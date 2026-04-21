Θα επιστρέψει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο GNTM; – Όσα αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της

Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον νέο κύκλο του GNTM και το νέο concept στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στον νέο κύκλο του GNTM, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου. Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στο νέο τηλεοπτικό project, το οποίο βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας.

Όπως ανέφερε, το concept του νέου κύκλου διαμορφώνεται σταδιακά, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της καλοκαιρινής παραγωγής. Παρότι η επίσημη ανακοίνωση από το Star δεν έχει γίνει ακόμη, η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι το project έχει «κλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό.

Στη συζήτηση με τη Μαρία Ηλιάκη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε ότι γίνονται ήδη δοκιμαστικά και pre-casting διαδικασίες, ενώ τόνισε ότι ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει ανανεωμένες δοκιμασίες και νέο δημιουργικό πλαίσιο.





Η ίδια σημείωσε επίσης ότι το καλοκαίρι της θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικά, καθώς δεν προβλέπεται να κάνει διακοπές λόγω των γυρισμάτων και της προετοιμασίας του show.

