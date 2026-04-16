Eurovision 2026: Πότε ανεβαίνουν στη σκηνή ο Akylas και η Antigoni για τις stand-in πρόβες

Νιώθεις ήδη την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα να πλανάται πάνω από τη Βιέννη, καθώς η Wiener Stadthalle έχει μεταμορφωθεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο λάμψης και τεχνολογίας για τη Eurovision 2026. Οι προετοιμασίες για τις stand in πρόβες των 35 αποστολών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εσύ ξέρεις καλά πως αυτές οι μέρες είναι οι πιο καθοριστικές, αφού εκεί δοκιμάζονται στην πράξη οι φωτισμοί, οι γωνίες λήψης και τα εφέ που θα δούμε στις οθόνες μας. Όλα πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια μέχρι τις 2 Μαΐου, όταν οι διαγωνιζόμενοι θα αρχίσουν να καταφθάνουν μαζικά στην πόλη, φέρνοντας μαζί τους την ελπίδα για τη νίκη. Είναι η στιγμή που το όραμα κάθε σκηνοθέτη παίρνει σάρκα και οστά από αντικαταστάτες, επιτρέποντας στις ομάδες να διορθώσουν κάθε λεπτομέρεια πριν η μεγάλη πίεση ξεκινήσει. Η καρδιά του διαγωνισμού χτυπά πλέον δυνατά στην Αυστρία και οι επόμενες ώρες κρύβουν ειδήσεις που θα συζητηθούν όσο τίποτα άλλο στα fan clubs παγκοσμίως.

Το στοίχημα του Akyla και η κρίσιμη Παρασκευή

Ο Akylas ετοιμάζεται να δει το «Ferto» να ζωντανεύει στη σκηνή της Βιέννης το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου. Αυτή η stand in πρόβα είναι η πρώτη φορά που θα φανεί αν η σκηνική του παρουσία μπορεί να μεταφέρει την εκρηκτική ενέργεια του τραγουδιού στο τηλεοπτικό κοινό. Οι διοργανωτές θα δουλέψουν πάνω στις δικές του απαιτήσεις, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το ύφος που θα τον κάνει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφή.

Η Antigoni και ο κυπριακός αέρας του «Jalla»

Λίγο αργότερα, το απόγευμα της Κυριακής 26 Απριλίου, η σκυτάλη περνά στην Κύπρο. Η Antigoni και το ρυθμικό «Jalla» θα μπουν στο μικροσκόπιο των τεχνικών, με την κυπριακή αποστολή να περιμένει με αγωνία το video της πρόβας. Εκείνη την ημέρα θα γίνει το μεγάλο «check», καθώς η ομάδα της θα παραλάβει το υλικό και θα στείλει άμεσα τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις της στους Αυστριακούς. Είναι η τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις πριν το τελικό στάδιο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αψεγάδιαστο.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Antigoni θα ανέβει στη σκηνή της Wiener Stadthalle την Τρίτη 4 Μαΐου για την πρώτη της επίσημη τεχνική πρόβα. Μέχρι τότε, οι διοργανωτές θα έχουν ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις από τη stand in rehearsal, εξασφαλίζοντας πως η εκπρόσωπος της Κύπρου θα έχει το ιδανικό περιβάλλον για να λάμψει. Είναι η μέρα που οι θεωρίες τελειώνουν και η πραγματικότητα της Eurovision παίρνει τον πρώτο λόγο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τους μεγάλους ημιτελικούς.