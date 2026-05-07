Μουσικά Νέα 07.05.2026

Το συγκινητικό σχόλιο της Sabrina Carpenter για τη συνεργασία της με τη Stevie Nicks στο Met Gala 2026

Η pop star συνεχίζει τις εντυπωσιακές συνεργασίες της, αυτή τη φορά με τη Stevie Nicks, σε μια συγκινητική live εμφάνιση στο Met Gala
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sabrina Carpenter φαίνεται πως έχει μετατρέψει το Met Gala 2026 σε μια μοναδική σκηνή μουσικών συνεργασιών, καθώς μετά τη Madonna βρέθηκε τώρα στο πλευρό της θρυλικής Stevie Nicks, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή που ήδη συζητιέται έντονα.

Η νεαρή pop star μοιράστηκε μέσω Instagram μια σειρά από backstage στιγμές από τη βραδιά της 6ης Μαΐου, αποκαλύπτοντας εμφανίσεις που δεν είδαμε στο κόκκινο χαλί αλλά έκλεψαν τις εντυπώσεις μέσα στο event. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Versace με pop art αναφορές στον Andy Warhol, αλλά και ένα χρυσό fringe Bob Mackie outfit που φόρεσε για μια απρόσμενη μουσική στιγμή.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, ήταν η live εμφάνιση της Carpenter μαζί με τη Stevie Nicks, όπου οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν το εμβληματικό «Landslide» των Fleetwood Mac. Οι δύο τραγουδίστριες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένες, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, δημιουργώντας μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς.

Το τραγούδι, που έχει γνωρίσει νέα δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά τη χρήση του στο φινάλε του «Stranger Things», ενώ η εμφάνιση στο Met Gala έδωσε στο κομμάτι μια νέα γενιά ακροατών.

Η Sabrina Carpenter, σε ανάρτησή της, ευχαρίστησε την Anna Wintour, το Vogue και το The Metropolitan Museum of Art για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή της χάρισε «μια νέα υπέροχη φιλία» με τη Stevie Nicks, ενώ χαρακτήρισε τη μουσική τους συνύπαρξη ως κάτι βαθιά θεραπευτικό.

Παράλληλα με την εμφάνισή της στη σκηνή, η Carpenter είχε και ρόλο στην οργανωτική επιτροπή της βραδιάς, μαζί με ονόματα όπως η Teyana Taylor, η Doja Cat και ο Sam Smith, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της στο Met Gala 2026 δεν ήταν απλώς καλλιτεχνική, αλλά και θεσμική.

Μετά από συνεργασίες που ήδη περιλαμβάνουν θρύλους όπως η Madonna και τώρα η Stevie Nicks, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ένα: ποιος θα είναι ο επόμενος μεγάλος μουσικός μύθος που θα βρεθεί στη σκηνή μαζί της;

Met Gala 2026 Sabrina Carpenter Stevie Nicks
«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

Ο Drake «παγώνει» το internet με νέο Iceman livestream

