερόμενη στον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα, η Βίκυ Λέανδρος αποκάλυψε πως είναι ο μοναδικός διαγωνιζόμενος που έχει ακούσει από όλους τους φετινούς συμμετέχοντες. Όπως είπε, το τραγούδι του της άρεσε πολύ, χαρακτηρίζοντάς το μοντέρνο, ιδιαίτερο και με έντονο συναίσθημα. Παράλληλα, τόνισε πως η αισθητική του έχει κάτι παιχνιδιάρικο και cartoon στοιχείο, που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.

Ο Akyla κάνει την εμφάνισή του με πατίνι στην πρώτη πρόβα της Eurovision 2026 στη Βιέννη, μέσα σε πυροτεχνήματα.
Η ίδια εξέφρασε την πίστη της ότι ο Ακύλας μπορεί να βρεθεί πολύ ψηλά στην κατάταξη, ακόμη και μέσα στην τριάδα. Αν και όπως είπε δεν συνηθίζει να δίνει συμβουλές, του έστειλε ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: να είναι απόλυτα αφοσιωμένος, να βάλει όλη του την καρδιά στη σκηνή και να μείνει πιστός στο όραμά του. Οι δυο τους, μάλιστα, αναμένεται να συναντηθούν στις πρόβες στη Βιέννη.


Η Βίκυ Λέανδρος θα ανέβει ξανά στη σκηνή της Eurovision στον πρώτο ημιτελικό, παρουσιάζοντας μια νέα διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού της «L’amour est bleu». Η επιστροφή της στη σκηνή του θεσμού έρχεται δεκαετίες μετά την πρώτη της συμμετοχή και έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους fans του διαγωνισμού. Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης.

Η ίδια δείχνει να αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σαν ένα όμορφο flashback στη νεανική της πορεία, αλλά και σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα της Eurovision. Το κοινό ανυπομονεί να τη δει ξανά στη σκηνή, σε ένα act που συνδέει ιστορία, μουσική και συναίσθημα.

