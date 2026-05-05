Cinema 05.05.2026

Μετακόμιση για το Tracker Season 4: Το Los Angeles και το tax credit που αλλάζει τα πάντα

Ο Justin Hartley, πρωταγωνιστής της σειράς Tracker, ποζάρει με σταυρωμένα χέρια, προετοιμάζοντας την πρεμιέρα στον Alpha.
Η μεγάλη τηλεοπτική μετακόμιση που φέρνει το Tracker σε νέα εποχή με φόντο το Λος Άντζελες και Hollywood vibes
Πόπη Βασιλείου

Η σειρά Tracker μπαίνει σε μια νέα δημιουργική φάση, καθώς η 4η σεζόν της μεταφέρει την παραγωγή από το Βανκούβερ στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή τόσο σε επίπεδο σκηνικού όσο και σε επίπεδο παραγωγικής στρατηγικής. Η μετακίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια τεχνική απόφαση, αλλά μια κίνηση που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που η ιστορία θα «αναπνέει» οπτικά και αφηγηματικά στη νέα της εποχή.

Η αλλαγή τοποθεσίας ενισχύεται από ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό κίνητρο, καθώς η παραγωγή της σειράς επωφελείται από φορολογικό κίνητρο ύψους 48 εκατομμυρίων δολαρίων από την Καλιφόρνια. Αυτό το στοιχείο καθιστά το Λος Άντζελες όχι μόνο δημιουργική επιλογή, αλλά και στρατηγική επένδυση για το μέλλον της σειράς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην αμερικανική τηλεοπτική βιομηχανία.

Ο showrunner Elwood Reid εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς το συνεργείο που εργάστηκε στο Βανκούβερ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση της ταυτότητας της σειράς μέχρι σήμερα. Παράλληλα, τόνισε ότι η τοποθεσία αποτελεί βασικό αφηγηματικό εργαλείο, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ατμόσφαιρα και τη δυναμική της ιστορίας, κάτι που κάνει τη νέα μετακίνηση ακόμη πιο ουσιαστική.

Από την πλευρά του καστ, ο Justin Hartley εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τα νέα γυρίσματα και τις διαφορετικές τοποθεσίες που θα φιλοξενήσει η 4η σεζόν, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους fans που στηρίζουν τη σειρά από την πρώτη στιγμή. Η αλλαγή σκηνικού φαίνεται πως ανοίγει νέες δυνατότητες τόσο για την αφήγηση όσο και για τη συνολική εμπειρία του θεατή.

Με τη μεταφορά στο Λος Άντζελες, η 4η σεζόν του Tracker δείχνει να μπαίνει σε μια πιο φιλόδοξη φάση, όπου η τοποθεσία δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά ως ενεργό στοιχείο της ιστορίας, επηρεάζοντας τον ρυθμό, την αισθητική και την εξέλιξη των χαρακτήρων.

