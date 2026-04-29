Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έδωσε… μάθημα στην Kimberly Guilfoyle – Η συνάντηση που δεν περίμενες ποτέ να γίνει!

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επισκέφθηκε την Πρεσβεία των ΗΠΑ και συναντήθηκε με την Kimberly Guilfoyle πριν τον αγώνα με τον Meyweather

Στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα βρέθηκε πρόσφατα ο Μιχάλης Ζαμπίδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης ενόψει του αγώνα του με τον Floyd Mayweather.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, είχε σύντομη συνάντηση με την Kimberly Guilfoyle, με την οποία αντάλλαξαν στιγμές που καταγράφηκαν και στα social media.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος, ο Ζαμπίδης παρουσιάζεται να δείχνει βασικές κινήσεις του μποξ στην Πρέσβη, σε μια συμβολική επίδειξη που έγινε στον χώρο της πρεσβείας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τον αγώνα του στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Mayweather.

Ο Έλληνας αθλητής έχει επιβεβαιώσει την επιστροφή του στο ρινγκ, με τον αγώνα να προσελκύει ήδη διεθνές ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης εμβέλειας των δύο συμμετεχόντων.

