Celeb World 16.04.2026

Σοκάρει ο Νίκος Χατζηνικολάου: «Έβγαινα στον αέρα με κολλημένα ψεύτικα μαλλιά για να κρύψω την επέμβαση»

Η αποκάλυψη για τα κολλημένα μαλλιά και η σύζυγός του που θρηνούσε στο σπίτι όσο εκείνος επέλεγε να σταθεί όρθιος απέναντι στο πεπρωμένο του
Ειρήνη Στόφυλα

Διαβάζεις τις γραμμές αυτού του άρθρου δυσκολεύεσαι να πιστέψεις πώς ένας άνθρωπος που μπαίνει καθημερινά στο σαλόνι σου μέσα από τη συχνότητα των ειδήσεων, κατάφερε να κρύψει έναν τόσο μεγάλο Γολγοθά πίσω από την επαγγελματική του συνέπεια. Ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν είναι απλώς ένας άνκορμαν, είναι ένας μαχητής που επέλεξε να δώσει τις πιο σκληρές μάχες της ζωής του, εκείνες με τον καρκίνο και το ανεύρυσμα, μακριά από τα φώτα και τον οίκτο της κοινής γνώμης. Μέσα από μια συζήτηση που ξεκίνησε για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ένιωσες κι εσύ το ρίγος να σε διαπερνά όταν άκουσες για το χειρουργείο των επτά ωρών και την επιστροφή στο πλατό την ίδια κιόλας Δευτέρα, με κολλημένα ψεύτικα μαλλιά για να καλύψουν τα σημάδια του νυστεριού. Η δύναμη της ψυχής του και η άρνησή του να εγκλωβιστεί σε μια «μελό» αφήγηση σε κάνουν να αναρωτιέσαι πόσα πράγματα τελικά δεν ξέρουμε για τους ανθρώπους που θεωρούμε οικείους, και πόσο εύκολα η μοίρα μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές μας την ώρα που εμείς νομίζουμε ότι ελέγχουμε τα πάντα.

Δεν ήταν μόνο μία η φορά που ο γνωστός δημοσιογράφος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέσσερα χειρουργεία στη σειρά, με τα δύο πρώτα να είναι τα πλέον κρίσιμα. Το πρώτο αφορούσε ένα «καρκινάκι» στον θυρεοειδή, όπως το χαρακτήρισε με την χαρακτηριστική του ψυχραιμία, το οποίο και αφαιρέθηκε άμεσα. Όμως, η πραγματική δοκιμασία ήρθε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν διαγνώστηκε με ένα μεγάλο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Η επέμβαση κράτησε επτά ώρες και συνέπεσε τραγικά με την ημέρα έκδοσης της εφημερίδας του, γεγονός που αποδεικνύει την πίεση κάτω από την οποία κλήθηκε να πάρει αποφάσεις ζωής.

Φαντάσου τη σκηνή: Ένας άνθρωπος που μόλις έχει βγει από ένα βαρύ χειρουργείο στον εγκέφαλο, με το κεφάλι κουρεμένο και από τις δύο πλευρές, επιλέγει να φορέσει το κοστούμι του και να βγει στον αέρα. Με κολλημένα ψεύτικα μαλλιά για να μην αντιληφθεί κανείς το παραμικρό, ο Νίκος Χατζηνικολάου είπε την πρώτη «καλησπέρα» της εβδομάδας χαμογελώντας, ενώ την ίδια ώρα η σύζυγός του, Κρίστυ, έκλαιγε στο σπίτι από αγωνία και απόγνωση, θεωρώντας τον τρελό για την απόφασή του. Αυτή η εικόνα της απόλυτης πειθαρχίας είναι που κάνει την ιστορία του να ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη εξομολόγηση επωνύμου.

Γιατί επέλεξε να σιωπήσει για τόσο καιρό; Ο ίδιος είναι ξεκάθαρος: «Δεν γουστάρω τις μελούρες». Η στάση του πηγάζει από μια βαθιά ανάγκη να ελέγχει την εικόνα του και να μην επιτρέπει στις δύσκολες καταστάσεις να τον καταβάλλουν δημόσια. Ωστόσο, η αποκάλυψη αυτή έγινε με σκοπό να τονιστεί η αξία του προληπτικού ελέγχου. Μιλώντας με τον γιατρό Ευτύχη Αρχοντάκη, ο δημοσιογράφος εξήγησε πως η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση επέμβαση είναι τα μόνα όπλα απέναντι στη ρήξη ανευρύσματος, μια κατάσταση όπου οι πρώτες ώρες και οι πρώτες δέκα ημέρες μετά το χειρουργείο καθορίζουν τα πάντα για την επιβίωση του ασθενούς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
