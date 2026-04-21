«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που μέχρι τώρα δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Με ειλικρίνεια και χαλαρή διάθεση, περιέγραψε την πρώτη τους γνωριμία, η οποία έγινε μέσω Facebook, κάτι που από μόνο του δίνει έναν πιο σύγχρονο και απρόβλεπτο τόνο στην ιστορία τους.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η πρώτη επαφή με τον Γιάννη Καραβασάνη έγινε διαδικτυακά, πριν ακόμη βρεθούν από κοντά. Η σχέση τους ξεκίνησε σε φιλικό επίπεδο, όμως η δυναμική ήταν ήδη αισθητή από την αρχή, ακόμη κι αν, όπως παραδέχτηκε, δεν υπήρχε απόλυτη αμοιβαιότητα στο ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος.

Θα επιστρέψει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο GNTM; – Όσα αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της

Η ίδια περιέγραψε ότι ο σύντροφός της είχε επιφυλάξεις για τον χώρο της δουλειάς της, γεγονός που αρχικά δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ τους. Η ιστορία τους όμως δεν είχε γραμμική εξέλιξη. Μετά από έναν χωρισμό και την επιστροφή της στην Ελλάδα, οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν τυχαία στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι.





Όπως περιέγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η συνάντηση αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη αλλά καθοριστική. Μια αυθόρμητη προσέγγιση, ένα ποτό που έγινε δεύτερο και μια επανασύνδεση που άνοιξε ξανά τον δρόμο για τη σχέση τους.

Η πιο σημαντική αποκάλυψη ήρθε όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη γίνει πρόταση γάμου από τον Γιάννη Καραβασάνη. Παρότι, όπως ανέφερε, δεν έχουν ακόμη οργανώσει τις λεπτομέρειες, η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ζει αυτή τη φάση με ενθουσιασμό. Η σχέση τους, όπως φαίνεται, έχει ήδη περάσει από κύκλους χωρισμού και επανασύνδεσης, κάτι που κάνει τη σημερινή της εξέλιξη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μιλά για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη