Celeb News 29.04.2026

Keith Urban: Η κίνηση της Sunday Rose που προκάλεσε σχόλια

Η 17χρονη Sunday Rose Urban έκανε unfollow τον Keith Urban στο Instagram μετά τον χωρισμό του από την Nicole Kidman
Μαρία Χατζηγιάννη

Η προσωπική ζωή του Keith Urban βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, μετά τις νέες εξελίξεις που αφορούν τη σχέση του με τις κόρες του και τη μετέπειτα πορεία του μετά τον χωρισμό από την Nicole Kidman. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η 17χρονη κόρη του, Sunday Rose Urban, προχώρησε πρόσφατα σε unfollow του πατέρα της στο Instagram, μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως ένδειξη απόστασης μεταξύ τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό του ζευγαριού το περασμένο φθινόπωρο, ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Ο χωρισμός του Keith Urban και της Nicole Kidman είχε αιφνιδιάσει τον χώρο της showbiz, καθώς το ζευγάρι θεωρούνταν από τα πιο σταθερά και αγαπημένα του Hollywood.

Οι φήμες για ένταση στην οικογένεια

Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι η σχέση του Keith Urban με τις δύο κόρες του, Sunday Rose και Faith Margaret Urban, έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις. Μάλιστα, δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως οι δύο κόρες εμφανίζονται ιδιαίτερα προστατευτικές απέναντι στη μητέρα τους και αποστασιοποιημένες από τις προσωπικές επιλογές του πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φημολογούμενη νέα σχέση του Keith Urban με την 26χρονη τραγουδίστρια Karley Scott Collins έχει δημιουργήσει επιπλέον εντάσεις, καθώς οι κόρες του φέρεται να μην επιθυμούν να τη γνωρίσουν.

Άτομο κοντά στην οικογένεια ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει ευαίσθητη, σημειώνοντας: «Τα κορίτσια είναι πολύ επικεντρωμένα στη μητέρα τους αυτή την περίοδο. Προσαρμόζονται σε όλες τις αλλαγές και είναι φυσικό να θέλουν να προστατεύσουν τον χώρο τους».

Άλλη πηγή τόνισε ότι ο Keith Urban προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και τον ρόλο του ως πατέρας, επισημαίνοντας: «Θέλει να νιώθουν άνετα, αλλά προτεραιότητα για τα κορίτσια είναι η μητέρα τους και η δική τους ευημερία».

nicole_kidman_keith
Η μουσική ως διέξοδος

Μέσα σε αυτό το συναισθηματικά φορτισμένο πλαίσιο, ο Keith Urban φαίνεται να στρέφεται στη μουσική. Σύμφωνα με αναφορές, βρίσκεται στο Νάσβιλ, όπου ανακαινίζει στούντιο στη Music Row και εργάζεται πάνω σε νέο υλικό.

Το επερχόμενο άλμπουμ του, όπως λέγεται, αντλεί έμπνευση από τις προσωπικές αλλαγές που έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα, με τη μουσική να λειτουργεί για εκείνον ως τρόπος επεξεργασίας των εξελίξεων στη ζωή του.

Το τραγούδι που δεν περίμενες να ακούσεις από τον Σάκη Ρουβά…αλλά συνέβη

Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε

Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της
Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της

Nicole Kidman – A$AP Rrocky: Η viral στιγμή στο Chanel show με τις ατάκες που κανείς δεν περίμενε
Nicole Kidman – A$AP Rrocky: Η viral στιγμή στο Chanel show με τις ατάκες που κανείς δεν περίμενε

Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε
Kate Middleton: Το προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα που συγκίνησε

«Swapped» στο Netflix – Ο Michael B. Jordan επιστρέφει σε voice acting
«Swapped» στο Netflix – Ο Michael B. Jordan επιστρέφει σε voice acting

George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε
George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε

Η Μαριέττα Χρουσαλά όπως δεν την έχεις ξαναδεί! – Το εξωτικό ταξίδι και οι δραστηριότητες που έκανε
Η Μαριέττα Χρουσαλά όπως δεν την έχεις ξαναδεί! – Το εξωτικό ταξίδι και οι δραστηριότητες που έκανε

Περήφανα «In her Bride Era» η Δανάη Μπάρκα
Περήφανα «In her Bride Era» η Δανάη Μπάρκα

Channing Tatum: Η αινιγματική ανάρτηση που άναψε φωτιές μετά τον αρραβώνα Lenny Kravitz και Harry Styles
Channing Tatum: Η αινιγματική ανάρτηση που άναψε φωτιές μετά τον αρραβώνα Lenny Kravitz και Harry Styles

«Λύγισε» on air η Ilenia Williams – Η στιγμή που δεν άντεξε
«Λύγισε» on air η Ilenia Williams – Η στιγμή που δεν άντεξε

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

