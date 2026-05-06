Η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood – Η πώληση-μαμούθ των 30 εκατ. δολαρίων

Η Angelina Jolie κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο ζωής στο Hollywood, αφήνοντας πίσω μια ιστορική έπαυλη και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα αρχή

Όταν μιλάς για την Angelina Jolie, δεν μιλάς απλώς για μια ηθοποιό του Hollywood. Μιλάς για μια προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά της με τη λάμψη, τη φήμη αλλά και μια διαρκή ανάγκη για αλλαγή και προσωπική ελευθερία. Αυτή τη φορά, η είδηση που απασχολεί τον διεθνή Τύπο δεν αφορά έναν ρόλο ή μια ταινία, αλλά μια μεγάλη απόφαση ζωής: την πώληση της ιστορικής της έπαυλης στο Los Angeles έναντι 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη κατοικία δεν ήταν απλώς ένα πολυτελές σπίτι. Ήταν το καταφύγιο που επέλεξε η Angelina Jolie μετά τον χωρισμό της με τον Brad Pitt, ένας χώρος που σχεδιάστηκε για να προσφέρει στα παιδιά της ηρεμία, μακριά από την πίεση των media και τη συνεχή δημοσιότητα. Αγόρασε την έπαυλη το 2017 για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια και για σχεδόν μια δεκαετία αποτέλεσε το προσωπικό της “ασφαλές λιμάνι” μέσα στην καρδιά του Hollywood.

Η κατοικία, με τα έξι υπνοδωμάτια, τα δέκα μπάνια, τον ξενώνα, το γυμναστήριο, την πισίνα και τους ξεχωριστούς χώρους χαλάρωσης, δεν ήταν απλώς πολυτελής αλλά και ιστορική. Σχεδιάστηκε το 1913 από τον αρχιτέκτονα Beaux-Arts Beaux-Arts Cooper Corbett και πέρασε στα χέρια του θρυλικού Cecil B. DeMille, ενός από τους πρωτοπόρους του κινηματογράφου. Η ιστορία της, λοιπόν, είναι άρρηκτα δεμένη με την ίδια τη χρυσή εποχή του Hollywood.

Angelina Jolie Selling Historic L.A. Home for $30 Million After Saying She’d Leave City When Her Kids Turn 18 https://t.co/sxNqStJtev — People (@people) May 5, 2026

Η απόφασή της να πουλήσει το σπίτι συνδέεται και με την ευρύτερη πρόθεσή της να απομακρυνθεί από το Los Angeles, μια πόλη που υπήρξε το επίκεντρο της καριέρας της αλλά και των πιο έντονων προσωπικών της στιγμών. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Angelina Jolie επιλέγει να αλλάξει ριζικά περιβάλλον, καθώς η πορεία της δείχνει σταθερά μια γυναίκα που δεν διστάζει να αφήνει πίσω της ό,τι ολοκληρώνεται.

Η πώληση της έπαυλης στο Hollywood δεν είναι απλώς μια ακόμη αγοραπωλησία ακινήτου υψηλής αξίας. Είναι μια συμβολική κίνηση που σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου και την αρχή ενός νέου τρόπου ζωής για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

