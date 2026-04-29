Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού που έγιναν viral

Με μικρές αλλά χαρακτηριστικές κινήσεις, οι δύο τους μοιράζονται στιγμές που αποτυπώνουν μια σχέση που δεν χρειάζεται φίλτρα για να ξεχωρίσει

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου σε βάζουν να παρακολουθείς μια σχέση που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες δηλώσεις για να δείξει τι ζει – αρκεί μια στιγμή, ένα βλέμμα ή ένα αυθόρμητο βίντεο από την καθημερινότητά τους. Κάπως έτσι τους βλέπεις να μοιράζονται μικρές, αλλά γεμάτες συναίσθημα στιγμές από τη ζωή τους, καθώς συμπληρώνουν έναν χρόνο σχέσης και εμφανίζονται πιο εκδηλωτικοί από ποτέ. Από ένα απλό δώρο μέσα στο σπίτι τους μέχρι μια περιποίηση ομορφιάς που έγινε θέμα συζήτησης, η σχέση τους εξελίσσεται με φυσικότητα, χωρίς υπερβολές αλλά με έντονη οικειότητα που δεν περνά απαρατήρητη.

Αν έχεις ρίξει μια ματιά στα social media τους, θα έχεις ήδη δει ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου δεν κρύβουν πλέον τη χαρά της καθημερινότητάς τους. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια έκανε ένα μικρό αλλά ιδιαίτερο δώρο στον σύντροφό της: ένα ζευγάρι matchy matchy πιτζάμες.

Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν άφησε τη στιγμή ασχολίαστη, καταγράφοντας τη χαλαρή και τρυφερή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι τους. «Ευχαριστώ μωράκι μου που με σκέφτηκες» είπε γελώντας, με τη Ρία να απαντά με απλότητα: «Μου φτιάχνει τη διάθεση». Μια μικρή στιγμή που όμως αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυναμική της σχέσης τους.

Λίγο αργότερα, η Ρία Ελληνίδου επισκέφθηκε το κατάστημα ομορφιάς που διατηρεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Νέα Σμύρνη, επιλέγοντας να κάνει έναν καθαρισμό προσώπου. Η παρουσία της εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το ζευγάρι συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του χωρίς φίλτρα.

Ο ίδιος ο Αλεξάνδρου ανάρτησε σχετικό στιγμιότυπο, γράφοντας τη φράση που ξεχώρισε: «Το τέλειο δεν μπορεί να γίνει πιο τέλειο. Τουλάχιστον το απολαμβάνει». Μια δήλωση που συνοδεύτηκε από κόκκινες καρδιές και σχόλια θαυμασμού από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ο χρόνος φαίνεται να έχει δέσει περισσότερο το ζευγάρι, που πλέον δεν διστάζει να δείχνει την καθημερινότητά του. Δεν πρόκειται για υπερβολικές δημόσιες εμφανίσεις, αλλά για αυθόρμητες στιγμές που αποκαλύπτουν οικειότητα και άνεση.

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση