«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

Η Jane Fonda αποχαιρετά τον πρώην σύζυγό της μέσα από μία προσωπική ανάρτηση, μιλώντας για αγάπη, αυτοπεποίθηση και μια σχέση που τη σημάδεψε

Η είδηση του θανάτου του Ted Turner, του εμβληματικού ιδρυτή του CNN και μίας από τις πιο καθοριστικές μορφές των παγκόσμιων media, προκάλεσε θλίψη διεθνώς. Ο Turner έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια επιχειρηματική και πολιτιστική κληρονομιά. Ανάμεσα στις πιο συναισθηματικά φορτισμένες αντιδράσεις ξεχωρίζει εκείνη της Jane Fonda, της γυναίκας που υπήρξε παντρεμένη μαζί του για μια δεκαετία και μοιράστηκε μαζί του μια σχέση έντονη, σύνθετη και βαθιά ανθρώπινη.

Η Jane Fonda αποχαιρετά τον πρώην σύζυγό της με λόγια που ξεπερνούν μια απλή δημόσια δήλωση και αγγίζουν το επίπεδο μιας προσωπικής εξομολόγησης. «Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου – ένας υπέροχα γοητευτικός, βαθιά ρομαντικός, τολμηρός πειρατής – και από τότε δεν ήμουν ποτέ ξανά η ίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ένταση και τη δύναμη της παρουσίας του στη ζωή της.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός μιλά για έναν άνδρα που δεν υπήρξε μόνο επιχειρηματικός οραματιστής, αλλά και μια προσωπικότητα με έντονη συναισθηματική και πνευματική επιρροή. Όπως τονίζει, ο Ted Turner «την έκανε να νιώσει ότι τη χρειάζονται», κάτι που όπως λέει, της άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τον εαυτό της και τις σχέσεις.

Η Fonda αναφέρεται επίσης στη γνώση και την ευρύτητα σκέψης του Turner, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με στρατηγική σκέψη, βαθιά κατανόηση της ιστορίας και έντονη αγάπη για τη φύση και την περιπέτεια. Από την επιχειρηματικότητα μέχρι την ιστιοπλοΐα και την οικολογία, τον παρουσιάζει ως μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που δεν έπαψε ποτέ να την προκαλεί να σκέφτεται διαφορετικά. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη δυναμική της σχέσης τους, μιλώντας για έναν σύντροφο απαιτητικό αλλά και εμπνευστικό. «Ο Ted ήταν απαιτητικός, αλλά εγώ πάντα αγαπούσα τις προκλήσεις», σημειώνει, αποτυπώνοντας τη σύνθετη ισορροπία ανάμεσα στην ένταση και την αγάπη που χαρακτήρισε τη συμβίωσή τους.

Στο συγκινητικό της κείμενο, η Jane Fonda δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην οικογένειά τους, αλλά και στον ρόλο της ως μητριά, περιγράφοντας μια «μεγάλη, ανορθόδοξη αλλά δεμένη οικογένεια». Η σχέση τους, όπως αφήνει να εννοηθεί, υπήρξε γεμάτη αντιφάσεις, αλλά και βαθιά συναισθηματική σύνδεση που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κλείνοντας το μήνυμά της, η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner με λόγια γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη: «Αγάπησα τον Ted με όλη μου την καρδιά… Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου Ted». Μια φράση που συνοψίζει όχι μόνο μια προσωπική σχέση, αλλά και μια ολόκληρη εποχή που σημάδεψε δύο ισχυρές προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

