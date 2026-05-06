H Kris Jenner στο Met Gala έδειχνε πιο νέα και από την Kim Kardashian

Η Kris Jenner εμφανίστηκε στο Met Gala 2026 και προκάλεσε συζητήσεις με την ιδιαίτερα νεανική της εικόνα μετά το lifting

Η Kris Jenner έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο φετινό Met Gala 2026, επιστρέφοντας στο κόκκινο χαλί με ανανεωμένη εικόνα και ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, λίγους μήνες μετά τη συζήτηση που προκάλεσε το αισθητικό λίφτινγκ στο πρόσωπό της.

Η 70χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη συνοδευόμενη από τις κόρες της Kim Kardashian και Kylie Jenner, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο φόρεμα με επιρροές από kimono αισθητική. Η δημιουργία είχε έντονα πορτοκαλί κεντήματα, floral λεπτομέρειες και κρεμ βάση, ενώ το φαρδύ κόψιμο και τα εντυπωσιακά μανίκια της έδιναν δραματικό χαρακτήρα στην εμφάνιση.

Το look ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα πέδιλα διακοσμημένα με στρας, statement σκουλαρίκια και μακιγιάζ που τόνιζε έντονα το βλέμμα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που τράβηξε όλα τα φλας στο κόκκινο χαλί.

Μετά τη συζήτηση για την αισθητική της

Η εμφάνιση της Kris Jenner ήρθε λίγο μετά τις δημόσιες δηλώσεις της, στις οποίες είχε απαντήσει σε σχόλια σχετικά με την αισθητική επέμβαση που είχε πραγματοποιήσει. Όπως είχε τονίσει, δεν υπήρξε καμία δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα, αντίθετα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη φυσική ανανέωση που επιδίωξε. Η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι στόχος της δεν ήταν μια δραστική αλλαγή, αλλά μια πιο φρέσκια και ισορροπημένη εικόνα, κάτι που, όπως ανέφερε, θεωρεί ότι επιτεύχθηκε πλήρως.

Μια παρουσία που τραβά πάντα την προσοχή

Με τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης και της pop κουλτούρας, η Kris Jenner παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες των red carpet events. Η φετινή της εμφάνιση στο Met Gala επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως εξακολουθεί να ξέρει πώς να προκαλεί συζήτηση και να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

