Celeb World 06.05.2026

Η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood – Η πώληση-μαμούθ των 30 εκατ. δολαρίων

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Angelina Jolie κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο ζωής στο Hollywood, αφήνοντας πίσω μια ιστορική έπαυλη και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα αρχή
Πόπη Βασιλείου

Όταν μιλάς για την Angelina Jolie, δεν μιλάς απλώς για μια ηθοποιό του Hollywood. Μιλάς για μια προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά της με τη λάμψη, τη φήμη αλλά και μια διαρκή ανάγκη για αλλαγή και προσωπική ελευθερία. Αυτή τη φορά, η είδηση που απασχολεί τον διεθνή Τύπο δεν αφορά έναν ρόλο ή μια ταινία, αλλά μια μεγάλη απόφαση ζωής: την πώληση της ιστορικής της έπαυλης στο Los Angeles έναντι 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

angelina_jolie
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκεκριμένη κατοικία δεν ήταν απλώς ένα πολυτελές σπίτι. Ήταν το καταφύγιο που επέλεξε η Angelina Jolie μετά τον χωρισμό της με τον Brad Pitt, ένας χώρος που σχεδιάστηκε για να προσφέρει στα παιδιά της ηρεμία, μακριά από την πίεση των media και τη συνεχή δημοσιότητα. Αγόρασε την έπαυλη το 2017 για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια και για σχεδόν μια δεκαετία αποτέλεσε το προσωπικό της “ασφαλές λιμάνι” μέσα στην καρδιά του Hollywood.

H Kris Jenner στο Met Gala έδειχνε πιο νέα και από την Kim Kardashian

Η κατοικία, με τα έξι υπνοδωμάτια, τα δέκα μπάνια, τον ξενώνα, το γυμναστήριο, την πισίνα και τους ξεχωριστούς χώρους χαλάρωσης, δεν ήταν απλώς πολυτελής αλλά και ιστορική. Σχεδιάστηκε το 1913 από τον αρχιτέκτονα Beaux-Arts Beaux-Arts Cooper Corbett και πέρασε στα χέρια του θρυλικού Cecil B. DeMille, ενός από τους πρωτοπόρους του κινηματογράφου. Η ιστορία της, λοιπόν, είναι άρρηκτα δεμένη με την ίδια τη χρυσή εποχή του Hollywood.

Η απόφασή της να πουλήσει το σπίτι συνδέεται και με την ευρύτερη πρόθεσή της να απομακρυνθεί από το Los Angeles, μια πόλη που υπήρξε το επίκεντρο της καριέρας της αλλά και των πιο έντονων προσωπικών της στιγμών. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Angelina Jolie επιλέγει να αλλάξει ριζικά περιβάλλον, καθώς η πορεία της δείχνει σταθερά μια γυναίκα που δεν διστάζει να αφήνει πίσω της ό,τι ολοκληρώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πώληση της έπαυλης στο Hollywood δεν είναι απλώς μια ακόμη αγοραπωλησία ακινήτου υψηλής αξίας. Είναι μια συμβολική κίνηση που σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου και την αρχή ενός νέου τρόπου ζωής για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Το fangirling του Javier Bardem για την Penélope Cruz είναι η υπενθύμιση να μην ρίχνεις τα στάνταρ σου

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANGELINA JOLIE σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

06.05.2026
Επόμενο
Ζηλεύεις τους γύρω σου; 5 τρόποι να το διαχειριστείς και να εστιάσεις σε σένα

Ζηλεύεις τους γύρω σου; 5 τρόποι να το διαχειριστείς και να εστιάσεις σε σένα

06.05.2026

Δες επίσης

Πώς μεταμορφώθηκε σε άγαλμα η Heidi Klum στο Met Gala 2026
Celeb News

Πώς μεταμορφώθηκε σε άγαλμα η Heidi Klum στο Met Gala 2026

06.05.2026
Blake Lively: Tο video από το Met Gala που δίχασε το διαδίκτυο
Celeb News

Blake Lively: Tο video από το Met Gala που δίχασε το διαδίκτυο

06.05.2026
«Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off»: Η εξομολόγηση της Χριστίνας Μπόμπα για τις αλλαγές στο σώμα της
Celeb News

«Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off»: Η εξομολόγηση της Χριστίνας Μπόμπα για τις αλλαγές στο σώμα της

06.05.2026
Πώς η συγκινητική εξομολόγηση της Billie Eilish ανοίγει τον διάλογο για το σύνδρομο Τουρέτ
Celeb News

Πώς η συγκινητική εξομολόγηση της Billie Eilish ανοίγει τον διάλογο για το σύνδρομο Τουρέτ

06.05.2026
Η συγκινητική ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τον γιο της
Celeb News

Η συγκινητική ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τον γιο της

06.05.2026
H Kris Jenner στο Met Gala έδειχνε πιο νέα και από την Kim Kardashian
Celeb News

H Kris Jenner στο Met Gala έδειχνε πιο νέα και από την Kim Kardashian

06.05.2026
GNTM: Η επιστροφή που θα συζητηθεί – Ο διπλός ρόλος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Celeb News

GNTM: Η επιστροφή που θα συζητηθεί – Ο διπλός ρόλος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

06.05.2026
Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η απρόσμενη συγγνώμη της Ναταλίας Γερμανού και το cancel που τον «σημάδεψε»
Celeb News

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η απρόσμενη συγγνώμη της Ναταλίας Γερμανού και το cancel που τον «σημάδεψε»

06.05.2026
Το throwback video του Τρύφωνα Σαμαρά που «έριξε» το instagram
Celeb News

Το throwback video του Τρύφωνα Σαμαρά που «έριξε» το instagram

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι