Nicole Kidman – A$AP Rrocky: Η viral στιγμή στο Chanel show με τις ατάκες που κανείς δεν περίμενε

Η πρόσφατη συνάντηση της Nicole Kidman με τον A$AP Rocky στο Chanel Cruise show ήταν από εκείνα που μένουν αξέχαστα για τις ατάκες και τη χημεία ανάμεσα στους καλεσμένους. Κάπως έτσι εξελίχθηκε και αυτή η συνάντηση όταν μια απλή ερώτηση μετατράπηκε σε viral στιγμή που συζητήθηκε έντονα στα social media.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους συνέντευξης, οι δύο celebrities κλήθηκαν να απαντήσουν τι θα έκαναν αν άλλαζαν ζωές για μία μέρα. Η απάντηση του A$AP Rocky ήταν άμεση και γεμάτη χιούμορ, καθώς δήλωσε ότι θα «έκλεβε ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα της Nicole Kidman», σχολιάζοντας με ενθουσιασμό το στυλ και την αισθητική της.

Η Nicole Kidman, από την πλευρά της, δεν έμεινε πίσω στο παιχνίδι του αυτοσχεδιασμού και της ελαφριάς πρόκλησης, απαντώντας με μια εξίσου αιχμηρή και χιουμοριστική ατάκα, λέγοντας ότι θα είχε την ευκαιρία να «φιλήσει τη σύζυγο» του A$AP Rocky, προκαλώντας γέλια και αμηχανία στο πάνελ και στο κοινό.

Η στιγμή αυτή από το Chanel Cruise show ανέδειξε για ακόμη μια φορά πως οι μεγάλες fashion διοργανώσεις δεν είναι μόνο για μόδα και haute couture, αλλά και για αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις που γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες. Η χημεία μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων έδωσε έναν πιο ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο τόνο σε ένα κατά τα άλλα αυστηρά λαμπερό event.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο διαδόθηκε γρήγορα στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν την ευφυΐα και το χιούμορ και των δύο, αλλά και το πόσο απρόβλεπτες μπορούν να γίνουν οι στιγμές σε τέτοιου είδους δημόσιες εμφανίσεις.

