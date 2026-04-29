Celeb News 29.04.2026

Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε

kate_middleton
Η Kate Middleton συμμετείχε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή μνήμης για την Anzac Day, αφήνοντας ένα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kate Middleton πραγματοποίησε μια από τις πιο συμβολικές δημόσιες εμφανίσεις της το Σαββατοκύριακο, εκπροσωπώντας τη βρετανική βασιλική οικογένεια στις τελετές για την Ημέρα Anzac Day. Η παρουσία της στο Λονδίνο συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, αφιερωμένο στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραβρέθηκε αρχικά στην τελετή στο Κενοτάφιο και στη συνέχεια στη Λειτουργία Μνήμης και Ευχαριστίας στο Westminster Abbey, τιμώντας τους στρατιώτες του Αυστραλιανού και Νεοζηλανδικού Σώματος Στρατού (ANZAC) που έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους, αλλά και όλους όσοι υπηρέτησαν.

Το στεφάνι και το συγκινητικό μήνυμα

Κατά την τελετή στο Κενοτάφιο, η Kate Middleton κατέθεσε στεφάνι από κόκκινα και λευκά λουλούδια, το οποίο συνόδευε ένα χειρόγραφο σημείωμα με το βασιλικό της μονόγραμμα. Στο χαρτί υπήρχε το γράμμα «C», για το όνομα Catherine, με στέμμα από πάνω.

Το μήνυμα ανέφερε: «Στη μνήμη των Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών που έκαναν την ύψιστη θυσία για την ελευθερία μας», ενώ υπέγραψε ως «Catherine», δίπλα στην υπογραφή του πρίγκιπα William.

Οι κανόνες του Παλατιού και τα αυτόγραφα

Παρότι η Kate Middleton συχνά υπογράφει σε επίσημα έγγραφα, κάρτες ή βιβλία επισκεπτών, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν επιτρέπεται να δίνουν αυτόγραφα. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται για λόγους ασφαλείας και αποφυγής παραποίησης υπογραφών.

Αντί για αυτόγραφα, η ίδια και ο Prince William προτιμούν πιο άμεση επαφή με το κοινό, όπως φωτογραφίες και σύντομες συζητήσεις με πολίτες κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους.

Kate Middleton 2

Η ευγενική άρνηση που έγινε χαρακτηριστική

Όταν της ζητείται αυτόγραφο, η Kate Middleton απαντά πάντα με ευγένεια, εξηγώντας πως δεν της επιτρέπεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εμφάνισή της στο Chelsea Flower Show το 2022, όπου είχε πει: «Το όνομά μου είναι Catherine… δεν μου επιτρέπεται να γράφω την υπογραφή μου, είναι απλώς ένας από αυτούς τους κανόνες».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Keith Urban: Η κίνηση της Sunday Rose που προκάλεσε σχόλια

29.04.2026
Επόμενο
Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

29.04.2026

Δες επίσης

Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
Celeb News

29.04.2026
