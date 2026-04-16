Celeb World 16.04.2026

Όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε τα πρώτα της βήματα: Τα φτερά, οι μπλε τούφες και η πόζα στο Kult

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει στο Μιλάνο 15 χρόνια πριν
Ειρήνη Στόφυλα

Κοιτάζεις την οθόνη του κινητού σου και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις πως αυτό το κορίτσι με το εκκεντρικό στυλ και την άγρια ομορφιά είναι η γυναίκα που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφάσισε να κάνει μια βουτιά στο παρελθόν και να μοιραστεί μαζί σου ένα στιγμιότυπο που μυρίζει ιταλικό αέρα και υψηλή μόδα από μια άλλη δεκαετία. Την Τρίτη 14 Απριλίου, το Instagram «πήρε φωτιά» όταν η ίδια ανέβασε ένα throwback από μια φωτογράφιση που πραγματοποίησε πριν από 15 ολόκληρα χρόνια στο Μιλάνο, την εποχή που το όνομά της άρχιζε να συζητιέται στα μεγάλα πρακτορεία του εξωτερικού. Πρόκειται για μια εικόνα από το περιοδικό «Kult», όπου η Ηλιάνα δείχνει πιο τολμηρή από ποτέ, υιοθετώντας ένα look που μόνο ένα μοντέλο με τη δική της προσωπικότητα θα μπορούσε να υποστηρίξει. Είναι εκείνες οι στιγμές που συνειδητοποιείς πως η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά με πολλές ώρες στα casting, αμέτρητες μεταμορφώσεις και μια αστείρευτη διάθεση να πειραματιστεί με την εικόνα της.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, βλέπεις μια Ηλιάνα τελείως διαφορετική από αυτή που έχεις συνηθίσει στα λαμπερά πλατό. Με πορτοκαλί παντελόνι, ένα απλό σουτιέν και χρωματιστά κολιέ, η εμφάνισή της θυμίζει κάτι από την επαναστατική μόδα των late 00s. Αυτό όμως που πραγματικά τραβάει το βλέμμα σου είναι οι λεπτομέρειες: φτερά στους καρπούς, μωβ σκιά στα μάτια και μερικές μπλε τούφες στα μαλλιά της που ολοκληρώνουν το «concept» της παραγωγής. Είναι η απόδειξη πως η Ηλιάνα δεν φοβήθηκε ποτέ να τσαλακωθεί για τις ανάγκες της τέχνης της, υπηρετώντας πιστά το όραμα κάθε στυλίστα.

Αυτή η αναδρομή στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα λειτουργεί ως υπενθύμιση για το πόσο σκληρά έχει εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. 15 χρόνια πριν, στο Μιλάνο, η Ηλιάνα έχτιζε λιθάρι-λιθάρι το profile ενός top model, μαζεύοντας εμπειρίες που αργότερα θα τη βοηθούσαν να σταθεί με αυτοπεποίθηση μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η ανάρτησή της αυτή δεν είναι απλώς μια φωτογραφία, αλλά ένα μήνυμα προς όλους όσοι ονειρεύονται μια καριέρα στον χώρο: η αυθεντικότητα και η τόλμη είναι τα κλειδιά για να ξεχωρίσεις σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο.

Όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση έπεσαν βροχή. Πολλοί ήταν εκείνοι που θαύμασαν την ικανότητά της να παραμένει εντυπωσιακή ακόμα και με τις πιο «δύσκολες» στυλιστικές επιλογές, ενώ άλλοι στάθηκαν στο πόσο λίγο έχει αλλάξει το πρόσωπό της παρά το πέρασμα του χρόνου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξέρει πώς να διατηρεί το ενδιαφέρον σου αμείωτο, επιλέγοντας να μοιραστεί κομμάτια της ιστορίας της που δείχνουν τη δουλειά πίσω από τη λάμψη. Με αυτή την κίνηση, σε προσκαλεί να δεις το μόντελινγκ μέσα από τα δικά της μάτια, ως μια συνεχή περιπέτεια γεμάτη χρώμα, ένταση και αλλαγές.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ocean’s Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας

Ocean’s Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας

16.04.2026
Επόμενο
Η Φαίη Σκορδά λύγισε on-air: Νέο μέλος στην οικογένεια φέρνει μνήμες και συγκίνηση

Η Φαίη Σκορδά λύγισε on-air: Νέο μέλος στην οικογένεια φέρνει μνήμες και συγκίνηση

16.04.2026

Δες επίσης

