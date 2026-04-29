Keith Urban: Η κίνηση της Sunday Rose που προκάλεσε σχόλια

Η 17χρονη Sunday Rose Urban έκανε unfollow τον Keith Urban στο Instagram μετά τον χωρισμό του από την Nicole Kidman

Η προσωπική ζωή του Keith Urban βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, μετά τις νέες εξελίξεις που αφορούν τη σχέση του με τις κόρες του και τη μετέπειτα πορεία του μετά τον χωρισμό από την Nicole Kidman. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η 17χρονη κόρη του, Sunday Rose Urban, προχώρησε πρόσφατα σε unfollow του πατέρα της στο Instagram, μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως ένδειξη απόστασης μεταξύ τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό του ζευγαριού το περασμένο φθινόπωρο, ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Ο χωρισμός του Keith Urban και της Nicole Kidman είχε αιφνιδιάσει τον χώρο της showbiz, καθώς το ζευγάρι θεωρούνταν από τα πιο σταθερά και αγαπημένα του Hollywood.

Οι φήμες για ένταση στην οικογένεια

Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι η σχέση του Keith Urban με τις δύο κόρες του, Sunday Rose και Faith Margaret Urban, έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις. Μάλιστα, δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως οι δύο κόρες εμφανίζονται ιδιαίτερα προστατευτικές απέναντι στη μητέρα τους και αποστασιοποιημένες από τις προσωπικές επιλογές του πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φημολογούμενη νέα σχέση του Keith Urban με την 26χρονη τραγουδίστρια Karley Scott Collins έχει δημιουργήσει επιπλέον εντάσεις, καθώς οι κόρες του φέρεται να μην επιθυμούν να τη γνωρίσουν.

Άτομο κοντά στην οικογένεια ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει ευαίσθητη, σημειώνοντας: «Τα κορίτσια είναι πολύ επικεντρωμένα στη μητέρα τους αυτή την περίοδο. Προσαρμόζονται σε όλες τις αλλαγές και είναι φυσικό να θέλουν να προστατεύσουν τον χώρο τους».

Άλλη πηγή τόνισε ότι ο Keith Urban προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και τον ρόλο του ως πατέρας, επισημαίνοντας: «Θέλει να νιώθουν άνετα, αλλά προτεραιότητα για τα κορίτσια είναι η μητέρα τους και η δική τους ευημερία».

Η μουσική ως διέξοδος

Μέσα σε αυτό το συναισθηματικά φορτισμένο πλαίσιο, ο Keith Urban φαίνεται να στρέφεται στη μουσική. Σύμφωνα με αναφορές, βρίσκεται στο Νάσβιλ, όπου ανακαινίζει στούντιο στη Music Row και εργάζεται πάνω σε νέο υλικό.

Το επερχόμενο άλμπουμ του, όπως λέγεται, αντλεί έμπνευση από τις προσωπικές αλλαγές που έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα, με τη μουσική να λειτουργεί για εκείνον ως τρόπος επεξεργασίας των εξελίξεων στη ζωή του.

