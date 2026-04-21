Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella

Όταν η Madonna εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά ως guest-έκπληξη στο headlining set της Sabrina Carpenter κατά το 2ο Σαββατοκύριακο του Coachella την Παρασκευή (17 Απριλίου), χάρισε ακόμα ένα εμβληματικό pop culture moment σε μια καριέρα γεμάτη τέτοιες στιγμές. Όμως, τα vintage κοστούμια που συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η εμφάνιση τόσο iconic, φαίνεται πως έχουν εξαφανιστεί.

Τη Δευτέρα (20 Απριλίου), η «Βασίλισσα της Pop» ανάρτησε στο Instagram Story της μια ανακοίνωση για την κλοπή, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην επιστροφή της στο Coachella, 20 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στις ΗΠΑ με το κλασικό άλμπουμ του 2005, Confessions on a Dance Floor.

«Ακόμα πετάω από χαρά από το βράδυ της Παρασκευής στο Coachella», έγραψε. «Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσοι το έκαναν δυνατό. Το να φέρουμε το Confessions II πίσω στο σημείο όπου ξεκίνησε ήταν μια απίστευτη εμπειρία».

Στη συνέχεια αποκάλυψε το περιστατικό της κλοπής: «Η στιγμή του “full circle” είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν εξαφανιστεί, το κοστούμι που προήλθε από το προσωπικό μου αρχείο: τζάκετ, κορσές, φόρεμα και όλα τα υπόλοιπα ρούχα. Δεν είναι απλά ρούχα, είναι κομμάτι της ιστορίας μου. Επίσης εξαφανίστηκαν και άλλα αρχειακά αντικείμενα της ίδιας εποχής».

Η Madonna, 67 ετών, πρόσθεσε ότι ελπίζει κάποιος να επιστρέψει τα αντικείμενα και προσέφερε αμοιβή για την ασφαλή τους επιστροφή: «Ελπίζω και προσεύχομαι κάποια καλή ψυχή να τα βρει και να επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω αμοιβή για την επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Η εμφάνιση-έκπληξη της Madonna συνέπεσε με την κυκλοφορία του «I Feel So Free», του πρώτου single από το επερχόμενο Confessions II, που αναμένεται στις 3 Ιουλίου ως επίσημη συνέχεια του άλμπουμ του 2005. Στη σκηνή, μετά από ένα σύντομο μέρος του «Juno», η Sabrina Carpenter υποδέχτηκε τη Madonna για ντουέτα στα «Vogue», στο νέο κομμάτι «Bring Your Love» (που αναμένεται να περιλαμβάνεται στο άλμπουμ) και στο «Like a Prayer».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η Madonna αποκάλυψε ότι φόρεσε ξανά το ίδιο κορσέ, τις μπότες και το Gucci jacket από την προηγούμενη εμφάνισή της στο Coachella, συνδυάζοντάς τα με λιλά κορσέ bodysuit, δαντελένιες μοβ κάλτσες μέχρι το γόνατο, γάντια και oversized γυαλιά ηλίου. Δίπλα της, η Sabrina Carpenter εμφανίστηκε με ολοκληρωμένο glam look, με την επιρροή της Madonna στην pop αισθητική να είναι εμφανής.

Για να γιορτάσει τη στιγμή, η Madonna δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό στο Instagram της, γράφοντας: «Μια στιγμή στην ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ, νιώθω τόσο ελεύθερη!».

Παρότι η εμφάνιση της στο Coachella ήταν εντυπωσιακή, δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για περιοδεία. Ωστόσο, το «I Feel So Free», που συνδυάζει την παραγωγή του Stuart Price και του καλλιτέχνη Arca, δείχνει ότι το Confessions II θα συνεχίσει να κρατά τον κόσμο στο ρυθμό του χορού, ακόμη και μέσα σε απρόβλεπτες εξελίξεις όπως η εξαφάνιση των κοστουμιών.

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

Jessica Chastain: Το νέο hair look που τράβηξε όλα τα βλέμματα

