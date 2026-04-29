Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κυκλοφορία του νέου videoclip της Malu για το τραγούδι «Τα Παγκάκια», με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα στην Καλαμάτα.

Το video έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα, καθώς γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην πόλη καταγωγής της τραγουδίστριας, με στόχο να αναδειχθούν εικόνες και στοιχεία που συνδέονται με τον τόπο και τις μουσικές της ρίζες.

Κεντρικό σημείο των γυρισμάτων αποτέλεσε η πλατεία Αγίων Αποστόλων, όπου στήθηκε ένα μεγάλο υπαίθριο σκηνικό με τη συμμετοχή κατοίκων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, μετά από ανοιχτό κάλεσμα που είχε απευθύνει η ίδια η καλλιτέχνιδα μέσω social media, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μαζικό σκηνικό συμμετοχής στο γύρισμα.

Το τραγούδι «Τα Παγκάκια» κυκλοφορεί ήδη ψηφιακά, ενώ το videoclip αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας μια παραγωγή με έντονο τοπικό και μουσικό χαρακτήρα.

