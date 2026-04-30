«Λατρεύω το πρόσωπό μου»: Η Kris Jenner απαντά στις φήμες για το facelift των 100.000 δολαρίων

Η Kris Jenner μιλά ανοιχτά για το πολυσυζητημένο facelift της, διαψεύδει τις φήμες και δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα

Η Kris Jenner βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω των έντονων φημών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με το facelift αξίας 100.000 δολαρίων που φέρεται να έκανε, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι η ίδια δεν ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και σκεφτόταν μάλιστα διορθωτική επέμβαση.

Ωστόσο, η ίδια αποφάσισε να απαντήσει δημόσια και ξεκάθαρα μέσα από εμφάνισή της στο podcast της κόρης της, Khloé Kardashian, βάζοντας τέλος στις εικασίες που είχαν φουντώσει γύρω από την εμφάνισή της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λατρεύω το facelift μου. Λατρεύω τον γιατρό μου. Είμαι εμμονική μαζί του».

Η Kris Jenner ξεκαθάρισε ότι οι φήμες που κυκλοφόρησαν είναι εντελώς αναληθείς και ότι δεν έχει κανένα παράπονο ούτε από το αποτέλεσμα ούτε από τον γνωστό πλαστικό χειρουργό που ανέλαβε την επέμβαση. Παράλληλα, τόνισε ότι ο στόχος της ήταν ένα φυσικό και ανανεωμένο αποτέλεσμα, κάτι που όπως είπε έχει ήδη επιτευχθεί.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ανέφερε ότι πλέον δεν την απασχολεί η γνώμη των άλλων, λέγοντας: «Στα 70 μου χρόνια, πραγματικά δεν με νοιάζει τι σκέφτεται κάποιος για μένα. Δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός. Λατρεύω το πρόσωπό μου. Και είμαι πραγματικά εντάξει με την εμφάνισή μου».

Η Kris Jenner πρόσθεσε επίσης ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια όχι μόνο για να απαντήσει στις φήμες για τον εαυτό της, αλλά και επειδή θεώρησε άδικο να πλήττεται η φήμη του γιατρού της από ανακριβή δημοσιεύματα.

Η γνωστή τηλεπερσόνα έχει κατά καιρούς μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις της, καθώς στο παρελθόν έχει υποβληθεί σε facelift, botox, αυξητική στήθους και άλλες παρεμβάσεις, πάντα με στόχο – όπως η ίδια υποστηρίζει – τη διατήρηση μιας εικόνας που την εκφράζει.

