Μουσικά Νέα 05.05.2026

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα εντυπωσιακό live show στο Temple of Dendur
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks μοιράστηκαν τη σκηνή στο Met Gala 2026, χαρίζοντας στους καλεσμένους μια από τις πιο απρόσμενες και εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς. Μετά την είσοδο των celebrities στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη για το «Costume Art» gala, το δείπνο μετατράπηκε σε ένα μικρό, αποκλειστικό live performance στο εμβληματικό Temple of Dendur.

Η Sabrina Carpenter, αμέσως μετά την επιτυχία της στο Coachella, άνοιξε το μουσικό πρόγραμμα με δυνατές ερμηνείες των «House Tour», «Espresso» και «Please, Please, Please». Το show της στηρίχθηκε από πενταμελή ορχήστρα, τετραμελή μπάντα και ομάδα 4 χορευτών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο pop spectacle μέσα στο μουσείο.

Για την εμφάνισή της, η Sabrina Carpenter άλλαξε δύο εντυπωσιακά outfits: αρχικά εμφανίστηκε με multicoloured Versace Tribute dress, διακοσμημένο με prints της Andy Warhol που απεικονίζουν τη Marilyn Monroe και τον James Dean, ενώ στη συνέχεια φόρεσε ένα χρυσό fringe φόρεμα του Bob Mackie, δίνοντας πιο θεατρικό χαρακτήρα στο φινάλε της.

Μετά το set της, ο ηθοποιός Joshua Henry έκανε ένα σύντομο artistic interlude με απαγγελία του «I Sing the Body Electric» του Walt Whitman, δημιουργώντας μια ποιητική μετάβαση πριν από το μεγάλο κλείσιμο της βραδιάς.

Η Stevie Nicks ανέβηκε στη σκηνή για το closing act, ξεκινώντας με το θρυλικό «Landslide» των Fleetwood Mac, στο οποίο συμμετείχε και η Sabrina Carpenter. Στη συνέχεια ερμήνευσε μόνη της τα «Gypsy» και «Edge of Seventeen», πριν επιστρέψει μαζί με τη Sabrina για το φινάλε με το “Don’t Stop”, συνοδευόμενες από 12μελή χορωδία.

Η εμφάνιση της Nicks στο Met Gala είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα, καθώς στο κόκκινο χαλί έκανε το ντεμπούτο της με midnight blue John Galliano για τα Zara δημιουργία και statement καπέλο, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικά εμβληματικό της χαρακτήρα.

Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»

Μετακόμιση για το Tracker Season 4: Το Los Angeles και το tax credit που αλλάζει τα πάντα

