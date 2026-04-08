Ο Akylas στο «Το Παιδί»: H Guest εμφάνιση που ξεσηκώνει το Νεοχώρι

akylas
Λίγο πριν τη Eurovision, ο Akylas εμφανίζεται στη δημοφιλή κωμική σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1, ξεσηκώνοντας τους πάντες
Με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός που ενώνει όλο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι, ο Akylas κάνει μία guest εμφάνιση στη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 23:00.

Στο Νεοχώρι, η ώρα του πολυαναμενόμενου γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη έχει φτάσει και όλο το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό για τις ετοιμασίες. Οι αναποδιές δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής για τον γάμο, ο Akylas, αγνοείται… Με τη βοήθεια των «ειδικών» στα μυστήρια του χωριού, του Δημήτρη και της Ανθούλας, όλα βαίνουν καλώς και ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως στο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά. Με την ξεχωριστή ενέργειά του, δένει απόλυτα με την παρέα του «Παιδιού», της πρωτότυπης κωμικής σειράς της ΕΡΤ1 σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, που έχει κερδίσει το κοινό με το ιδιαίτερο ύφος και τους απολαυστικούς χαρακτήρες της.

https://www.instagram.com/ertofficial/

Η σειρά «Το Παιδί» μεταδίδεται στην ΕΡΤ1 κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00.

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο καυγάς Νίκου – Βιργινίας οδηγεί στην απρόσεκτη φυγή του Βίκτωρα και της Σοφίας

Σούπερ Ήρωες»: Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

 

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

08.04.2026
LISA και Anyma σε μία συνεργασία που θα αναστατώσει το Coachella με το «Bad Angel»

LISA και Anyma σε μία συνεργασία που θα αναστατώσει το Coachella με το «Bad Angel»

08.04.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Γνώρισε τους φετινούς πρωταγωνιστές
«Your Face Sounds Familiar»: Γνώρισε τους φετινούς πρωταγωνιστές

08.04.2026
«Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια – Το Σάββατο 18 Απριλίου καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου
«Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια – Το Σάββατο 18 Απριλίου καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

08.04.2026
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο καυγάς Νίκου – Βιργινίας οδηγεί στην απρόσεκτη φυγή του Βίκτωρα και της Σοφίας
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο καυγάς Νίκου – Βιργινίας οδηγεί στην απρόσεκτη φυγή του Βίκτωρα και της Σοφίας

07.04.2026
«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go
«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

07.04.2026
Σούπερ Ήρωες»: Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!
Σούπερ Ήρωες»: Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

07.04.2026
Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM
Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM

06.04.2026
Σοκαριστικές εξελίξεις στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»: Φόνος και αρρώστια συγκλονίζουν
Σοκαριστικές εξελίξεις στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»: Φόνος και αρρώστια συγκλονίζουν

06.04.2026
«Στο χιλιοστό»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015
«Στο χιλιοστό»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015

06.04.2026
Grand Hote : Η Αλίκη έγκυος, η Μαρίνα επιστρέφει και ο Πέτρος σε αδιέξοδο
Grand Hote : Η Αλίκη έγκυος, η Μαρίνα επιστρέφει και ο Πέτρος σε αδιέξοδο

06.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της