Ο Christopher Nolan για την «Οδύσσεια»: «Είναι μια θεμελιώδης ιστορία, στηρίζει όλη τη δυτική λογοτεχνία»

Με μια ματιά Ο Christopher Nolan επέλεξε την Πελοπόννησο για γυρίσματα της «Οδύσσειας» για την αυθεντικότητα του τοπίου.

Ο σκηνοθέτης ήθελε να βιώσει το φως, τη θάλασσα και την άμμο της Ελλάδας, όπως στην αρχαιότητα.

Η Σπηλιά του Νέστορα, αν και δυσπρόσιτη, προσέδωσε αίσθηση αλήθειας στην ταινία.

Η «Οδύσσεια» θεωρείται θεμελιώδης ιστορία που στηρίζει όλη τη δυτική λογοτεχνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Christopher Nolan, ένας σκηνοθέτης γνωστός για την εμμονή του με τον ρεαλισμό και τη χρήση φυσικών τοπίων, εξήγησε πρόσφατα γιατί η Οδύσσεια δεν θα μπορούσε να γυριστεί πουθενά αλλού εκτός από την Ελλάδα. Η Πελοπόννησος αποτέλεσε τον απόλυτο καμβά για την ταινία του, με αποκορύφωμα τις απαιτητικές σκηνές στη Σπηλιά του Νέστορα, όπου ο Matt Damon ενσαρκώνει τον Οδυσσέα.

Για τον Nolan, η κινηματογράφηση δεν είναι απλώς μια διαδικασία οπτικής απεικόνισης, αλλά μια εμπειρία επαφής με το αυθεντικό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η ανάγκη του να «αγγίξει την πραγματικότητα» τον οδήγησε στο να μεταφέρει το συνεργείο και τους ηθοποιούς στην Πελοπόννησο, προκειμένου να απορροφήσουν την αύρα του ελληνικού φωτός, της θάλασσας και της άμμου, στοιχείων που παραμένουν αναλλοίωτα από την αρχαιότητα.

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Για τον Nolan, η κινηματογράφηση δεν είναι απλώς μια διαδικασία οπτικής απεικόνισης, αλλά μια εμπειρία επαφής με το αυθεντικό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Μέρος της προετοιμασίας μου είναι να ξέρω ότι θέλω να πάω στα μέρη. Θέλω να πάω στην πραγματικότητα. Θέλω να αγγίξω την πραγματικότητα και να φέρω τους ηθοποιούς εκεί. Πηγαίνοντας στην Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Πελοπόννησο, νιώθοντας το φως, τη θάλασσα, την άμμο, και γνωρίζοντας ότι είναι ίδια όπως ήταν στην αρχαιότητα».

Η περίπτωση της Σπηλιάς του Νέστορα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της παραγωγής. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες του σκηνοθέτη, ο οποίος πίστευε πως ένα τόσο δυσπρόσιτο μέρος θα απαιτούσε αναγκαστικά κατασκευή σκηνικών στο Hollywood, η επιμονή της σχεδιάστριας παραγωγής του τον δικαίωσε. Ο Nolan θυμάται: «Όταν πήγα για πρώτη φορά εκεί με τη σχεδιάστρια παραγωγής μου, είπα: “Λοιπόν, θα πάμε να δούμε αυτή τη σπηλιά. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε γυρίσματα εδώ. Θα πάμε να φτιάξουμε ένα σκηνικό πίσω στο Hollywood”. Κι εκείνη συνεχώς μου έλεγε: “Μα, γιατί όχι; Αυτό το μέρος είναι απίστευτο. Ας κάνουμε γυρίσματα εδώ”». Η ανάβαση στο μονοπάτι και η παραμονή των ηθοποιών μέσα στη σπηλιά, με τον Matt Damon ως Οδυσσέα, προσέδωσαν στην ταινία μια αίσθηση αλήθειας και μια ψυχική διάσταση που, όπως παραδέχεται ο ίδιος, «δημιουργεί μια πολύ διαφορετική αίσθηση στην ταινία, το να βρίσκεσαι σε αληθινά μέρη σαν κι αυτό».

Προσεγγίζοντας έναν μύθο

Πέρα από τις τοποθεσίες, ο Nolan μίλησε για την πρόκληση της διαχείρισης ενός κειμένου που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της δυτικής λογοτεχνίας. «Είναι μια θεμελιώδης ιστορία, στηρίζει όλη τη δυτική λογοτεχνία», εξηγεί ο σκηνοθέτης. Η μέθοδός του ήταν σχεδόν βιωματική: αρχικά κατέγραψε τα στοιχεία που ο ίδιος, ως μέσος αναγνώστης, ανέμενε να δει στην Οδύσσεια, προσπαθώντας να διατηρήσει την αυθεντική έκπληξη του κοινού, πριν εμβαθύνει στο ίδιο το κείμενο.

«Πέρασα πολλές μέρες διαβάζοντας πολλές διαφορετικές μεταφράσεις, εξοικειώθηκα με το κείμενο, που είναι τόσο απίστευτο. Μετά το βάζεις αυτό στην άκρη και πρέπει απλώς να γράψεις ένα σενάριο όσο καλύτερα μπορείς, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό σου». Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι, παρά την πολυπλοκότητα του έργου, η Οδύσσεια παραμένει μια λαμπρή, βαθιά ανθρώπινη ιστορία: «Υπάρχουν τόσα πολλά σημεία ανθρώπινης σύνδεσης με αυτήν και ευκαιρίες για ψυχαγωγία. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό λογοτεχνικό έργο».