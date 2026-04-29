Nicole Kidman – A$AP Rrocky: Η viral στιγμή στο Chanel show με τις ατάκες που κανείς δεν περίμενε

Η συνάντηση της Nicole Kidman με τον A$AP Rocky στο Chanel Cruise show δημιούργησε viral στιγμή με ατάκες και χιούμορ
Η πρόσφατη συνάντηση της Nicole Kidman με τον A$AP Rocky στο Chanel Cruise show ήταν από εκείνα που μένουν αξέχαστα για τις ατάκες και τη χημεία ανάμεσα στους καλεσμένους. Κάπως έτσι εξελίχθηκε και αυτή η συνάντηση όταν μια απλή ερώτηση μετατράπηκε σε viral στιγμή που συζητήθηκε έντονα στα social media.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους συνέντευξης, οι δύο celebrities κλήθηκαν να απαντήσουν τι θα έκαναν αν άλλαζαν ζωές για μία μέρα. Η απάντηση του A$AP Rocky ήταν άμεση και γεμάτη χιούμορ, καθώς δήλωσε ότι θα «έκλεβε ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα της Nicole Kidman», σχολιάζοντας με ενθουσιασμό το στυλ και την αισθητική της.

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

Η Nicole Kidman, από την πλευρά της, δεν έμεινε πίσω στο παιχνίδι του αυτοσχεδιασμού και της ελαφριάς πρόκλησης, απαντώντας με μια εξίσου αιχμηρή και χιουμοριστική ατάκα, λέγοντας ότι θα είχε την ευκαιρία να «φιλήσει τη σύζυγο» του A$AP Rocky, προκαλώντας γέλια και αμηχανία στο πάνελ και στο κοινό.

Η στιγμή αυτή από το Chanel Cruise show ανέδειξε για ακόμη μια φορά πως οι μεγάλες fashion διοργανώσεις δεν είναι μόνο για μόδα και haute couture, αλλά και για αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις που γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες. Η χημεία μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων έδωσε έναν πιο ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο τόνο σε ένα κατά τα άλλα αυστηρά λαμπερό event.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο διαδόθηκε γρήγορα στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν την ευφυΐα και το χιούμορ και των δύο, αλλά και το πόσο απρόβλεπτες μπορούν να γίνουν οι στιγμές σε τέτοιου είδους δημόσιες εμφανίσεις.

Ο A$AP Rocky παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή γυαλιών για τη Ray-Ban

Προηγούμενο
Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

29.04.2026
Επόμενο
Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της

Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της

29.04.2026

Δες επίσης

Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της
Celeb News

Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της

29.04.2026
Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε
Celeb News

Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε

29.04.2026
Keith Urban: Η κίνηση της Sunday Rose που προκάλεσε σχόλια
Celeb News

Keith Urban: Η κίνηση της Sunday Rose που προκάλεσε σχόλια

29.04.2026
«Swapped» στο Netflix – Ο Michael B. Jordan επιστρέφει σε voice acting
Celeb News

«Swapped» στο Netflix – Ο Michael B. Jordan επιστρέφει σε voice acting

29.04.2026
George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε
Celeb News

George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε

29.04.2026
Η Μαριέττα Χρουσαλά όπως δεν την έχεις ξαναδεί! – Το εξωτικό ταξίδι και οι δραστηριότητες που έκανε
Celeb News

Η Μαριέττα Χρουσαλά όπως δεν την έχεις ξαναδεί! – Το εξωτικό ταξίδι και οι δραστηριότητες που έκανε

29.04.2026
Περήφανα «In her Bride Era» η Δανάη Μπάρκα
Celeb News

Περήφανα «In her Bride Era» η Δανάη Μπάρκα

29.04.2026
Channing Tatum: Η αινιγματική ανάρτηση που άναψε φωτιές μετά τον αρραβώνα Lenny Kravitz και Harry Styles
Celeb News

Channing Tatum: Η αινιγματική ανάρτηση που άναψε φωτιές μετά τον αρραβώνα Lenny Kravitz και Harry Styles

29.04.2026
«Λύγισε» on air η Ilenia Williams – Η στιγμή που δεν άντεξε
Celeb News

«Λύγισε» on air η Ilenia Williams – Η στιγμή που δεν άντεξε

29.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό