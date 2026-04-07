TV & Media 07.04.2026

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο καυγάς Νίκου – Βιργινίας οδηγεί στην απρόσεκτη φυγή του Βίκτωρα και της Σοφίας

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά από αυτό το «κρυφτό». Ένα επεισόδιο γεμάτο αγωνία, συναισθήματα και κρίσιμες αποφάσεις που θα καθηλώσει το κοινό.
Με έντονη δραματουργία και πολλαπλές εξελίξεις επιστρέφει απόψε στις 21:00 η οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», με το 26ο επεισόδιο που φέρει τον τίτλο «Κρυφτό».

Η πλοκή πυροδοτείται όταν ο Νίκος μεταφέρει τα παιδιά στο σπίτι της Βιργινίας και έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση, καθώς βρίσκει τον Μανώλη εκεί. Η προσπάθεια της Βιργινίας να αποκρύψει την παρουσία του οδηγεί σε έντονη σύγκρουση μεταξύ των δύο, με αποτέλεσμα η ένταση να αποσπά την προσοχή τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Βίκτωρας και η Σοφία αποχωρούν από το σπίτι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η εξαφάνιση των παιδιών κινητοποιεί άμεσα όλους τους γονείς, οι οποίοι αφήνουν στην άκρη τις προσωπικές τους διαφορές και βγαίνουν στους δρόμους για να τα εντοπίσουν. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ούτε τι τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Συγκρούσεις και ανατροπές στο επεισόδιο της Δευτέρας 6/4

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής έρχεται αντιμέτωπος με μια καθοριστική ανατροπή, καθώς η καντίνα του σφραγίζεται, αφήνοντάς τον χωρίς εισόδημα και θέτοντας σε κίνδυνο την προσπάθειά του να επαναφέρει τον Στέλιο στη ζωή του. Ανάμεσα στις αντικρουόμενες συμβουλές της Τζένης και της Μαίρης, καλείται να επιλέξει την επόμενη κίνησή του.

Παράλληλα, σε ξενοδοχείο όπου βρίσκονται για το Σαββατοκύριακο, η Παυλίνα και ο Δημήτρης επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους. Ωστόσο, η αιφνίδια επανεμφάνιση της Ελένης δημιουργεί νέα δεδομένα και αναγκάζει τον Δημήτρη να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τη λεγόμενη «Δασκάλα».

Το επεισόδιο θέτει μια σειρά από ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν κατά τη διάρκειά του: θα καταφέρουν ο Νίκος και η Βιργινία να διαχειριστούν την κρίση χωρίς να αποκαλυφθεί η αλήθεια στα παιδιά, θα δώσει ο Δημήτρης ακόμη μία ευκαιρία στη σχέση του, θα ξεπεράσει η Ελένη τις ενοχές της, και ποια απόφαση θα λάβει τελικά ο Ηρακλής.

Πάνω απ’ όλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τύχη του Βίκτωρα και της Σοφίας, των οποίων η απουσία φέρνει τους ήρωες αντιμέτωπους με τις ευθύνες και τα συναισθήματά τους, σε ένα επεισόδιο που αναμένεται να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του

Προηγούμενο
Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»

