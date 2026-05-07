Ο Drake «παγώνει» το internet με νέο Iceman livestream

Ο Drake συνεχίζει το εντυπωσιακό rollout του «Iceman» με νέο livestream, χτίζοντας την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο του solo άλμπουμ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Drake ετοιμάζει δυναμική επιστροφή στη μουσική σκηνή, καθώς ανακοίνωσε το 4ο επεισόδιο της σειράς livestreams «Iceman», δημιουργώντας τεράστιο ενθουσιασμό στους fans του.Ο ίδιος αποκάλυψε μέσω Instagram ότι το νέο livestream θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, γράφοντας χαρακτηριστικά «EPISODE FOUR MAY 14» μαζί με ένα γραφικό του project «Iceman». Αν και δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ώρα μετάδοσης, όλα δείχνουν ότι η προβολή θα λειτουργήσει ως προετοιμασία για την επίσημη κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Η στρατηγική του Drake γύρω από το «Iceman» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο προσεκτικά σχεδιασμένα music rollouts των τελευταίων ετών. Από το καλοκαίρι του 2025, η σειρά livestreams έχει χτίσει σταδιακά το ενδιαφέρον του κοινού, με αποσπάσματα, teasers και αινιγματικά visuals που συνδέονται με το project.

Η προώθηση του άλμπουμ κορυφώθηκε όταν ένας τεράστιος παγωμένος όγκος στήθηκε στο κέντρο του Τορόντο, στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής καμπάνιας. Ένας τυχερός streamer κατάφερε να εντοπίσει ένα κρυμμένο αρχείο μέσα στην εγκατάσταση, αποκαλύπτοντας την ημερομηνία κυκλοφορίας του δίσκου και κερδίζοντας σημαντικό χρηματικό έπαθλο από την ομάδα του καλλιτέχνη.

Το «Iceman» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου και ήδη θεωρείται ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα projects της χρονιάς. Θα αποτελέσει το πρώτο solo άλμπουμ του Drake μετά από μια περίοδο έντονης δημοσιότητας και μουσικής δραστηριότητας, καθώς και το πρώτο του μεγάλο δισκογραφικό βήμα μετά το επιτυχημένο «For All the Dogs», που είχε κατακτήσει την κορυφή του Billboard 200.

Παρότι ο καλλιτέχνης είχε κυκλοφορήσει singles μέσα στο 2025, το 2026 φαίνεται πως ανήκει αποκλειστικά στο «Iceman», με τους fans να περιμένουν πλέον την τελική αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη κυκλοφορία.

